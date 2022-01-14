Хитрости кино или режиссерская смелость: как снимают постельные сцены

Также, по словам актера, режиссер ещё до начала съемок сцены заявил, что дублеров не будет. А сама Асмус ещё в 2020 году сообщила, что секс был настоящим. Тем не менее Янковский заявил, что не испытал удовольствия, поскольку пришлось демонстрировать на камеру свои половые органы. Правда, и у зрителей сложилось неоднозначное мнение по поводу этой сцены.

А как вы думаете, что лучше: красивые постельные сцены с режиссерскими хитростями или смелый реализм, как в фильме «Текст»?