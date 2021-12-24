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30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть

30 случаев, когда питомцы забавно демонстрировали своё желание поесть (31 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: еда   животные   забавно   милота   питомцы   подборка   умора   фото   
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И хоть хозяева уже давно изучили отнюдь не тонкие намёки своих любимых котиков и собачек, им по-прежнему весело наблюдать за этими весьма убедительными жалостливыми глазками хвостатых хулиганов.

Для того, чтобы человек понял, чего от него хочет его мохнатый друг, домашним животным приходится как можно яснее поведывать о своей хотелке. Поэтому эти очаровательные существа достигли высокого мастерства в демонстрации своего главного и неиссякаемого желания вкусненько покушать.


Бейзл всегда приходит к обеду, чтобы напомнить о себе

×
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Домашнее правило: никто не сможет поесть, пока не накормлен Хамфри


Когда наступает время обеда и пора напомнить о себе


Меня спросили, как я выманиваю своего питомца, если он где-то прячется


В ответ я просто отправил это фото.


Скажи мне, что ты хочешь есть, не говоря мне о том, что ты хочешь есть


Наш новый котик отыскал, где мы храним его корм


Зела всегда знает, как показать, что она голодна


Она не упускает ни одной возможности полакомиться!


Вот как наш кот просит его накормить


Выглядело бы убедительно, если бы не его толстое пузико.


Хозяйка, пора меня кормить!


И так всякий раз, когда я готовлю…


Глаза, полные надежды


У меня закончился корм, поэтому у собаки сегодня праздник. Готовлю ей завтрак.


Мне нужно больше еды, человек!


Ему нельзя забираться на стол, но он не упустит возможности жалостно смотреть на меня, пока я ем


Надеется на то, что вдруг ему что-то достанется.


Мне стоит просто зайти на кухню, и он уже тут. И меня очень смешит это сходство с картинкой на полотенце


Надпись на кухонном полотенце: «Я буду наблюдать за каждым блюдом, что ты готовишь, за каждым кусочком, что ты ешь».


И снова спектакль «Голодный обморок»


А где моя порция?

Ты на часы смотрел? Скорее корми меня!


Глаза полны надежд, а миски по-прежнему пусты


Я достаточно тонко намекаю на то, что я голоден?


Когда мой кот голоден, он запрыгивает в холодильник, стоит мне его открыть


Ты — не ты, когда голоден


Вот какими глазами смотрит на меня мой пёс, когда хочет есть


В этом доме невозможно есть без чувства вины


Мам, мы голодны, корми нас!


Наш кот мастерски изображает голодный обморок


Когда ты голоден и хочешь спать


Наш кот хочет, чтобы мы расчувствовались, но мы кормили его полчаса назад и не поддадимся на провокации


Фиона пародирует лицо кошки на упаковке корма, давая мне понять, что настало время покормить её


Ох уж этот голодный взгляд


4 часа утра, а наш кот гремит своей миской, требуя, чтобы его покормили


Встречайте Тедди, который встаёт на задние лапы и рычит, когда хочет есть

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Метки: еда   животные   забавно   милота   питомцы   подборка   умора   фото   
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