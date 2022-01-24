Кондуктора, обматерившую старушку в автобусе депортируют из России

На женщину неопределённой национальности составили три административных протокола.
История с кондуктором из Екатеринбурга, которая неделю назад на ломанном русском языке обматерила пожилую пассажирку, получила продолжение. После задержания и проверки гражданки одной из среднеазиатских стран (какой именно - тайна за семью печатями), полицейские выяснили, что женщина работает и находится на территории России незаконно.
Конфликт между кондуктором и бабушкой произошёл после просьбы последней почистить порог автобуса от наледи, из-за которой пенсионерка едва не упала
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Попытка извиниться и раскаяться провалилась:
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В итоге на кондукторшу завели три административных протокола - мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски).
Пока решение о выдворении иностранной специалистки в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан. Выдворение - это хорошо, но ни в одном СМИ нет информации о проверке в отношении компании-перевозчика, которая набирает в штат людей, которые не имеют разрешения на работу. Ведь основная проблема заключается не в отдельно взятом мигранте, а в жадных работодателях и Федеральной миграционной службе, из-за чьих действий и бездействия мы ещё не единожды услышим о резонансных инцидентах с участием людей, которые не имеют права находится в России.
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ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ!!! НЕТ НАРКОТРАФИКУ И НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ!!!
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Ага, и все значки круглого цвета. :)))))