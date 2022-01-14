Актеры, с которыми сложнее всего работать по признанию их коллег

Перед вами 10 голливудских актёров, обладающих тяжёлым характером, и с которыми крайне сложно работать.
Как и в любой индустрии, в мире большого кино есть свои талантливые зануды, статусные самодуры, вечно всем недовольные зазнайки, стремящиеся всё держать под контролем, и слишком уж профессиональные люди, которые не терпят от других даже минутной расслабленности на работе.
Все актёры из нашего сегодняшнего списка способны принести высокие результаты и своим трудом сделать из фильма со своим участием шедевр. Но какой ценой для всех окружающих?
Эдвард Нортон
Известен тем, что изводит своих коллег, вмешиваясь во все аспекты фильма, в котором снимается. Громкие споры с режиссёрами и продюсерами Нортон устраивал в фильмах «Американская история X» (1998), «Красный дракон» (2002), а вот в фильме «Ограбление по-итальянски» наоборот нарочито ленился и делал вид, что совершенно не заинтересован в проекте.
Особенно ярка его история с фильмом «Невероятный Халк» (2008), где он пытался по ходу дела переписать сценарий (как обычно), желая сделать супергеройский фильм более глубоким. Из-за всех трудностей, которые пришлось перенести продюсерам фильма, Нортона убрали из франшизы, и его место в «Мстителях» занял Марк Руффало.
Шайа Лабаф
Актёр известен сложным характером и вечным желанием с кем-нибудь подраться на съёмочной площадке. Во время репетиции бродвейской пьесы «Сироты» он набросился на Алека Болдуина, из-за чего был уволен, а сам утверждал, что просто слишком сильно вошёл в роль. После Лабаф некоторое время караулил Болдуина у театра. Кроме этого он подрался с Томом Харди на съёмках фильма «Самый пьяный округ в мире», а что уж говорить о его публичных перфомансах, типа появления на премьеру фильма «Нимфоманка» с бумажным пакетом на голове, где красовалась надпись «Я больше не знаменитый».
После подобных выходок количество желающих взять талантливого актёра к себе в фильм резко уменьшилось.
Марлон Брандо
Сильно зазвездившийся под конец карьеры легендарный Марлон Брандо очень сильно удивил Фрэнсиса Форда Копполу, когда явился на съёмки фильма «Апокалипсис сегодня» (1979) не худым, как того хотел режиссёр, а наоборот заметно набравшим вес. В итоге большую часть сцен с актёром сняли в полутьме, чтобы в глаза зрителей не бросались лишние килограммы «болезненного и истощённого» по сценарию персонажа Брандо.
Кроме того актёр отказывался учить текст своей роли, постоянно импровизируя, что не устраивало Копполу. В итоге режиссёр назвал поведение одной из главных кинозвёзд 20 века ребячеством и безответственностью.
Шэрон Стоун
Стоун имеет репутацию требовательного человека. Например, одна из главных причин, из-за которой сиквелу «Основного инстинкта» потребовалось так много времени (с 1992 по 2006), чтобы наконец выйти в свет, заключалась в том, что у Стоун были споры с руководителями студии по поводу сексуального содержания фильма.
А ещё актриса долго отказывалась сниматься в картине итальянского режиссёра Пупи Авати, так как съёмки должны были пройти… в Италии. Эта ситуация так удивила и разозлила режиссёра, что он рассказал обо всём в интервью:
Между её агентами и нашими адвокатами началась переписка, достаточная для написания на её основе книги. Это были переговоры, граничащие с нелепостью и касавшиеся многих неловких деталей — как будто Италия была страной третьего мира. Между прочим, у нас в Италии есть электричество.
Кристиан Бэйл
Тот случай, когда преданность делу и высочайший профессионализм актёра нередко превращался в проблему для съёмочной площадки. Особенно ярко это проявилось на съёмках фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009), когда Бэйл 4 минуты кричал на оператора-постановщика за то, что тот мешает ему отыгрывать роль, постоянно мелькая у него перед глазами.
Гвинет Пэлтроу
Актриса известна свои высокомерным поведением и требовательностью. Многие её коллеги отмечали, что с ней не очень приятно общаться из-за её холодности и строгости, будто актриса каждую секунду своей жизни помнит, что является обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль. Она всегда требует лучшего освещения и настаивает на том, чтобы её снимали старательнее, чем её коллег по фильму. В 1998 году в американском журнале Movieline Пэлтроу получила почётное звание «самой заносчивой».
Стивен Сигал
Ходят десятки слухов о том, что актёр физически оскорблял рабочих и актёров на съёмочной площадке, просто пользуясь своей мощью и навыками мастера единоборств. Его коллега по фильму «Приказано уничтожить» (1996) Джон Легуизамо поделился с прессой показательной историей:
Я играл старшего сержанта, мы пришли на репетицию, и он говорит: «Я здесь командую. Всё, что я говорю, является законом. Кто-то не согласен?» Я такой: «Бваахаха». Я начал смеяться, потому что он звучал как ненормальный. И тут этот двухметровый воспользовался своим приёмом из тхэквондо и прижал меня к стене, выбив из моей груди весь воздух. Я только и мог произнести, что «Ты чего? Зачем?»
Всё, что я мог сказать, было: «Почему?! Почему он ударил меня об стену?» Мы же просто репетируем.
Брюс Уиллис
Звезда боевиков очень сильно утомил создателей фильма «Двойной КОПец» (2010), в частности режиссёра фильма Кевина Смита, который назвал опыт работы с актёром «душераздирающим»:
Он оказался самым несчастным, самым озлобленным и самым подлым эмо-[негодяем], которого я когда-либо встречал.
Рассел Кроу
Рассел Кроу за долгие годы заработал репутацию трудного человека и нарушителя спокойствия на съёмочных площадках. Режиссёр Кёртис Хэнсон утверждает, что это коренится в страсти к своему ремеслу и в желании, чтобы каждый разделил эту страсть в проекте. Ведь все конфликты Кроу на площадках являются следствием его неофициального статуса «актёра 1000 вопросов», который считает своим долгом разобрать каждую строчку в сценарии, при этом на всё имея своё мнение.
Дастин Хоффман
Ещё один профессионал с большой буквы, который постоянно просил бесконечное количество дублей, чтобы выдать идеальный вариант. Кроме того в порыве своей игры он может выдать не самый приятный сюрприз коллегам по сцене. Так, Мэрил Стрип получила от Хоффмана внезапную пощёчину в одной из сцен фильма «Крамер против Крамера». А в другой актёр совершенно незапланированно разбил об стену бокал рядом с головой Стрип, заставив её испытать искренний испуг. Эти сцены, кстати, есть в самом фильме.
Неудивительно, что Хоффман и Стрип больше никогда не пересекались в фильмах, несмотря на продолжительность своих карьер.
Источник:
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