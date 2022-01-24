Кондуктора, обматерившую старушку в автобусе депортируют из России

В итоге на кондукторшу завели три административных протокола - мелкое хулиганство, нарушение миграционного законодательства и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски).





Пока решение о выдворении иностранной специалистки в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан. Выдворение - это хорошо, но ни в одном СМИ нет информации о проверке в отношении компании-перевозчика, которая набирает в штат людей, которые не имеют разрешения на работу. Ведь основная проблема заключается не в отдельно взятом мигранте, а в жадных работодателях и Федеральной миграционной службе, из-за чьих действий и бездействия мы ещё не единожды услышим о резонансных инцидентах с участием людей, которые не имеют права находится в России.