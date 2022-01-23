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Сбил семью на пешеходном на свой зеленый... Водитель считает, что он не виноват

Сбил семью на пешеходном на свой зеленый... Водитель считает, что он не виноват (2 фото + 2 видео)

Автор:
23 января 2022 13:10
Метки: водитель   пешеход   сбил   
1789
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В Кирове водитель BMW сбил семью с шестилетним ребёнком на пешеходном переходе, проехав на свой ЗЕЛЁНЫЙ. Всех троих пострадавших, включая несовершеннолетнего, доставили в больницу. Однако водитель уверен, что он не виноват и ему ничего не будет.



Однако ему всё равно может грозить уголовное дело, потому что переходить дорогу пешеходы тоже начали на ЗЕЛЁНЫЙ, но не успели...


ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Воровского в Кирове.


Как видно на кадрах с регистратора, водитель переместился в свободный правый ряд дороги, в то время как в левом несколько машин ожидали зелёного сигнала светофора. Мужчина с тростью, ребёнок и женщина начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, однако не успели перейти до момента, как для них загорелся красный. Именно в этот момент водитель иномарки, уже набравшей скорость, пересёк пешеходный переход, проехав на зелёный, и сбил людей.


"Не надо перебегать на 5 секунд, когда остаётся. Зачем? Они даже не побежали, они видят, что у них горит красный, они не успевают, и они даже не ускорились". "Там зелёный горит очень мало, а они сами пенсионеры, да ещё вели ребёнка. Не успевают физически, – написала подписчица группы ВК «Киров без цензуры» Надежда".


Как пояснил сам водитель БМВ:



Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовное дело. Всё будет зависеть от тяжести травм пострадавших.


Так прав водитель или нет, когда утверждает, что он не виноват в ДТП?! Я считаю не прав, ибо необходимо дать закончить переходить дорогу пешеходам, вышедшим на пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. По ПДД, он обязан был ждать пока пешеход не пройдет, это записано четко и конкретно. Теперь получит судимость, и лишится серьезной суммы денег.


Хотя: ПДД РФ, 4. Обязанности пешеходов
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).


Итого: Пока не начнут яростно штрафовать пешеходов, подобное будет продолжаться.


То-есть правы все, но одни правы в больнице а другой правый скоро станет пешеходом.


