Сбил семью на пешеходном на свой зеленый... Водитель считает, что он не виноват

В Кирове водитель BMW сбил семью с шестилетним ребёнком на пешеходном переходе, проехав на свой ЗЕЛЁНЫЙ. Всех троих пострадавших, включая несовершеннолетнего, доставили в больницу. Однако водитель уверен, что он не виноват и ему ничего не будет.
Однако ему всё равно может грозить уголовное дело, потому что переходить дорогу пешеходы тоже начали на ЗЕЛЁНЫЙ, но не успели...
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ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Воровского в Кирове.
Как видно на кадрах с регистратора, водитель переместился в свободный правый ряд дороги, в то время как в левом несколько машин ожидали зелёного сигнала светофора. Мужчина с тростью, ребёнок и женщина начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, однако не успели перейти до момента, как для них загорелся красный. Именно в этот момент водитель иномарки, уже набравшей скорость, пересёк пешеходный переход, проехав на зелёный, и сбил людей.
"Не надо перебегать на 5 секунд, когда остаётся. Зачем? Они даже не побежали, они видят, что у них горит красный, они не успевают, и они даже не ускорились". "Там зелёный горит очень мало, а они сами пенсионеры, да ещё вели ребёнка. Не успевают физически, – написала подписчица группы ВК «Киров без цензуры» Надежда".
Как пояснил сам водитель БМВ:
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Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовное дело. Всё будет зависеть от тяжести травм пострадавших.
Так прав водитель или нет, когда утверждает, что он не виноват в ДТП?! Я считаю не прав, ибо необходимо дать закончить переходить дорогу пешеходам, вышедшим на пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. По ПДД, он обязан был ждать пока пешеход не пройдет, это записано четко и конкретно. Теперь получит судимость, и лишится серьезной суммы денег.
Хотя: ПДД РФ, 4. Обязанности пешеходов
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
Итого: Пока не начнут яростно штрафовать пешеходов, подобное будет продолжаться.
То-есть правы все, но одни правы в больнице а другой правый скоро станет пешеходом.
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До свиданья права! И можешь засунуть себе регистратор глубоко!
Вот сейчас разъяснят ему, что к чему. Зеленый сигнал не дает права сбивать всех на своем пути
Как можно выезжать на пешеходный переход, не убедившись, что на нем нет пешеходов?!
А вот это мне никогда не было понятно. Наказание должно зависеть от степени вины, по логике. Иначе получится, что хотел убить одним ударом, пожилой немощный - упал умер, качок был - сам огреб. Но УМЫСЕЛ то был ОДИНАКОВ, а стало быть и степень вины.
Так вот: машинист за сбитых обмудков не отвечает. Почему водитель автомобиля должен отвечать за сбитых там, где шляться пешеходу не место?
Но знаешь, такие античеловечные законы, каких ты желаешь всеже бывают в мире. Например в китае за труп на дороге наказание ненамного больше чем за тяжкие телесные, но вот если получиться инвалидность платить будешь всю жизнь и много! Догадался? Поэтому там автомобилисты если допустим проехали по ноге ребенка, сдают на него задним ходом и давят насмерть. Посмотри видео в ютубе - огромное количество как специально добивают
и ведь ничего им не будет.... если кто не собьёт конечно
водила, конечно резкий, любитель шмыгнуть в щелку, видимо, но, все такие пешеходы тоже должны иметь голову