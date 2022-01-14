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Хитрости кино или режиссерская смелость: как снимают постельные сцены

Хитрости кино или режиссерская смелость: как снимают постельные сцены (19 фото)

Автор:
14 января 2022 03:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры и режиссеры кино   кино   постельные сцены   сцены из фильмов   фильмы   эротические сцены   
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Что сложнее всего дается в кино актерам и режиссерам? Эротические сцены! Ведь очень часто для создания красивой и реалистичной сцены соития целой съемочной группе приходится идти на разные хитрости и уловки.

Проще всего добиться реализма через дублеров. Например, именно так снималась нашумевшая картина «Нимфоманка» Ларса фон Триера. Для съемок постельных сцен привлекались актеры из порно.

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Отснятые кадры самого акта накладывались в сцены с участием актеров с помощью CGI. Правда, исполнительница одной из ключевых ролей Стейси Марин после пожаловалась, что это были самые скучные съемки, ведь практически ничего не приходилось делать.

А вот в «50 оттенков серого» и вовсе использовалась компьютерная графика для создания нижней части тела Дакоты Джонсон. В итоге показанные сцены, по словам режиссера, превратились в какой-то сюрреализм.

Несмотря на то, что актеры обходятся без проникновений, чаще всего надевая белье телесного цвета, большинство жалуется на психологический барьер от того, что им приходится обнажаться перед огромной толпой на съемочной площадке.

Тут на выручку приходят любые методы раскрепощения. Например, алкоголь. Так, актриса Лиззи Каплан перед съемками постельной сцены в сериале «Мастера секса» перебрала с шотами настолько, что приставала ко всем на площадке с вопросом о том, возбудился ли человек.

Иногда убрать чувство стыда помогают и сами режиссеры. Например,  Джон Кэмерон Митчелл разделся сам на съемочной площадке и уговорил это сделать оператора, чтобы актеры не испытывали дискомфорт.

А вот Кубрик на съемках «С широко закрытыми глазами» просто выгнал весь персонал, что Том Круз и Николь Кидман смогли раскрепоститься.

Правда, бывает всё и по-другому, как, например, в нашем фильме «Текст». Картина наделала немало шума во многом из-за постельной сцены Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Ведь после неё к мужу актрисы Гарику Харламову прилипло обидное прозвище Куколд. Но куда больше зрителей волновал вопрос: реальным ли был секс, снимаемый самими актерами на камеру IPhone? 

Буквально на днях Янковский раскрыл подробности съемки сцены. По его словам, убрать этот момент нельзя, ведь он присутствовал в книге Дмитрия Глуховского, которую и экранизировали.

Также, по словам актера, режиссер ещё до начала съемок сцены заявил, что дублеров не будет. А сама Асмус ещё в 2020 году сообщила, что секс был настоящим. Тем не менее Янковский заявил, что не испытал удовольствия, поскольку пришлось демонстрировать на камеру свои половые органы. Правда, и у зрителей сложилось неоднозначное мнение по поводу этой сцены.


А как вы думаете, что лучше: красивые постельные сцены с режиссерскими хитростями или смелый реализм, как в фильме «Текст»?

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Метки: актеры и режиссеры кино   кино   постельные сцены   сцены из фильмов   фильмы   эротические сцены   
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Erorist 11 минут назад
Собственно, грань между ПОРНОактёром и обычным постепенно стирается... Просто первые менее закомплексованы


Может Асмус взять да уйти в параллельную индустрию... тоже кино своего рода.
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поддувало 11 минут назад
писюн надо скотчем привязывать ...
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