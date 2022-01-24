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"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗО

"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗО (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 15:01
Сообщество : Криминал
Метки: Красноярский край   видео   минирование   следствие   школьники   
1814
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Два оболтуса сообщили о бомбе, чтобы сорвать контрольную работу. Проделка им понравилась и в течение месяца они "терроризировали" экстренные службы, которым пришлось эвакуировать детей из более чем 2000 учебных заведений.

В Красноярске возбудили уголовное дело и отправили на два месяца в СИЗО двух 17-летних подростков, которые с конца декабря рассылали сообщения о минировании учебных заведений. Как сообщили в Следственном комитете, один из задержанных в конце декабря пожаловался неким неустановленным лицам в мессенджере, что не хочет идти в школу из-за контрольной работы и попросил их помочь отправить анонимные сообщения в несколько школ.


24 декабря желание 11-классника исполнилось - электронные сообщения успешно пришли на почту органов власти и несколько школ были эвакуированы. Подростку безнаказанная проделка понравилась, и он вместе с товарищем и такими же недорослями из чата принялись развлекаться, "минируя" школы и детсады не только в Красноярске, но и во всем регионе. На протяжении 5 дней (с 13 по 18 января) поставленным на уши экстренным службам пришлось эвакуировать людей из 2 470 образовательных и иных учреждений.

Двум малолетним дебилам недорослям вменяется ч. 3 ст. 207 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Обоим грозит до 8 лет лишения свободы. В полку работников колл-центра "Сбербанка" прибыло.

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Метки: Красноярский край   видео   минирование   следствие   школьники   
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38k
Франц Лефорт 2 часа назад
А может счет выставить ? И пусть платят как ипотеку,всю жизнь,с процентами. А не успеют...... хотел написать пусть дети платят. Но таким ДБ, детей иметь нельзя.
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1k
Руслан 48 минут назад
После недавних расстрелов в школах, родители, да и многие дети и так на измене. А эти долб@ёбы решили позабавиться. Представляю сколько седых волос добавилось у родителей. Куда-то не успели приехать спецслужбы, где реальное преступление совершалось или человек в помощи нуждался. Твари. Сажать на всю катушку
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−154
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
должно быть ОТ 8 ЛЕТ.
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5k
Димыч 52 минуты назад
Справедливо. Всё, что могу сказать. Будет время подумать.
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8k
Ivan 57 минут назад
"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗОПосмотреть
"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗО
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19k
Luc72 Час назад
"Обоим грозит до 8 лет лишения свободы."
А не надо "грозить", надо именно сажать, и не условно. Один - два принародных посадки - и таких любителей не будет, ВООБЩЕ, пока через много лет не затеряется событие в океане информации в инете.
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8k
Hunson Abadeer Час назад
красота!
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2k
Алексей Час назад
---Подростку безнаказанная проделка понравилась, и он вместе с товарищем и такими же недорослями из чата принялись развлекаться, "минируя" школы и детсады не только в Красноярске, но и во всем регионе. На протяжении 5 дней (с 13 по 18 января) поставленным на уши экстренным службам пришлось эвакуировать людей из 2 470 образовательных и иных учреждений.----
_________________________
Я правильно понимаю, что эти подростки за пять дней отправили две с половиной тысячи писем? То есть, они не ели не спали, а в поте лица трудились, отправляя сотни писем ежедневно. При том не имея никакого понятия о конспирации, а анонимность они обеспечивали следуя советам каких-то неустановленных лиц в чатике.
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Долбо@бы они повсюду.
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2k
Алексей Час назад
Ну вот. А говорили, что это враги из-за границы козни строят. А оказалось, два охламона балуются...
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98
Nаnе First NameLаst Алексей 58 минут назад
Это тот Аксёнов, который гоблин крымский? Да уж ... тот ещё авторитет.
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678
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ума палата ...
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22k
Russo Turisto 2 часа назад
Д - дебилы
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355
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Пранки шли к успеху! Не фартануло!
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39k
Alex 2 часа назад
Дол**бы...
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2
Державный Властитель 2 часа назад
Утырки припудренные.
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1k
Bonefacius 2 часа назад
Ну, зато теперь в школу ходить не нужно, цель достигнута!
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Иван 2 часа назад
А губер говорил что это хохлы стабильность раскачивают.
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