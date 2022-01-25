Рассмеши меня: о чем спрашивают на собеседовании будущих бортпроводников

Чего не бывает на приеме на работу в других областях, так это необычное тестовое задание. Работодатель просит рассказать анекдот.



" Дело в том, что бортпроводник должен уметь не только обслужить пассажира, но и развлечь его. Например, юмор хорошо помогает, если пассажир — аэрофоб", — объясняет причины таких заданий стюардесса.



Важная составляющая в работе бортпроводников психология. Проводники должны обладать коммуникативными навыками, молниеносно принимать решения, а также быть неплохим психологом.