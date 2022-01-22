FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2600 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

Чемпиона UFС Олега Тактарова жестоко избили в Мексике (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2022 12:38
Сообщество : Спорт
Метки: Олег Тактаров   видео   избиение   мексика   нападение   
2827
1
1

Спортсмен говорит, что на него напали члены какой-то банды.

На мексиканском карибском побережье (туристическая зона Ривьера-Майя) толпа молодых людей жестоко избила известного российского бойца Олега Тактарова. По словам бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он заступился за девушек, которых "терроризировала" группа молодых людей.

×
×


После сделанного замечания, ему тут же прилетело в затылок чем-то тяжёлым - спортсмен предполагает, что его вырубили бейсбольной битой. Очнулся он уже связанным по рукам и ногам.


"Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигался, но меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура", - рассказал Тактаров.

Полиция, по словам Тактарова, приехала минимум через полчаса; и всё это время мексиканцы избивали и душили связанного спортсмена. Инцидент произошёл больше недели назад. Тактаров всё ещё находится в Мексике, но подробностей конфликта не раскрывает в целях собственной безопасности. Нападавших пока не нашли, их розыск продолжается.


Старший консул РФ в Мескике Андрей Трояновский заявил, что в курсе уголовного дела, которое возбудили в отношении нападавших, однако сам спортсмен в посольство за помощью пока не обращался. Трояновский отметил, что консульство следит за ситуацией и вмешается, если Тактаров столкнётся с предвзятым отношением.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Олег Тактаров   видео   избиение   мексика   нападение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
andrey morozov 2 часа назад
За девушек заступаться и раскидывать толпу можно только в кино когда нападающие такие вежливые что нападают по очереди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Ser 6 минут назад
Вот что значит быть не патриотичным! скажем отдыхать в нашем Крыму!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ratibor 12 минут назад
Пусть скажет спасибо, что на органы не продали... Мексика она такая Мексика....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Luc72 20 минут назад
Чапаев с Петькой идут по улице и видят вывеску школы каратистов.
- Давай заглянем, Петька, посмотрим.
- Не стоит, Василий Иванч, пи@#лей навешают.
- А я гляну...
Заходит, слышны крики: "К-я-А-а, к-я-А-а..."
Потом Чапай выходит и протирает шашку:"Ты, ты! Голой пяткой на шашку..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Baklanavr Полчаса назад
А могли бы бошку бензопилой отпилить. Повезло фактически. Видимо молодые люди не шибко мафиозные встретились, так - шпана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vijilante Полчаса назад
Ему ещё повезло что матче не зарубили.
Тут в "Ад'ке" в основном ссюжеты про те края и пацанов с секирами которые пускать в ход там за положняк.
Пусть поправляется скорее и валит оттуда, по-добру , по-здорову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Maddy8 37 минут назад
Повезло. В АДок полно видео, что стало с потерпевшими в Мексике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 53 минуты назад
Черножопое шакальё в любой стране так действует: строго толпой нападают сзади, а потом жестоко избивают, быстро убегают и прячутся. А когда их поймают - будут рыдать, размазывать сопли, мамой клясться что больше не будут так делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Артем Кощеев 54 минуты назад
Лучше нету карате, чем в кармане два ТТ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
RRK Час назад
Мексика не РФ, там и на кусочки порезать могут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
doker Час назад
Отдыхать нужно дома.

В загранице не знают, что ты "крутой" или сын депутата ГД.
Прибить могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Frank Borman Час назад
Что еще раз доказывет: все эти бойцы, они не более, чем боевые клоуны. Если ты боец, езжай в Сирию или Донбасс и сражайся там. А удел клоунов - веселить людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Toxictofa Час назад
Это ему повезло, что не застрелили.
В Мексике, как и в Бразилии - пристрелить или зарезать как за хлебушком сходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
Mixan Час назад
он заступился за девушек, которых "терроризировала" группа молодых людей.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По Русски поступил , понимая что рискует жизнью ..Мексика ,это очень криминальная страна Респект и дай Бог чтобы выздоровел быстрей и вернулся на Родину .!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
Олег 2 часа назад
Переоценил свои возможности. Имя конечно известное и громкое, но...
Годы берут своё, а бита по башке тем-более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
У меня знакомого кикбоксера профессионального так же отработали,увы все эти навыки в основном на ринге хороши. А жизни может и за превышение самообороны прилететь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Stopbandera 2 часа назад
Против лома нет приёма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 2 часа назад
Мощный дядька...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dorell 2 часа назад
Бухать надо меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Была бы банда-вряд ли он сейчас смог что-то сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге Пьяный дворник напал на сотрудницу книжного магазина в Петербурге "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков "Мамой клянус - зарэжу!": группа бородачей в Киеве с ножами напала на коммунальщиков Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе Группу россиян, пытавшихся пробраться из Мексики в США, обстреляли на границе В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями В Мексике женщину застрелили за неудачную шутку над соседями В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93239



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
34
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?
1
142
На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой...
Набирающие популярность в сообществах
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
1
40
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Советский Союз". 8 номер 1960 года
2
3
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Советский Союз". 8 номер 1960 года
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ты гуманитарий
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#кино#Приколы#еда#забавно#познавательно#аварии#шоу бизнес
#Юмор#прикол#история#СССР#Ynews#интересное#знаменитости#Россия#истории#авто аварии
#животные#ватермарк#люди#подборка#дтп#автомобили#автомир#в мире#США#природа

На что жалуетесь?

Вернуться