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Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке

Как НКВД уничтожило китайскую мафию Триада во Владивостоке (2 фото)

Автор:
22 января 2022 22:19
Метки: НКВД   владивосток   китайская мафия   триада   
318
2
Китайский квартал, существовавший во Владивостоке с конца XIX века и до 1930-х годов, был настоящей головной болью не только советской власти. «Миллионка», как окрестили район в народе, являлась проблемой и в императорской России. Но ликвидировать «криминальную опухоль» удалось только силами НКВД — во многом благодаря тому, что в этом ведомстве в методах не стеснялись.

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Метки: НКВД   владивосток   китайская мафия   триада   
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Илья Полчаса назад
Наблюдая за тем, насколько излюблено-популярно стучать ныне у нас, в Прибалтике - каждый раз убеждаюсь в том, насколько мерзко и лживо звучат упрёки в адрес НКВД. Человеческие пороки, вкупе с ложью, подлостью и завистью - не изжить.
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