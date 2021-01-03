Подборка для тех, кто хочет приятно провести время или просто узнать, что есть новенького в сети.
MyNoise.net – крутецкий сайт на время самоизоляции. Его создал инженер по звуку, там есть множество различных фоновых шумов/звуков, которые можно настраивать и воспроизводить часами без зацикливания.
Toffeeshare.com – позволяет конфиденциально обмениваться файлами, без ограничений по размеру, со сквозным шифрованием и без сохранения этих файлов в сети
Shitexpress.com – можно отправить посылку с фекалиями кому угодно по всему миру. Оплата биткойнами позволяет сделать это анонимно.
Online Converter – этот сайт может конвертировать практически всё что угодно: аудио, видео, изображения и даже ссылки HTML
Thispersondoesnotexist.com – генерирует лица несуществующих людей
Howmanypeopleareinspacerightnow.com – показывает сколько сейчас космонавтов находятся в космосе, а так же их имена и ссылки на википедию
Worldometers.info – мировая статистика всего (численность населения, сколько продано товаров, сколько поисковых запросов и т.д. и т.п.)
Saijogeorge.com – генератор фейковых платёжных карт. Отлично подходит, когда на сайтах/сервисах просят добавить данные вашей карты на время пробного периода.
BestSimilar – Вы посмотрели фильм, и он вам понравился? На этом сайте вы сможете подобрать похожие, введя название понравившегося фильма. (Сайт на англ. языке, но вы можете вбить оригинальное зарубежное название фильма взяв его с Кинопоиска)
Petittube.com – Воспроизводит видео с YouTube, у которых меньше 100 просмотров. Действительно весело, если вы хотите спуститься в кроличью нору Ютюба.
Playemulator.com – эмулятор почти все игр от эпохи NES до эпохи NDS
Cartoonize – превращает любое изображение или видео в мультфильмы.
Fallingfruit.org – карта, на которой указаны более полумиллиона точек раздач бесплатной еды.
10minutemail.com – Можно получить случайный адрес электронной почты, который самоуничтожится через 10 минут. Идеально подходит для регистрации на сомнительных сайтах.
Chordify.net – преобразует любую музыку из Youtube в аккорды
Thetruesize.com – показывает размер выбранной страны относительно других стран
Freerice.com – за каждый верный ответ сайт жертвует 5 зёрен риса в фонд Всемирной продовольственной программы ООН
Remove.bg – просто супер-пупер чётко удаляет фон на любом изображении. Из минусов – чуток режет качество картинки.
Camelcamelcamel.com – отслеживает динамику цен на товары в Amazon, чтобы совершить выгодную покупку.
Naturalreaders.com – сайт для преобразования текста в речь (в том числе на русском языке), который позволяет вставлять отрывки текста и прослушивать их. Я использую этот сайт, когда мне нужно откорректировать свои тексты, т.к. в них можно найти ошибки, когда он зачитывается вслух.
Photopea.com – Онлайн-редактор изображений с функциями Photoshop.
Archive.org – крутой и бесплатный ресурс для многих вещей
Unsplash.com – тонны различных, а главное бесплатных изображений.
imslp.org – Библиотека нот классической музыки. Вы можете найти практически любую классическую музыку старше 100 лет. Я перестал покупать нотные издания, когда обнаружил этот сайт. Кроме того, их очень просто отправлять студентам во время удалённых занятий в условиях изоляции.
Radio.garden – радиостанции со всего мира
lightningmaps.org – Показывает удары молний по всей планете в режиме реального времени. Приятно отслеживать грозу в том месте, где вы живете.
Thenounproject.com – Отличный ресурс для графических дизайнеров. Иконки, тонны иконок на любой вкус, их загружают люди со всего мира. Они доступны в SVG или JPEG формате.
Pdfdrive.com – довольно крутая коллекция бесплатных книг без регистрации
Doesthedogdie.com – вы можете выбрать фильм и узнать, умерла собака в этом фильме или нет.
https://pfpmaker.com/ - помимо удаления фона с ваших изображений, этот сайт также генерирует десятки шаблонов изображений профиля для любых целей
Различные калькуляторы для строителей
Overtakefans - это сайт, где вы можете бесплатно смотреть гонки
https://www.marinetraffic.com/ - карта кораблей
Авторский пост
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
- 35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти
- Почему коты так любят портить рождественские ёлки?
- Самые трогательные письма детей Деду Морозу
- 16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы
Понравилось129
https://porfirevich.ruhttps://porfirevich.ru
на Unsplash.com действительно много хороших картинок на обои.
Карта кораблей прикольная: можно узнать подробности кликнув на символ кораблика, многие даже с фотографией.