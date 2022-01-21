Названы русскоязычные сайты с самой агрессивной аудиторией в 2021 году - fishki.net на 16 месте

Форум Prodota.ru возглавил рейтинг русскоязычных доменов с самой агрессивной аудиторией. По данным исследования Brand Analytics, результаты которого опубликовало издание «РИА Новости», в тройку лидеров также вошли 2ch.hk и Yaplakal.com.
Как сообщили аналитики, более 36% контента на Prodota.ru содержит агрессивную лексику. По этому показателю форум обошел 2ch.hk, который занимал первую строчку рейтинга за 2018 год. В 2021-м имиджборд опустился на вторую позицию с результатом около 35%.
Агентство Brand Analytics также выяснило, что мужчины в два раза чаще женщин ведут себя агрессивно в интернете. При этом пики некорректного поведения в сети у обоих полов совпадают — больше всего токсичных сообщений отсылают люди в возрасте 15, 21 и 31 года.
Авторы исследования проанализировали более миллиарда русскоязычных сообщений в период с 1 по 30 ноября 2021 года с помощью собственной технологии для выявления агрессии. Хотя Brand Analytics принимало во внимание и все популярные социальные сети, только Twitter вошел в топ-30 рейтинга.
Источник:
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Зато все развлекательные ресурсы постоянно живут в режиме "в клуб пришли городские".
Я человек, как выпью, злой, но сейчас даже на "фишках" свое мнение в "жопе" держу.
Напрягает армия блюстителей - кто не с нами, тот враг. А статьи не шуточные.
По результатам социологических исследований, на первом месте по количеству супружеских измен стоят актёры, на втором спортсмены, а на третьем офицеры…
С места поднимается офицер:
Это клевета! Это шельмование армии! Я вот женат сорок лет, и за эти сорок лет ни разу жене не изменил.
Генерал из президиума:
Вот из-за таких раздолбаев мы и плетёмся на третьем месте.
..если что - за подсказку - небольшой донат можно мне кинуть ))