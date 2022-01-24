"Минировавших" красноярские школы подростков отправили в СИЗО

Два оболтуса сообщили о бомбе, чтобы сорвать контрольную работу. Проделка им понравилась и в течение месяца они "терроризировали" экстренные службы, которым пришлось эвакуировать детей из более чем 2000 учебных заведений.
В Красноярске возбудили уголовное дело и отправили на два месяца в СИЗО двух 17-летних подростков, которые с конца декабря рассылали сообщения о минировании учебных заведений. Как сообщили в Следственном комитете, один из задержанных в конце декабря пожаловался неким неустановленным лицам в мессенджере, что не хочет идти в школу из-за контрольной работы и попросил их помочь отправить анонимные сообщения в несколько школ.
24 декабря желание 11-классника исполнилось - электронные сообщения успешно пришли на почту органов власти и несколько школ были эвакуированы. Подростку безнаказанная проделка понравилась, и он вместе с товарищем и такими же недорослями из чата принялись развлекаться, "минируя" школы и детсады не только в Красноярске, но и во всем регионе. На протяжении 5 дней (с 13 по 18 января) поставленным на уши экстренным службам пришлось эвакуировать людей из 2 470 образовательных и иных учреждений.
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Двум
малолетним дебилам недорослям вменяется ч. 3 ст. 207 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Обоим грозит до 8 лет лишения свободы. В полку работников колл-центра "Сбербанка" прибыло.
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А не надо "грозить", надо именно сажать, и не условно. Один - два принародных посадки - и таких любителей не будет, ВООБЩЕ, пока через много лет не затеряется событие в океане информации в инете.
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Я правильно понимаю, что эти подростки за пять дней отправили две с половиной тысячи писем? То есть, они не ели не спали, а в поте лица трудились, отправляя сотни писем ежедневно. При том не имея никакого понятия о конспирации, а анонимность они обеспечивали следуя советам каких-то неустановленных лиц в чатике.
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Вот как это, например, происходило в Крыму.
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....В пятницу на электронные адреса школ и других учебных заведений в ряде регионов Крыма пришли письма о минировании. В частности, сообщения с соответствующим содержанием получили десятки школ Симферополя. Местные власти приняли решение об отмене занятий.
Позже письмо с сообщением о минировании сразу трех корпусов поступило в Крымский федеральный университет. Студенты и преподаватели были экстренно эвакуированы. Было принято решение о проведении занятий в дистанционном формате.
Также стало известно, что письма о минировании получили образовательные организации Советского района и Керчи.....
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То есть речь не идёт о том, что все письма были оправлены "на один и тот же адрес - в полицию".
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А вот это уже интересный вопрос. Этот всплеск ложных сообщений о минировании случился во многих регионах одномоментно. Либо в стране действует целая подпольная сеть лжетеррористов. Либо эти два подростка просто стрелочники, на которых сейчас пытаются повесить всех собак.