Названы русскоязычные сайты с самой агрессивной аудиторией в 2021 году - fishki.net на 16 месте

Как сообщили аналитики, более 36% контента на Prodota.ru содержит агрессивную лексику. По этому показателю форум обошел 2ch.hk, который занимал первую строчку рейтинга за 2018 год. В 2021-м имиджборд опустился на вторую позицию с результатом около 35%.

Агентство Brand Analytics также выяснило, что мужчины в два раза чаще женщин ведут себя агрессивно в интернете. При этом пики некорректного поведения в сети у обоих полов совпадают — больше всего токсичных сообщений отсылают люди в возрасте 15, 21 и 31 года.

Авторы исследования проанализировали более миллиарда русскоязычных сообщений в период с 1 по 30 ноября 2021 года с помощью собственной технологии для выявления агрессии. Хотя Brand Analytics принимало во внимание и все популярные социальные сети, только Twitter вошел в топ-30 рейтинга.