Санкт-Петербург в объективе американского корреспондента

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В двух частях уже были показаны московские снимки американского журналиста Мюррея Хоу. Первая часть, посвященная уличной жизни простых людей вызвала особенно жаркую полемику.
Продолжим знакомиться с работами этого фотографа. Сегодня Санкт-Петербург с его незабываемой архитектурой... и снова люди, разные.
Фото дополнены некоторыми переведенными заметками автора и определены локации съемок, впрочем, в Петербурге это очень просто)
Продолжим знакомиться с работами этого фотографа. Сегодня Санкт-Петербург с его незабываемой архитектурой... и снова люди, разные.
Фото дополнены некоторыми переведенными заметками автора и определены локации съемок, впрочем, в Петербурге это очень просто)
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11.
Дворцовый мост с Университетской набережной.
"Знаменитый лодочный мост через Неву. Его убирают каждую зиму, когда лед становится достаточно толстым, чтобы выдерживать движение. Царский дворец на Английской набережной".
"Знаменитый лодочный мост через Неву. Его убирают каждую зиму, когда лед становится достаточно толстым, чтобы выдерживать движение. Царский дворец на Английской набережной".
12.
Оригинальное описание автора: "Некоторые из наших ребят выстроились в очередь у городского фургона с чаем. Оператор справа и полицейский слева. Они раздавали бесплатный чай, пытаясь искоренить холеру, бушевавшую в городе".
16.
Наблюдение за игрой в наперстки на Николаевской (Лейтенанта Шмидта) набережной. В центре - несохранившийся особняк Штубендорфа.
20.
Биржевая площадь и ростральная колонна. "Одна из древних башен, на вершине которой жгли костры из смолы, чтобы осветить реку".
23.
Невский проспект у Гостиного двора, в оригинальном комментарии к фото автор восхищается шириной улиц и тротуаров.
24.
Английская набережная.
Заметка автора: "Царская яхта «Штандарт» на переднем плане и «Ванадис» вдали - оба стоят на якоре на Неве. Ванданис - яхта мистера К.К.Г. Биллинга. Тройная турбина, как у Lusitania - единственная яхта в своем роде".
Заметка автора: "Царская яхта «Штандарт» на переднем плане и «Ванадис» вдали - оба стоят на якоре на Неве. Ванданис - яхта мистера К.К.Г. Биллинга. Тройная турбина, как у Lusitania - единственная яхта в своем роде".
28.
Из заметок автора: "Один из царских дворцов с Александровской колонной. Слева самая большая монолитная колонна современности. Царский дворец находится за левым срезом фотографии. Здание на Дворцовой площади - это здание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Империи".
35.
Гужевая повозка напротив подворья Киево-Печерской лавры.
Все эти снимки мы можем разглядывать благодаря Эндрю Хоу - правнуку корреспондента, обнародовавшему некоторое количество доставшихся ему по наследству фотографий, за что ему отдельное спасибо!
1 часть: Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента
2 часть: Москва в объективе американского корреспондента. Часть 2. Ипподром
Все эти снимки мы можем разглядывать благодаря Эндрю Хоу - правнуку корреспондента, обнародовавшему некоторое количество доставшихся ему по наследству фотографий, за что ему отдельное спасибо!
1 часть: Жители царской Москвы в объективе американского корреспондента
2 часть: Москва в объективе американского корреспондента. Часть 2. Ипподром
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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