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Названы русскоязычные сайты с самой агрессивной аудиторией в 2021 году - fishki.net на 16 месте

Названы русскоязычные сайты с самой агрессивной аудиторией в 2021 году - fishki.net на 16 месте (2 фото)

Автор:
21 января 2022 21:25
Метки: интернет   сайты   факты   
903
2

Форум Prodota.ru возглавил рейтинг русскоязычных доменов с самой агрессивной аудиторией. По данным исследования Brand Analytics, результаты которого опубликовало издание «РИА Новости», в тройку лидеров также вошли 2ch.hk и Yaplakal.com.

Как сообщили аналитики, более 36% контента на Prodota.ru содержит агрессивную лексику. По этому показателю форум обошел 2ch.hk, который занимал первую строчку рейтинга за 2018 год. В 2021-м имиджборд опустился на вторую позицию с результатом около 35%.


Агентство Brand Analytics также выяснило, что мужчины в два раза чаще женщин ведут себя агрессивно в интернете. При этом пики некорректного поведения в сети у обоих полов совпадают — больше всего токсичных сообщений отсылают люди в возрасте 15, 21 и 31 года.


Авторы исследования проанализировали более миллиарда русскоязычных сообщений в период с 1 по 30 ноября 2021 года с помощью собственной технологии для выявления агрессии. Хотя Brand Analytics принимало во внимание и все популярные социальные сети, только Twitter вошел в топ-30 рейтинга.

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Метки: интернет   сайты   факты   
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46  комментариев
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37k
Вепс 3 часа назад
Да и идите вы в х*й со своими анализами.
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4k
Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
Заметьте. Ни одного порносайта. Все дрочеры дружелюбные.
Зато все развлекательные ресурсы постоянно живут в режиме "в клуб пришли городские".
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8k
DumDum 21 минуту назад
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−91
ann Час назад
Какое нафиг 16 тут шовинизм в отношении женской аудитории просто зашкаливает! Первое место , только первое.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Забыли добавить сайт yahooeu.ru.Там шизик на шизике.
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7k
JeanLuk Час назад
Да они о**ели! 16е место, как так-то? Надо срочно в какой-то полит-теме посраться
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90k
сапер Водичка Час назад
[мат]
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53k
DonNerka (модер) Час назад
Интересно, помнит ли кто "Беспредел чат"?...
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12k
Александр 2 часа назад
Почитал двач, бред несвязный, каждый постит всякую дичь, на которую всем плевать.
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37k
Франц Лефорт 2 часа назад
В Доме офицеров идёт лекция о семье и браке.
По результатам социологических исследований, на первом месте по количеству супружеских измен стоят актёры, на втором спортсмены, а на третьем офицеры…
С места поднимается офицер:
Это клевета! Это шельмование армии! Я вот женат сорок лет, и за эти сорок лет ни разу жене не изменил.
Генерал из президиума:
Вот из-за таких раздолбаев мы и плетёмся на третьем месте.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Не понял, кто-то берега попутал?! Скуяли 16 место?
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29k
MatveiVainrub 2 часа назад
Прочитал все комментарии на этой ветке . Вообще агрессии не ощущаю . Кто то 3.143дит . А нет , кто то 3.143дит . И харе мне тут 3.14здеть .
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
блин! аноны! двач на второе место скатился! Поддержим Наримана, нашего, Намазова и выдем на первое!!!
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8k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Вот козлы!
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73
Илья 3 часа назад
Рад, что помог Фишкам не быть на последних местах... Старался, как мог...
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14k
Объект реальности 3 часа назад
По-моему нас засудили.
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12k
Александр 3 часа назад
На мыло ру были хорошие срачи, пока плату не ввели
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4k
Tuskub 3 часа назад
..странно, что еще пока нет ресурса с названием - "ubeysebyobstenu.ru" или "maloletki.ru" )) Разрешаю использовать ))
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5k
rutt 3 часа назад
3.14здят!
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35k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
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52k
Daniel Rumiantsev 3 часа назад
я за накал агрессии. даешь первое место. кто не согласен - тот пиписька!
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