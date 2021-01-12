Как лень нам строить и жить помогает

- Мой бывший начальник дал мне задание: устранить ошибки в экселевской таблице. В этой таблице из 124 тыс. рядов была записана информация о всех наших клиентах. Там были повторы и ошибки в формулах. Мне сказали просмотреть каждую строку вручную, а их, напомню, 124 тысячи. 30 минут у меня ушло на то, чтобы при помощи гугла узнать, как автоматически заменить ошибки в формулах и ещё минут 10 на то, чтобы всё исправить. Где-то четверть часа я пил кофе и болтал с коллегами и примерно через час после того, как получил задание, заявился к начальнику. Он был в шоке. Он думал у меня уйдёт три дня на эту работу. Никогда не забуду выражение его лица.



- Чувак, ты умный, но не мудрый. Надо было ещё денёк или даже полтора поболтать с коллегами, попить кофе, а потом уже доложить боссу о проделанной работе. И ещё сказал бы, что сам придумал, как сделать работу быстрее, придумал формулу и т.д. Вот тогда бы тебя оценили.