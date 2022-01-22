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Санкт-Петербург в объективе американского корреспондента

Санкт-Петербург в объективе американского корреспондента (35 фото)

Автор:
22 января 2022 21:52
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
440
35
В двух частях уже были показаны московские снимки американского журналиста Мюррея Хоу. Первая часть, посвященная уличной жизни простых людей вызвала особенно жаркую полемику.
Продолжим знакомиться с работами этого фотографа. Сегодня Санкт-Петербург с его незабываемой архитектурой... и снова люди, разные.
Фото дополнены некоторыми переведенными заметками автора и определены локации съемок, впрочем, в Петербурге это очень просто)
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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livaneth 10 часов назад
А по Невскому проспекту, вдоль Гостинного двора тогда бегали трамваи. А в Тель Авиве трамваев нет до сих пор.
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☭Cheкаво☭ Час назад
Нихрена там яхта, почти Титаник, народец-это наверно раздражало тоже тогда.
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