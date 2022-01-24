Не отрекаются любя: как монаршие особы отказывались от власти

Человек, армия которого дошла до Москвы и даже заняла ее, тоже был вынужден отречься от престола и титула императора.

К слову, этот титул он получил в 1804 году и стал первым императором Франции. Спустя всего 10 лет, в 1814 году, он будет изгнан на остров Эльба, а от власти отстранен в соответствии с Фонтенблосским договором.

Спустя год он бежит из заточения, соберёт войска, но лишь для того, чтобы через 100 дней проиграть грандиозное сражение при Ватерлоо 18 июня 1815 года. 22 июня того же года он снова и окончательно отречётся от престола в пользу своего сына Наполеона II и отправится в ссылку на остров Святой Елены. Там он и умрёт в 1821 году.