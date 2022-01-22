Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

Спортсмен говорит, что на него напали члены какой-то банды.
На мексиканском карибском побережье (туристическая зона Ривьера-Майя) толпа молодых людей жестоко избила известного российского бойца Олега Тактарова. По словам бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он заступился за девушек, которых "терроризировала" группа молодых людей.
После сделанного замечания, ему тут же прилетело в затылок чем-то тяжёлым - спортсмен предполагает, что его вырубили бейсбольной битой. Очнулся он уже связанным по рукам и ногам.
"Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигался, но меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура", - рассказал Тактаров.
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Полиция, по словам Тактарова, приехала минимум через полчаса; и всё это время мексиканцы избивали и душили связанного спортсмена. Инцидент произошёл больше недели назад. Тактаров всё ещё находится в Мексике, но подробностей конфликта не раскрывает в целях собственной безопасности. Нападавших пока не нашли, их розыск продолжается.
Старший консул РФ в Мескике Андрей Трояновский заявил, что в курсе уголовного дела, которое возбудили в отношении нападавших, однако сам спортсмен в посольство за помощью пока не обращался. Трояновский отметил, что консульство следит за ситуацией и вмешается, если Тактаров столкнётся с предвзятым отношением.
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- Давай заглянем, Петька, посмотрим.
- Не стоит, Василий Иванч, пи@#лей навешают.
- А я гляну...
Заходит, слышны крики: "К-я-А-а, к-я-А-а..."
Потом Чапай выходит и протирает шашку:"Ты, ты! Голой пяткой на шашку..."
Тут в "Ад'ке" в основном ссюжеты про те края и пацанов с секирами которые пускать в ход там за положняк.
Пусть поправляется скорее и валит оттуда, по-добру , по-здорову.
В загранице не знают, что ты "крутой" или сын депутата ГД.
Прибить могут.
В Мексике, как и в Бразилии - пристрелить или зарезать как за хлебушком сходить.
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По Русски поступил , понимая что рискует жизнью ..Мексика ,это очень криминальная страна Респект и дай Бог чтобы выздоровел быстрей и вернулся на Родину .!
Годы берут своё, а бита по башке тем-более.
А защитить девчонок или вообще слабого - это обязанность любого мужчины. Если ты начнёшь оценивать свои силы и пройдёшь мимо потому что правильно их оценил, то какой ты нафиг мужик?
Он всё правильно сделал, по мужски. Как подобает.