17 случаев, когда за табличкой «Осторожно, злая собака!» скрывался сюрприз

Давайте посмотрим на несколько снимков, где табличка «Осторожно, злая собака!» сочеталась с неожиданными персонажами, которые смешно контрастировали с этим предупреждением.
Табличку «Осторожно, злая собака» можно увидеть на большом количестве заборов и других оград частных территорий. Но везде ли они подразумевают реальное наличие на участке огромного злющего пса? Отнюдь нет. В интернете есть множество забавных фотографий, на которых происходит слом ожиданий, так как за табличкой скрывается не совсем то, о чём мы могли бы подумать.
Во-первых, собака может быть не злая, а очень даже славная, дружелюбная или просто очень маленькая. Размером с саму табличку. Во-вторых, это может быть вообще не собака. Тут всё ещё интереснее!
1. Осторожно, славная собака!
2. «Маленькая, но злая собака» = кот
3. «Не волнуйтесь насчёт, остерегайтесь кота»
4. Осторожно, щеночек!
5. Осторожно, злая черепаха!
Которая к тому же намерена всех вас пережить!
6. Всякий раз, когда я путешествую, я стараюсь купить ему знак «Осторожно, злая собака»
Последние обновления из Италии и Швейцарии.
7. Осторожно, милота!
8. Осторожно, собака, сражающая наповал своей харизмой!
9. Перед забором / за забором
Осторожно, уютно улёгшийся красавчик!
10. Осторожно, оно кусается!
11. Осторожно, хвост-пропеллер!
12. Осторожно, хрюндель!
— А где собака?
— Я за неё. Хр.
13. Ну очень злая собака
Недавно гуляла по улицам Адлера и увидела спящую булочку. Не смогла пройти мимо.
14. Уверен, что хочешь войти? Я вообще-то злой
15. «Остерегайтесь этого огромноголового»
16. Забудьте о собаке! Кот ещё злее!
17. Ну она, вероятно, действительно злая
Источник:
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