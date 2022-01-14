Актеры, с которыми сложнее всего работать по признанию их коллег

Как и в любой индустрии, в мире большого кино есть свои талантливые зануды, статусные самодуры, вечно всем недовольные зазнайки, стремящиеся всё держать под контролем, и слишком уж профессиональные люди, которые не терпят от других даже минутной расслабленности на работе.

Все актёры из нашего сегодняшнего списка способны принести высокие результаты и своим трудом сделать из фильма со своим участием шедевр. Но какой ценой для всех окружающих?

Эдвард Нортон