Сбил семью на пешеходном на свой зеленый... Водитель считает, что он не виноват

ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Воровского в Кирове.

Как видно на кадрах с регистратора, водитель переместился в свободный правый ряд дороги, в то время как в левом несколько машин ожидали зелёного сигнала светофора. Мужчина с тростью, ребёнок и женщина начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, однако не успели перейти до момента, как для них загорелся красный. Именно в этот момент водитель иномарки, уже набравшей скорость, пересёк пешеходный переход, проехав на зелёный, и сбил людей.

"Не надо перебегать на 5 секунд, когда остаётся. Зачем? Они даже не побежали, они видят, что у них горит красный, они не успевают, и они даже не ускорились". "Там зелёный горит очень мало, а они сами пенсионеры, да ещё вели ребёнка. Не успевают физически, – написала подписчица группы ВК «Киров без цензуры» Надежда".

Как пояснил сам водитель БМВ: