MyNoise.net – крутецкий сайт на время самоизоляции. Его создал инженер по звуку, там есть множество различных фоновых шумов/звуков, которые можно настраивать и воспроизводить часами без зацикливания.





Toffeeshare.com – позволяет конфиденциально обмениваться файлами, без ограничений по размеру, со сквозным шифрованием и без сохранения этих файлов в сети





Shitexpress.com – можно отправить посылку с фекалиями кому угодно по всему миру. Оплата биткойнами позволяет сделать это анонимно.





Online Converter – этот сайт может конвертировать практически всё что угодно: аудио, видео, изображения и даже ссылки HTML





Thispersondoesnotexist.com – генерирует лица несуществующих людей





Howmanypeopleareinspacerightnow.com – показывает сколько сейчас космонавтов находятся в космосе, а так же их имена и ссылки на википедию





Worldometers.info – мировая статистика всего (численность населения, сколько продано товаров, сколько поисковых запросов и т.д. и т.п.)





Saijogeorge.com – генератор фейковых платёжных карт. Отлично подходит, когда на сайтах/сервисах просят добавить данные вашей карты на время пробного периода.





BestSimilar – Вы посмотрели фильм, и он вам понравился? На этом сайте вы сможете подобрать похожие, введя название понравившегося фильма. (Сайт на англ. языке, но вы можете вбить оригинальное зарубежное название фильма взяв его с Кинопоиска)





Petittube.com – Воспроизводит видео с YouTube, у которых меньше 100 просмотров. Действительно весело, если вы хотите спуститься в кроличью нору Ютюба.





Playemulator.com – эмулятор почти все игр от эпохи NES до эпохи NDS





Cartoonize – превращает любое изображение или видео в мультфильмы.





Fallingfruit.org – карта, на которой указаны более полумиллиона точек раздач бесплатной еды.



