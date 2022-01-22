Санкт-Петербург в объективе американского корреспондента

В двух частях уже были показаны московские снимки американского журналиста Мюррея Хоу. Первая часть, посвященная уличной жизни простых людей вызвала особенно жаркую полемику.

Продолжим знакомиться с работами этого фотографа. Сегодня Санкт-Петербург с его незабываемой архитектурой... и снова люди, разные.

Фото дополнены некоторыми переведенными заметками автора и определены локации съемок, впрочем, в Петербурге это очень просто)

1. 0 Оригинальное описание: «Английские дамы с Плюшевым мишкой на пути в Петербург на нашем корабле».

2. 0 На корабле.

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5. 0 Мужчину в центре кадра фотограф в заметках назвал "странным персонажем на набережной".

6. 0 Исаакиевский собор от Адмиралтейской набережной.

7. 0 И с другой стороны, справа Исаакиевский сквер.

8. 0 "Медный всадник".

9. 0 Памятник Александру III на Знаменской площади.

10. 0 Храм Спаса на Крови от Театрального моста.

11. 0 Дворцовый мост с Университетской набережной.



"Знаменитый лодочный мост через Неву. Его убирают каждую зиму, когда лед становится достаточно толстым, чтобы выдерживать движение. Царский дворец на Английской набережной".

12. 0 Оригинальное описание автора: "Некоторые из наших ребят выстроились в очередь у городского фургона с чаем. Оператор справа и полицейский слева. Они раздавали бесплатный чай, пытаясь искоренить холеру, бушевавшую в городе".

13. 0 Зимний дворец.

14. 0 Дворцовая набережная.

15. 0 У Европейской гостиницы: "Гостиничные посыльные в алых блузках и сапогах". Михайловская улица.

16. 0 Наблюдение за игрой в наперстки на Николаевской (Лейтенанта Шмидта) набережной. В центре - несохранившийся особняк Штубендорфа.

17. 0 Народ у памятника Петру Великому.

18. 0 Сфинкс на Университетской набережной.

19. 0 Николаевская (Лейтенанта Шмидта) набережная и Успенская церковь.

20. 0 Биржевая площадь и ростральная колонна. "Одна из древних башен, на вершине которой жгли костры из смолы, чтобы осветить реку".

21. 0 Угол Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы.

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23. 0 Невский проспект у Гостиного двора, в оригинальном комментарии к фото автор восхищается шириной улиц и тротуаров.

24. 0 Английская набережная.



Заметка автора: "Царская яхта «Штандарт» на переднем плане и «Ванадис» вдали - оба стоят на якоре на Неве. Ванданис - яхта мистера К.К.Г. Биллинга. Тройная турбина, как у Lusitania - единственная яхта в своем роде".

25. 0 Невский проспект, справа нынешняя площадь Островского.

26. 0 Повозки на Адмиралтейской набережной.

27. 0 Барки на Неве.

28. 0 Из заметок автора: "Один из царских дворцов с Александровской колонной. Слева самая большая монолитная колонна современности. Царский дворец находится за левым срезом фотографии. Здание на Дворцовой площади - это здание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Империи".

29. 0 Барки с дровами у Петровской пристани.

30. 0 Ну и конечно лошадки, ведь прежде всего ради них он и приезжал).

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