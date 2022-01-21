Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета

- Она мне сказала, что любит бильярд, и мы пошли в бар с бильярдом. Оказалось, что она частый гость в том баре. И вот мы играем, а к ней подходят её друзья - четверо здоровых парней. Девушка, с которой я пошёл на свидание, спросила, взять ли мне чего-нибудь, и пошла со своими дружками к барной стойке. Они сделали заказ, выпили, заказали ещё. Тут я заметил, что бармен отошёл в сторону и подаёт мне знаки. Он спросил у меня, согласен ли я оплатить заказ моей девушки и её друзей, потому что она сказала, что я заплачу за всё. Конечно же, я отказался. “Тогда уходи, бро, а я с ними сам разберусь”, — сказал мне бармен. Ушёл не оборачиваясь. А этот бармен просто святой.

- На свидание она пришла с подругой. Они назаказывали себе шотов и думали, что я за всё заплачу. Я заплатил за себя и ушёл.