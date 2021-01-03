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33 сайта, которые стоит посетить, когда вам&nbsp;скучно

33 сайта, которые стоит посетить, когда вам скучно (2 фото)

Автор:
03 января 2021 10:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   интернет   когда скучно   подборка   сайт   список   фото   
15404
2

Подборка для тех, кто хочет приятно провести время или просто узнать, что есть новенького в сети.

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Метки: забавно   интернет   когда скучно   подборка   сайт   список   фото   
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19  комментариев
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38k
doker 5 часов назад
А чего PornHub не включили в список? Друг говорит - интересный сайт, когда скучно...
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1k
Yow 2 часа назад
На этом сайте придумайте свою историю: введите фразу, а нейросеть допишет за вас продолжение.

https://porfirevich.ruhttps://porfirevich.ru
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1k
Аркадий 3 часа назад
Есть интересные
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31k
Nefrion 3 часа назад
Спасибо!
на Unsplash.com действительно много хороших картинок на обои.
Карта кораблей прикольная: можно узнать подробности кликнув на символ кораблика, многие даже с фотографией.
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8k
Kucher 3 часа назад
Откровенно говоря, штук 5-6 заинтересовало. Остальное ни о чём.
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Комментарий удален. Причина: порнография
6k
13k
speaktr-st 3 часа назад
Ресурс с "бесплатным книгами" при попытке скачивания кидает на левый URL, который блочат антивирусы. Скорее всего - фишинговый сайт.
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1k
ых speaktr-st 3 часа назад
Скачал Майн кампф, для проверки, не открывает - файл поврежден.
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1k
Дмитрий 5 часов назад
Неплохой набор. Плюс.
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30k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
S.hitexpress.com – можно отправить посылку с фекалиями кому угодно по всему миру, в частности автору поста.
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30k
Mamin Sibiriak Борис 5 часов назад
За ваши биткоины можно даже две.
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384
Z Ramsvsegda Борис 5 часов назад
Коллективную!
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273
Борис Z Ramsvsegda 5 часов назад
Пора объявлять сбор биткоинов на посылки для автора.
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30k
Mamin Sibiriak Z Ramsvsegda 5 часов назад
Это уже контейнер понадобится.
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2k
Запускайте Берлагу! Mamin Sibiriak 3 часа назад
А это уже контейнерная перевозка получается
А это уже контейнерная перевозка получается
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