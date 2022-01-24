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Кондуктора, обматерившую старушку в автобусе депортируют из России

Кондуктора, обматерившую старушку в автобусе депортируют из России (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 января 2022 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   депортация   екатеринбург   кондуктор   мигранты   скандал   
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На женщину неопределённой национальности составили три административных протокола.

История с кондуктором из Екатеринбурга, которая неделю назад на ломанном русском языке обматерила пожилую пассажирку, получила продолжение. После задержания и проверки гражданки одной из среднеазиатских стран (какой именно - тайна за семью печатями), полицейские выяснили, что женщина работает и находится на территории России незаконно.

В итоге на кондукторшу завели три административных протокола - мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски).


Пока решение о выдворении иностранной специалистки в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан. Выдворение - это хорошо, но ни в одном СМИ нет информации о проверке в отношении компании-перевозчика, которая набирает в штат людей, которые не имеют разрешения на работу. Ведь основная проблема заключается не в отдельно взятом мигранте, а в жадных работодателях и Федеральной миграционной службе, из-за чьих действий и бездействия мы ещё не единожды услышим о резонансных инцидентах с участием людей, которые не имеют права находится в России.

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Метки: видео   депортация   екатеринбург   кондуктор   мигранты   скандал   
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17  комментариев
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3k
Андрей 2 часа назад
На её место уже сотня других выехала.
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27k
Aqueronte 13 минут назад
Мерзкая рожа, таджичка или узбечка. Гнать её из страны, нам так то мигранты не нужны, а такие твари и подавно
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
дык, обнулянт им переодически амнистию объявляет!
ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ!!! НЕТ НАРКОТРАФИКУ И НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ!!!
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Отсюда и преступность. Если мигрант находится здесь незаконно, ему ничто не помешает совершить преступление и уехать в свой аул. Нужно закрыть это транспортное предприятие и отдать перевозки конкурентам, а те уже будут думать стоит ли так рисковать
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вот так и доведём мысль до сознания "соседей" что 1 косяк и домой. навсегда.
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21k
Ego sum qui sum Час назад
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5k
Димыч Час назад
Проблема, как правильно написано, не в отдельно взятом мигранте. А в этнической мафии, гос.служащих, которые в тандеме с этой мафией работают. Почему, незаконно находящаяся на территории РФ женщина, мало того, что хамит, хулиганит и ещё , с..ка, работает? Какой-то же инспектор МВД по вопросам миграции на это глазки закрыл? Русские люди, возвращаясь в Россию, проходят фиг знает , сколько, кругов ада, чтобы доказать, что они - русские. Гастарбайтерам - зелёный свет. Ручку держать не умеют, но экзамен по русскому языку сдают. Оптом.
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5k
Александр 2 часа назад
не кидайся камнями, живя в стеклянном доме.
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