Не отрекаются любя: как монаршие особы отказывались от власти

В песенке Аллы Пугачевой короли все могут, кроме женитьбы по любви. Интересно, что некоторые короли и правда отрекаются от престола из-за нежных чувств. Но это далеко не основная причина ухода императоров и императриц на покой. Рассказываем о самых известных монархах, отказавшихся от короны.
Николай II
Говоря об отрекшихся монархах, нельзя не упомянуть Николая II. Его отречению предшествовали Первая мировая война и февральская революция. Своими действиями и бездействием во время этих роковых для России событий император сам привёл себя к закономерному печальному концу.
2 марта 1917 года под давлением генералов Николай II отрёкся от трона в пользу младшего брата Михаила Александровича (Михаил отрёкся следом за Николаем). Таким образом, на трон не мог претендовать он сам и его сын в будущем. Это все равно не помогло избежать последнему русскому императору смерти – он был расстрелян со всей своей семьей 17 июля 1918 года в особняке Ипатьева в Екатеринбурге.
Кстати, если бы умер и Николай, и Алексей, не отказавшись от трона, он бы не смог занять престол, потому что он женился на дважды разведенной женщине, с которой до брака успел обзавестись сыном. В итоге Михаилу Александровичу запретили возвращаться в Россию и лишили его всех титулов.
Так было до Первой мировой войны. Затем император остыл и позволил вернуться брату вместе с женой домой. Супруге Михаила Александровича дали титул княгини Брасовой.
Наполеон Бонапарт
Человек, армия которого дошла до Москвы и даже заняла ее, тоже был вынужден отречься от престола и титула императора.
К слову, этот титул он получил в 1804 году и стал первым императором Франции. Спустя всего 10 лет, в 1814 году, он будет изгнан на остров Эльба, а от власти отстранен в соответствии с Фонтенблосским договором.
Спустя год он бежит из заточения, соберёт войска, но лишь для того, чтобы через 100 дней проиграть грандиозное сражение при Ватерлоо 18 июня 1815 года. 22 июня того же года он снова и окончательно отречётся от престола в пользу своего сына Наполеона II и отправится в ссылку на остров Святой Елены. Там он и умрёт в 1821 году.
Хуан Карлос I
У Хуана Карлоса, короля Испании, куда менее драматичная история жизни. Он отказался от престола в 2014 году в пользу своего сына принца Филиппа из-за ряда скандалов в королевской семье. А после отречения и вовсе сохранил королевский статус.
Хуан Карлос был внуком когда-то низвергнутого короля Альфонсо XIII. Тот факт, что его, принца, назначили королем, было шоком для мирового сообщества. Это решение принял диктатор Франциско Франко в 1975 году.
Станислав Август Понятовский
Понятовский был последним королем Польши. В молодости отец отправил его в Россию, где он затем получил статус прусского посла. Чуть позже у него закрутился роман с супругой императора Петра III Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатриной Великой. Понятовский был очарован ее красотой.
Этому роману не суждено было длиться долго, спустя три года Понятовского выслали из страны. Уже после смерти своего отца он при поддержке российского трона становится королем Речи Посполитой и великим князем литовским.
В Польше считали, что этот король сам по себе ничего не решает. В народе его называли «соломенным королем». В 1678 году, в Польше случилась гражданская война, которую до сих пор вспоминают как раздел Польши «тремя орлами». Тогда территорию страны разделили на три части между Пруссией, Россией и Австрией.
В 1791 году, вопреки желанию Екатерины, король принимает конституцию. В итоге в 1792 году вспыхивает русско-польская война с известным исходом: от изменений пришлось отказаться. Затем последовало еще одно разделение Польши, между Пруссией и Россией, и в итоге от некогда влиятельного и большого государства осталась лишь треть.
В народе это, безусловно, вызвало недовольство. Поэтому возникло антироссийское восстание Тадеуша Костюшко, не увенчавшееся успехом. Речь Посполитая перестала существовать. Сам Понятовский отрекся от престола в 63 года, в 1795 году, и перебрался в Гродно. После смерти Екатерины его пригласили в Петербург, где он провел последние годы своей жизни.
Эдуард VIII
Дядя нынешней королевы Великобритании Эдуард стал тем самым королем, который отрекся от престола ради жизни с любимой женщиной.
На королевский престол он взошел после смерти отца, Георга V. Уже тогда у него была глубокая связь с американкой Уоллис Симпсон.
И ладно бы она была просто американкой, так женщина была еще и дважды разведена. А дело все в том, что король или королева Англии – еще и глава церкви. Поэтому разводы в королевской семье не признают. Соответственно, брак с Симпсон был недопустим.
Сам король ни на секунду не задумывался о собственном решении. В стране был скандал. Когда объявили о помолвке, ко всему прочему пресса сообщила, что Симпсон все еще юридически замужем. Отрекаясь от престола, Эдуард сказал, что выполнять королевские обязанности без любимой женщины он не сможет.
Королева Мария I
Жизнь королевы Шотландии Марии Стюарт постоянно экранизируют из-за нездорово высокого процента личных драм и переживаний.
Королева всё время была на грани свержения из-за того, что была ярой католичкой.
После смерти мужа лорда Дарнли при подозрительных обстоятельствах и последовавшей сразу после похорон третьей свадьбы с возможным убийцей графом Ботвеллом аристократия ополчилась против Марии. Ее заключили в тюрьму и заставили отречься от престола в пользу своего сына-младенца Якова.
Мария сбежала в Англию, но спустя 20 лет все же была приговорена к смерти за измену Елизавете I, которая сама могла подстроить эту самую измену. Кстати, сын Марии Яков VI стал королем Англии после Елизаветы.
Император Акихито
Ныне живущий бывший император Японии стал первым императором Страны восходящего солнца за последние 200 лет, который сложил полномочия добровольно. В момент отречения от престола императору было 85 лет, а страной он правил 30 лет.
Причиной отставки стали вовсе не политические интриги. Все дело в том, что у пожилого уже мужчины ухудшилось здоровье, и он решил, что больше не сможет исполнять свои обязанности, как раньше.
Королева Беатрикс
Три последние королевы Нидерландов добровольно отказывались от правления спустя несколько десятилетий после восхода на престол. Беатрикс короновали в 1980 году.
В 2013 году, после 33-х лет правления, она оставила престол и передала его своему старшему сыну Виллему-Александру. Потому что, по словам Беатрикс, «пришло время передать ответственность за страну в руки нового поколения».
Теперь же Беатрикс носит титул принцессы Нидерландов.
Реза Пехлеви
Он был шахом Ирана и за 16 лет правления смог провести ряд важных реформ. В 1935 году, например, Персию переименовали в Иран, также он дал женщинам гражданские права и предписал снять чадру.
Его правление закончилось, когда он в 1941 году отказал Британии и СССР в размещении войск на территории Ирана. Все дело в том, что Пехлеви славился своими хорошими отношениями с Гитлером (к слову, Иран – земля ариев). В итоге после этого в Иран вторглись союзные войска, и в 1941 году шах был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Мохаммеда Резы, который станет последним шахом Ирана.
Затем Пехлеви отправился на остров св. Маврикия, а умер в Йоханнесбурге в 1944 году.
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Понравилось29
А отрекся он из-за любви!
Ага, мы вам верим!
А вот симпатизирующий нацистам король - для Британии это вот проблема.
С учетом того, что династия стала Виндзорами всего 19 лет назад. И что на самом деле они немцы Саксен-Кобург-Готские все еще хорошо помнили.