Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

На мексиканском карибском побережье (туристическая зона Ривьера-Майя) толпа молодых людей жестоко избила известного российского бойца Олега Тактарова. По словам бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он заступился за девушек, которых "терроризировала" группа молодых людей.

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После сделанного замечания, ему тут же прилетело в затылок чем-то тяжёлым - спортсмен предполагает, что его вырубили бейсбольной битой. Очнулся он уже связанным по рукам и ногам.

"Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигался, но меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура", - рассказал Тактаров.