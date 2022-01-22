Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке

Во многих крупных городах были районы, в которых после наступления темноты законопослушным гражданам появляться не стоило. Например, Хитровка в Москве, посёлок Котовского в Одессе, «Яма» в Киеве. Владивосток не стал исключением. О китайском квартале «Миллионка», местном «Чайна-тауне», знали не только в городе, но и за много тысяч километров от него.



Пришли и остались



Территория Уссурийска и Приамурья стала частью Российской империи после v заключения Айгунского и Пекинского договоров в 1858 и 1860 годах. Тогда-то и было принято решение основать на новых российских землях военный пост. В начале июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии «Манджур» доставил в бухту Золотой Рог воинское подразделение. Образованный военный пост получил статус города в 1880 году. К началу XX века Владивосток стал конечным пунктом Транссибирской магистрали. На пользу городу пошла и индустриализация, а также то, что вплоть до 1914 года на территории действовал режим порто-франко (право беспошлинного ввоза и вывоза товаров). Естественно, для того, чтобы «стройки века» шли ударными темпами, требовались рабочие руки. Было решение прибегнуть к помощи трудовых мигрантов из ближайших государств.



Вскоре во Владивостоке появился квартал «Миллионка». Называться он так стал из-за большого количества китайцев. Местным жителям казалось, что бок о бок с ними проживает ну никак не меньше миллиона гостей-азиатов. Изначально в «Миллионке» видели только плюсы — дешёвая рабочая сила в шаговой доступности. Так как на Дальнем Востоке развивался быстрыми темпами не только Владивосток, свои «Миллионки» стали появляться в Хабаровске, Благовещенске.



Со временем квартал начал жить и ночной жизнью. С наступлением темноты открывались игорные и публичные дома, наркотические притоны. Примечательно, что ориентированы такие заведения были в первую очередь не на обитателей «Миллионки», а на гостей из других районов Владивостока или соседних городов. Контролировала их деятельность триада — китайская мафия.

«Миллионка» довольно быстро получила репутацию мошеннического района, в котором только и думают над тем, как бы нажиться на других. Несмотря на это, квартал оставался притягательным для тех слоёв населения, которые не могли себе многого позволить и старались всячески экономить. «Миллионка» привлекала низкими ценами. Но все знали, что, например, купец Чи Фу Сай, владевший несколькими лавками, был местным «королём мошенничества». «В его магазинах в числе нескольких весов новейшей конструкции есть весьма сомнительной верности, например с дробью; есть и гири, имеющие внутри другой, лёгкий металл…» — рассказывал о китайском купце современник. Он же раскрывал и технологию изготовления чая «высшего сорта»: брали уже заваренный, сушили и, смешивая со свежим, снова упаковывали.



По своим законам



Накануне революции 1917 года «Миллионка» фактически превратилась в «город в городе». Там проживали вместе с китайцами корейцы, евреи, представители кавказских национальностей. Они могли годами не посещать европейскую часть города, так как все необходимое для жизни и досуга имелось в наличии в самом квартале. «Миллионка» разрослась до лабиринта с многочисленными проулками, проходными дворами, деревянными галереями, переброшенными над улицами. Заблудиться в «Миллионке» было довольно просто. Так же, как и скрыться от правосудия.



К 1926 году во Владивостоке проживало около 30 тысяч китайцев (почти треть всего населения города). Изначально молодая советская власть старалась объединить под своим крылом в том числе и пролетариев из Поднебесной. Для китайцев организовывались школы, рабочие кружки. Но гости стараний не оценили и предпочли жить своим традиционным укладом. Когда не получилось по-хорошему, решили действовать по закону. Советские милиционеры стали наведываться в «Миллионку» довольно часто. Но такие визиты едва ли можно считать продуктивными. Бороться с противозаконной деятельностью точечными ударами не получилось. И вот почему.



«…Фактические содержатели притонов, живя на стороне от них, оперируют организованной сетью подставных лиц, с которыми и приходится иметь дело работникам милиции… Подставные лица, получая определённое вознаграждение в случае ареста и содержания под стражей, продолжают пользоваться материальной помощью своих «хозяев» в виде разных сравнительно щедрых передач…» — так описывается в одном из отчётов НКВД 1929 года схема противостояния попыткам советской власти навести порядок в китайском квартале.

К началу 1930-х годов на «Миллионку» во Владивостоке обратили внимание в Москве. В этот период была поставлена задача сократить китайское (а также и корейское) население в крае. По мнению НКВД, проживающие во Владивостоке китайцы являются «неблагонадежными». «Миллионка» представляла угрозу государственной безопасности, являясь почти не подконтрольным местом скопления нелегалов и криминальных лиц.



Стереть с лица земли



«…Ликвидировать «Миллионку» малыми порциями под тем или иным соусом в течение 4-5 месяцев, то есть к осени сего года», — гласило специальное постановление, принятое Политбюро ЦК ВКП(б) 17 апреля 1936 года. В качестве предлога для ликвидации «Миллионки» выбрали наиболее очевидные — антисанитария, пожароопасность, аварийное состояние зданий, требующих ремонта, а то и сноса. Процесс был запущен.

От первой акции НКВД в мае 1936 года пострадали два дома, чьи жильцы были задержаны. Жилища передали городской администрации для последующей сдачи в аренду или использования учреждениями. В следующих шести домах, куда наведались органы НКВД, были прописаны 1408 человек (из них 1165 китайцев). Но нелегально обитало в два раза больше.



Последовали многочисленные жалобы от обитателей «Миллионки», а у посольства Китайской Республики в Москве даже прошли протесты. Такая бурная реакция привела к тому, что НКВД временно поумерил своё рвение в ликвидации района. На очередном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), прошедшем 17 июня, было решено начатую работу продолжить, но при этом действовать аккуратно. Все выселенные китайцы, которые находились во Владивостоке на законных основаниях, должны были быть обеспечены жильём. При этом сроки по окончательному расселению квартала остались неизменными.



Зачистка «Миллионки» сопровождалась репрессиями. Около тысячи человек были расстреляны, пять тысяч китайцев вернулись на родину добровольно. К 1938 году ещё 11 тысяч китайцев принудительно выслали на родину или в подготовленные для этого районы Казахстана. «На сегодня ни большой, ни малой «Миллионок» не существует. Все эти дома к данному времени в большей части отремонтированы и заняты служащими и рабочими организаций, арендовавших дома», — информировал секретаря Приморского областного комитета ВКП(б) Николая Мякинена руководитель Управления НКВД по Дальневосточному краю Яков Визель в декабре 1936 года.



В ходе операции НКВД удалось ликвидировать 96 «притонов» — подпольных курилен опиума, складов оружия, контрабанды и краденного. За то время, что проводилась зачистка, советские власти получили от китайского посольства две ноты протеста. В официальном ответе правительства СССР говорилось, что главной причиной выселения является вовсе не негативное отношение к китайцам, а «критическое состояние зданий и криминальная обстановка».

В итоге район «Миллионка» во Владивостоке как квартал проживания китайцев перестал существовать. Но многие здания напоминают о событиях прошлого столетия до сих пор. Хотя попытки окончательно покончить с «китайским наследием» предпринимались ещё в конце 1960-х годов. Тогда приступили к сносу самых обветшавших домов, но стало понятно — все строения соединены в единое целое густой сетью переходов. Если рушить, то рушить все подчистую. Решили не торопиться, и китайская «Миллионка» частично сохранилась.



Журнал: Загадки истории №49, ноябрь 2021 года.