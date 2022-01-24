"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗО

В Красноярске возбудили уголовное дело и отправили на два месяца в СИЗО двух 17-летних подростков, которые с конца декабря рассылали сообщения о минировании учебных заведений. Как сообщили в Следственном комитете, один из задержанных в конце декабря пожаловался неким неустановленным лицам в мессенджере, что не хочет идти в школу из-за контрольной работы и попросил их помочь отправить анонимные сообщения в несколько школ.





24 декабря желание 11-классника исполнилось - электронные сообщения успешно пришли на почту органов власти и несколько школ были эвакуированы. Подростку безнаказанная проделка понравилась, и он вместе с товарищем и такими же недорослями из чата принялись развлекаться, "минируя" школы и детсады не только в Красноярске, но и во всем регионе. На протяжении 5 дней (с 13 по 18 января) поставленным на уши экстренным службам пришлось эвакуировать людей из 2 470 образовательных и иных учреждений.