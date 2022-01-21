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Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета

Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета (11 фото)

Автор:
21 января 2022 19:09
Сообщество : Истории
Метки: байки   девушки   интернет   истории   любовь   мужчины   неудачи   свидания   
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Интернет-пользователи рассказывают о своих неудачных свиданиях. Пост составлен на основе комментариев на сайте Reddit и на дзен-канале Fishki.net.

- Она мне сказала, что любит бильярд, и мы пошли в бар с бильярдом. Оказалось, что она частый гость в том баре. И вот мы играем, а к ней подходят её друзья - четверо здоровых парней. Девушка, с которой я пошёл на свидание, спросила, взять ли мне чего-нибудь, и пошла со своими дружками к барной стойке. Они сделали заказ, выпили, заказали ещё. Тут я заметил, что бармен отошёл в сторону и подаёт мне знаки. Он спросил у меня, согласен ли я оплатить заказ моей девушки и её друзей, потому что она сказала, что я заплачу за всё. Конечно же, я отказался. “Тогда уходи, бро, а я с ними сам разберусь”, — сказал мне бармен. Ушёл не оборачиваясь. А этот бармен просто святой.

- На свидание она пришла с подругой. Они назаказывали себе шотов и думали, что я за всё заплачу. Я заплатил за себя и ушёл.

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- Думаю, что мне принадлежит рекорд в неудачных свиданиях, потому что однажды я ушёл через секунду после встречи.


Я познакомился с девушкой в интернете. Где-то неделю мы беседовали с ней о том о сём, обсуждали общие интересы, хобби и прочее. Всё вроде нормально, но было у меня какое-то странное и нехорошее предчувствие. И вот мы договорились с ней о свидании. Мы не стали планировать досуг, решили встретиться и действовать по обстоятельствам. Я сел в автобус и поехал к месту встречи в центр города. Спросил у неё, где конкретно мы встретимся, как я её узнаю. Она долго не отвечала, а потом написала: “Я буду на остановке с несколькими парнями”. Я не понял, что это за парни, и пошутил, что она, наверное, пристала к какой-то экскурсионной группе. Но она пояснила, что пригласила на свидание не меня одного и в конце вечера решит, кто её более достоин. Бред какой-то. Она вроде как хотела повторить шоу на ТВ, где пару десятков парней претендуют на одну девушку, а она каждый выпуск кого-то выгоняет. Я доехал до остановки, вышел, увидел девушку в окружении парней, сел обратно в автобус и поехал домой. В приложении для знакомств, которое нас свело вместе, я её заблокировал.

- Я, видите ли, был слишком вежлив с официанткой, поэтому моя несостоявшаяся девушка накричала на меня: “Может ты тогда с НЕЙ на свидание пойдёшь, а не со мной?”


- Сидим в ресторане, подходит официантка и обращается к нам со своим стандартным приветствием: “Добро пожаловать! Могу я для начала принести вам напитки?” Я заказал коктейль и предложил своей даме выбрать что-нибудь. Она посмотрела на меня, на официантку, снова на меня, всем своим видом показывая, как она удивлена и возмущена. Ну что ж, наверное, пока не определилась с заказом. А дама мне и говорит: “Ты знаком с официанткой?” Нет. “А почему же она тогда смотрит на тебя и говорит с тобой, когда должны смотреть только на меня и говорить только со мной?” Дальше она начала строить теории о том, что я встречаюсь с официанткой, и мы хотим поставить её в глупое положение. Я спокойно попросил официантку отменить мой заказ, встал из-за стола и ушёл.

- Через 7-10 минут её односложных ответов и залипания в телефон я извинился и ушёл.


- У меня была такая же история. Я терпел некоторое время, а потом спросил - ей со мной неинтересно или она просто невоспитанна? Она извинилась и сказала, что просто волнуется, попросила дать ей второй шанс. Через четыре года мы поженились, прожили вместе пять лет и развелись.

- Первое свидание. Встречаемся у недавно открытой пиццерии. Я выхожу из машины, а она смеётся: “Это у тебя такая крошечная машинка?” Заходим в пиццерию, стоим в очереди, я вижу, что она в телефоне блокирует меня в “Тиндере”. Ушёл, как только доел свою пиццу. А машина у меня, кстати, Scion xA.


- Познакомились в интернете, пошли в ресторан. Через 10 минут она мне заявляет, что хочет, чтобы я заплатил за неё и ещё за два заказа навынос для её друзей дома, потому что “так поступит настоящий мужчина”. Ок, заплачу, только заберу кошелёк из машины. В ресторан я, понятное дело, не вернулся и подругу эту везде заблокировал.


- Я заехал за ней на машине, и она представила меня своему 3-летнему сыну как “папу”.


- На свидание пришла совсем не так девушка, что была на фото. Она оказалась гораздо толще. Я не против девушек в теле, но это был перебор. Я отошёл в туалет, а когда вернулся, увидел, что она уже успела съесть свою порцию и начинает поглощать мою. Увидела меня и сделала вид, что ничего не было. Оплатил свою часть заказа и убрался оттуда, пока она и меня не съела. Не стал её блокировать, поэтому она мне потом звонила и выговаривала за то, что я за неё не заплатил.


- Мой рост - 2 м, её - 1,9 м. Мы на свидании, и вдруг кто-то пошутил: “Ребят, да у вас дети, наверное, чемпионами НБА будут”. Обычная шутка в адрес людей моего роста. Вежливо улыбнулись и проехали. Проходит 20 минут и моя дама спрашивает у меня, что я думаю по поводу этой шутки. Я говорю: “Забавная шутка”. “А я думаю, что это неправильно, что ты за меня не заступился. Почему они считают, что у нас будут дети? Получаются, они думают, что мы спим друг с другом!” Я попытался её вразумить, объяснить, что это была всего лишь безобидная шутка. Она успокоилась, мы сменили тему, свидание продолжилось. Всё было хорошо, пока кто-то снова не пошутил про наш рост. У моей спутницы случилась истерика и её вывели из ресторана.


А теперь истории от наших читателей:


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Метки: байки   девушки   интернет   истории   любовь   мужчины   неудачи   свидания   
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52k
alertol 47 минут назад
Где вы это находите, и если хоть одно из этого правда то где вы находите девушек которые согласны на свидание с такими долб№;%ами (и наоборот, где мужики находите таких простите за правду е№;%:утых тёлок)
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29k
Мойша 7 минут назад
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5k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Кто за кого заплатил, кто за кого заплатит, кто больше из заказанного съел... Высокие капиталистические отношения. Лубофь. Господи, спасибо, что я свои юность и молодость прожил в СССР.
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