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Метки: водитель   пешеход   сбил   
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14k
Совранский 5 часов назад
13.8. при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления;
До свиданья права! И можешь засунуть себе регистратор глубоко!
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580
Lii Wai 3 минуты назад
Не оправдываю водителя, который даже не притормозил перед пешеходным переходом (как написано в ПДД), а наоборот ускорился. Но также не понимаю пешеходов, которые начинают переходить дорогу на 5-3-й секунде зеленого светофора. Ведь помимо того, что они точно не успеют перейти "вовремя" они еще и задерживают всех остальных участников движения, а это уже эгоизм и наплевательство на других.
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4k
Михаил 10 минут назад
Я думаю пока не декриминализуют подобные случаи пешеходы будут страдать. почему если вышел на рельсы виноват человек а если на дорогу то машина??? тут двоякая ситуация и выхватит водитель не уголовку но лешение и выплаты (тяжелых последствий нет) а вот когда будет в правилах написано что дорога это тежи рельсы и водитель не всегда может реагировать как хотят того кто пишет правила подобных случаев будет меньше, пешеход уже будет понимать что ему стоит по сторонам смотреть и головой думать...
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Да что не так с водителями БМВ? Что за логика такая - мне зеленый горит, могу ехать как хочу. Перекресток, машины стоят, обзор закрыт, но горит зеленый, значит можно жать на газ?
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18k
Fat boy slim is * in a heaven 46 минут назад
Даже если пешеход вышел на красный, все равно его нельзя сбивать. Чего тут спорить-то.
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799
Антон 2 часа назад
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
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22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Давайте еще сначала везде светофоры с таймерами поставим, а то ситуация такая: подходишь, грит зеленый. Сколько еще он будет гореть? Секунду, и начнет мигать, или еще секунд 30? Естественно, ты начинаешь переходить. Прошел 5 метров и зеленый начал мигать. А когда зеленый для пешеходов начинает мигать, это буквально 2-3 секунды, там даже при желании не успеешь добежать до конца. А когда есть таймер, ты видишь сколько у тебя секунд на переход, и если ты молодой и здоровый и можешь за 5 секунд бодрым шагом дойти - то идешь, если ты бабушка или мама с ребенком - то понимаешь, что лучше подождать. И в этом случае уже можно обвинять пешеходов в их собственной глупости. А когда они шли просто на зеленый и он внезапно переключился тут уж извините. И еще бы неплохо если бы светофоры для пешеходов настраивали адекватные люди, редко, но бывает что зеленый горит столько что можно реально только перебежать, а пожилому человеку там вообще без шансов. За это надо штрафовать (или судить) уже тех кто их регулирует.
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5k
tamin 2 часа назад
Вчера было.
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20k
sportage030 2 часа назад
Водила бмв спешил к своему парню.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Давайте рассуждать нейтрально! Пешеходы говорят:"Мы вышли на ПП когда горел зеленый. Дошли до .., загорелся жёлтый и затем красный! Но т.к. мы уже вышли на ПП, то должны были закончить переход. Мы посмотрели на право. Стоит ряд автомобилей. За ними на проезжей части ни кого не было, т.е. во втором ряду, по этому мы пошли. Неожиданной из-за стоящих автомобилей вылетел а/м БМВ, который даже не пытался затормозить, сбил нас всех!" Позиция ясная. Всё по правилам. Водитель БМВ:"Я двигался по левой полосе движения. Увидел свободную правую в которую и перестроился. Т.к. в этот момент светофор стал переключаться, загорелся зелёный, я не останавливаясь продолжил движение по проезжей части. Неожиданно для меня(важно!) на ПП из-за стоящих автомобилей в левом ряду вышли пешеходы. Т.к. автомобиль уже набрал скорость я тормозить не стал, в результате сбил троих пешеходов. Считаю, что я в ДТП не виноват, т.к. двигался через ПП на зелёный свет светофора!" Всё две позиции понятны и, в принципе, просты. Значить как бы я рассуждал. Водитель является владельцем источника повышенной опасности. Это раз. Во вторых на лицо(или лице) неустранимое противоречие, которое может быть разрешено только назначением автотехнической экспертизы в рамках уголовного дела. Т.е. водитель уже получил возбужденное уголовное дело(при наличии конечно тяжких телесных у кого то из пострадавших). Что, в принципе, для него пока ни холодно и не жарко, но для потерпевших хоть какое то утешение в плане "органы разберутся" Но!(Опять эти но!) У водителя большими буквами на лбу написан знаменитый п. 10.1 ПДД(ссуко самый коварный в ПДД)! А у нас и запись есть. Мы во первых ставим эксперту вопрос: имел ли водитель техническую возможность предотвратить наезд на пешеходов Ф.И.О. в сложившейся ситуации путём применения экстренного торможения?(або это его святая обязанность по ПДД, а на 15 секунде видеозаписи мы четко видим как эта опасность для движения возникла на проезжей части). И ещё обувь у потерпевших изымаем и назначаем трассологическую экспертизу на предмет определения скорости автомобиля БМВ. Опуская остальные подробности в дальнейшем всё будет предельно просто. Отвечает эксперт на поставленный вопрос утвердительно- виновен!!!! Отрицательно - не виновен! Всё! Фенита ля комедия. Расследование закончилось. Либо -в суд! Либо - прекращением уголовного дела. Довольны, правда, при любом раскладе не все! Извиняюсь что так длинно!
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226
SVG 3 часа назад
Время на среагировать было. Метров 20 летел конкретно на людей - разбегайтесь!
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20
Dsident 3 часа назад
Встретились дебилы на переходе, бинго. Один не понимает что в левом ряду стоят не просто так, другие идут уже на красный, и даже по сторонам не смотрят. Ребенка жалко, а эти..
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14k
Роберт Шекли 3 часа назад
"Я шел на зеленый, они шли на красный. Есть регистратор"

Вот сейчас разъяснят ему, что к чему. Зеленый сигнал не дает права сбивать всех на своем пути
Как можно выезжать на пешеходный переход, не убедившись, что на нем нет пешеходов?!
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19k
Luc72 3 часа назад
"Всё будет зависеть от тяжести травм пострадавших."
А вот это мне никогда не было понятно. Наказание должно зависеть от степени вины, по логике. Иначе получится, что хотел убить одним ударом, пожилой немощный - упал умер, качок был - сам огреб. Но УМЫСЕЛ то был ОДИНАКОВ, а стало быть и степень вины.
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6k
Шурави 3 часа назад
Будет виноват водятел на 100% и регистратор тут как раз в помощь обвинителю.
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
"свободный правый ряд дороги". Там есть разметка для 2 рядов? Или опять: не обгонял, а опережал. Сам факт - если бы не мчал справа, то у потерпевших был шанс увидеть его автомобиль. А так только так.
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9k
Александр 4 часа назад
Странно, что вообще остановился, а не уехал... Видать, мозжечок не до конца отбмвшился...
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6k
hairov 4 часа назад
Теперь каждую неделю этот пост будет повторятся?!
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6k
sumrаknn 4 часа назад
Презираю таких людей как на видео. Мало того что совершил преступление, так еще и пытается уйти от ответственности. Блеют что то про цвет светофора и не хотят вспоминать, что этим цветом они могут пользоваться только С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Упрекают инвалида-пенсионера с клюшкой и внуком, что не перебежал за время зеленого. На все идут лишь бы не отвечать за вою преступления, любая гнусность - все в дело. Но ничего не поможет - или суд или договариваться.
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1k
Сергей 4 часа назад
а какого они пёрлись на красный?
и ведь ничего им не будет.... если кто не собьёт конечно
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2
Марина Сергей 3 часа назад
Так они не на красный шли, а общей группой на зелёный. Причём быстрым шагом. Просто в силу возраста отстали на 1,5 секунды. А водитель на взлёт пошёл, ещё и по пустой полосе (выделенка для автобусов?).
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42k
dima423 4 часа назад
Да виноват конечно водитель... но и пешеходам не мешало бы по сторонам смотреть а не ломиться как лоси
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