Рассмеши меня: о чем спрашивают на собеседовании будущих бортпроводников

Маленькие секреты большой профессии.
Профессии пилота самолета или стюардессы всегда окутаны романтическим флером.
Понятное дело, что в пилоты не возьмут левого человека с улицы. Для этого нужно отучиться и пройти кучу всяких тестов. В общем, это долгий путь, чтобы работать в небе. Чтобы стать бортпроводником достаточно иметь высшее образование, а специальные навыки уже в авиакомпании или пройти обучение в специализированной школе бортпроводников.
Для того чтобы летать на международных рейсах, необходимо в совершенстве знать английский язык.
Но что спрашивают на приеме на работу в авиакомпанию?
Российская стюардесса рассказала о том, как проходила собеседование.
Работодатели, как и в любой другой профессиональной области на собеседовании задают обычные вопросы. Для начала соискателя спрашивают о том, где работал человек раньше. А самое главное, почему он ушел с предыдущего места работы.
Также на собеседовании спрашивают о том, слышал ли соискатель что-нибудь плохое об авиакомпании, в которую пришли трудоустраиваться. Работодатель интересуется и тем, планирует ли соискатель идти на собеседование в другие компании.
Чего не бывает на приеме на работу в других областях, так это необычное тестовое задание. Работодатель просит рассказать анекдот.
" Дело в том, что бортпроводник должен уметь не только обслужить пассажира, но и развлечь его. Например, юмор хорошо помогает, если пассажир — аэрофоб", — объясняет причины таких заданий стюардесса.
Важная составляющая в работе бортпроводников психология. Проводники должны обладать коммуникативными навыками, молниеносно принимать решения, а также быть неплохим психологом.
Источник:
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Чаще он должен только ныть "я не прислуга, это не в ходит в мои обязанности, итд"