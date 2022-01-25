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Рассмеши меня: о чем спрашивают на собеседовании будущих бортпроводников

Рассмеши меня: о чем спрашивают на собеседовании будущих бортпроводников (5 фото)

Автор:
25 января 2022 01:17
Сообщество : Истории
Метки: авиакомпания   интересно   самолеты   стюардесса   устройство на работу   
683
5

Маленькие секреты большой профессии.

Профессии пилота самолета или стюардессы всегда окутаны романтическим флером.

Понятное дело, что в пилоты не возьмут левого человека с улицы. Для этого нужно отучиться и пройти кучу всяких тестов. В общем, это долгий путь, чтобы работать в небе. Чтобы стать бортпроводником достаточно иметь высшее образование, а специальные навыки уже в авиакомпании или пройти обучение в специализированной школе бортпроводников.

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Для того чтобы летать на международных рейсах, необходимо в совершенстве знать английский язык.

Но что спрашивают на приеме на работу в авиакомпанию?

Российская стюардесса рассказала о том, как проходила собеседование.

Работодатели, как и в любой другой профессиональной области на собеседовании задают обычные вопросы. Для начала соискателя спрашивают о том, где работал человек раньше. А самое главное, почему он ушел с предыдущего места работы.

Также на собеседовании спрашивают о том, слышал ли соискатель что-нибудь плохое об авиакомпании, в которую пришли трудоустраиваться. Работодатель интересуется и тем, планирует ли соискатель идти на собеседование в другие компании.

Чего не бывает на приеме на работу в других областях, так это необычное тестовое задание. Работодатель просит рассказать анекдот.

" Дело в том, что бортпроводник должен уметь не только обслужить пассажира, но и развлечь его. Например, юмор хорошо помогает, если пассажир — аэрофоб", — объясняет причины таких заданий стюардесса.

Важная составляющая в работе бортпроводников психология. Проводники должны обладать коммуникативными навыками, молниеносно принимать решения, а также быть неплохим психологом.

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Метки: авиакомпания   интересно   самолеты   стюардесса   устройство на работу   
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291
Zmey Gorynych 39 минут назад
Работал в аэропорту - стюры знакомые были. Самое главное там - здоровье, английский, умение плавать (!). И негласные требования: Девушка должна быть хорошенькой и определенных габаритов.
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52k
alertol 10 минут назад
--- бортпроводник должен уметь не только обслужить пассажира, но и развлечь его

Чаще он должен только ныть "я не прислуга, это не в ходит в мои обязанности, итд"
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7k
кот всегда ... 12 минут назад
Как то на меня набросились стюардессы, "типа их снимать на телефон нельзя, и удалите видео". Сначала вообще не понял что произошло, напугали блин.
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