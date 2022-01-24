Тонкий айтишный: пост о тех, кто учится верстать сайты

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Каждый верстальщик имеет дело с CSS (каскадными таблицами стилей). Именно они отвечают за визуальное оформление любого сайта. Замечали ли вы когда-нибудь, что вёрстка "поплыла"? Ну вот в этом и виновата технология CSS.
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