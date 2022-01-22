17 случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз

Табличку «Осторожно, злая собака» можно увидеть на большом количестве заборов и других оград частных территорий. Но везде ли они подразумевают реальное наличие на участке огромного злющего пса? Отнюдь нет. В интернете есть множество забавных фотографий, на которых происходит слом ожиданий, так как за табличкой скрывается не совсем то, о чём мы могли бы подумать.

Во-первых, собака может быть не злая, а очень даже славная, дружелюбная или просто очень маленькая. Размером с саму табличку. Во-вторых, это может быть вообще не собака. Тут всё ещё интереснее!

1. Осторожно, славная собака!