Как лень нам строить и жить помогает

Истории с Reddit о том, что лень - двигатель прогресса.
- Во время учёбы в университете я подрабатывал в итальянском кафе, славящимся своими хлебными палочками. Палочки доставляли нам замороженными. Мы вываливали их на противень размером метр на метр и оставляли на ночь. Утром их надо было щипцами перенести на другой противень и перевернуть, оставить ещё на пару часов и затем смазать чесночным соусом. Работёнка была утомительная. Обычно к тому времени, когда палочки с последнего противеня перекладывались и переворачивались, подходило время мазать чесноком палочки с первого противеня. И вот до меня никто не догадался накрыть один противень с палочками другим, чтобы на утро просто перевернуть их. Начальник был в восторге от моего "изобретения", 3-часовая работа стала занимать не больше 15 минут. За это мне добавили 5 центов в час к зарплате.
- Мой брат давал племяннику 10 долларов в неделю за то, что тот делал за него всякую работу по дому и за молчание, ну чтобы племяш не растрепал родственникам. Однажды брат пришёл домой с работы раньше обычного и увидел, как соседский мальчишка выбрасывает его мусор. Оказалось, племянник платил 5 долларов приятелю за домашние хлопоты, а сам ничего не делал, оставляя себе 5 долларов из своей "зарплаты". Короче говоря, отдал на аутсорсинг.
- Детский труд и аутсорсинг? Этот парень должен стать генеральным директором Nike.
- Ему ещё надо было запугать того приятеля тем, что он наймёт другого парня за 2,5 доллара. Тогда можно платить ему в два раза меньше и получать за безделье дополнительную прибыль.
- Детский труд и аутсорсинг? Этот парень должен стать генеральным директором Nike.
- Ему ещё надо было запугать того приятеля тем, что он наймёт другого парня за 2,5 доллара. Тогда можно платить ему в два раза меньше и получать за безделье дополнительную прибыль.
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- Я включаю электронные часы в розетку ровно в полночь, чтобы не пришлось выставлять время.
- Мой дед всегда вставлял новые батарейки в часы ровно в то время, когда они остановились.
- Мой дед всегда вставлял новые батарейки в часы ровно в то время, когда они остановились.
- Давным-давно я работал разнорабочим в детском саду. В мои обязанности входил полив 15 000 растений ежедневно. В первый же день работы на салфетке я набросал план ирригационной системы. Несколько недель я потратил на постройку этой системы (директор выделил мне на это деньги). 15 лет спустя она всё ещё работает. Я заменил себя ирригационной системой и вынужден был искать другую работу. Несколько лет спустя я получил диплом инженера. Я убеждён, что хорошие инженеры получаются только из ленивых людей.
- В 1993 году программисты из Кембриджа сделали первую в мире вебкамеру, потому что очень любили пить кофе. Без кофе работать было тяжело, кофемашина находилась в главной лаборатории, которую прозвали Троянской комнатой, но не все программисты работали рядом с этой комнатой, некоторые даже на других этажах работали. Иногда человек шёл за кофе и находил машину пустой. Тратить время на бессмысленное хождение за кофе не хотелось, поэтому "ленивые" программисты установили камеру и транслировали кофемашину на все компьютеры, подключённые по локальной сети. Потом в качестве эксперимента трансляцию с кофемашиной отправили в интернет. Троянское кофе стало популярно во всём мире (среди тех, у кого в 1993 году был интернет), коллеги из Японии писали в Кембридж с просьбой оставить в Троянской комнате на ночь свет, чтобы люди из других часовых поясов могли следить за уровнем кофе.
- Мой бывший начальник дал мне задание: устранить ошибки в экселевской таблице. В этой таблице из 124 тыс. рядов была записана информация о всех наших клиентах. Там были повторы и ошибки в формулах. Мне сказали просмотреть каждую строку вручную, а их, напомню, 124 тысячи. 30 минут у меня ушло на то, чтобы при помощи гугла узнать, как автоматически заменить ошибки в формулах и ещё минут 10 на то, чтобы всё исправить. Где-то четверть часа я пил кофе и болтал с коллегами и примерно через час после того, как получил задание, заявился к начальнику. Он был в шоке. Он думал у меня уйдёт три дня на эту работу. Никогда не забуду выражение его лица.
- Чувак, ты умный, но не мудрый. Надо было ещё денёк или даже полтора поболтать с коллегами, попить кофе, а потом уже доложить боссу о проделанной работе. И ещё сказал бы, что сам придумал, как сделать работу быстрее, придумал формулу и т.д. Вот тогда бы тебя оценили.
- Чувак, ты умный, но не мудрый. Надо было ещё денёк или даже полтора поболтать с коллегами, попить кофе, а потом уже доложить боссу о проделанной работе. И ещё сказал бы, что сам придумал, как сделать работу быстрее, придумал формулу и т.д. Вот тогда бы тебя оценили.
- Я работал в центре образования для взрослых. Я должен был считать, сколько людей записалось на курс, сколько из них получили скидки (например, безработные), сколько мужчин, женщин и какого возраста записалось и т.д. Это было необходимо для расчета стоимости предстоящих курсов. Дело было в начале 1990-х, поэтому подсчёт был долгим и утомительным. К счастью, я работал в центре образования и записался на курсы по программированию. Я мог на правах сотрудника посещать их бесплатно, к тому же мой супервайзер разрешил мне учиться в рабочее время. За три месяца при помощи преподавателя я написал программу, которая выполняла мою работу за 15 минут. Хотите узнать, сколько безработных матерей-одиночек в возрасте от 80 до 90 лет должны записаться на курсы орнитологии в ближайшие два года, чтобы эти курсы продолжили существовать? Два клика и ответ готов. С тех пор на работе я читал принесённые из дома книги, а начальнику в конце рабочего дня давал самый лучший и самый точный отчёт. Супервайзер был мной очень доволен.
- Вряд ли это правдивая история, скорее всего городская легенда, но она идеально подходит по теме. На одном заводе по производству зубной пасты появилась проблема: отгружалось слишком много пустых коробок. Директор нанял двух инженеров для решения проблемы. Инженеры придумали систему, которая взвешивала каждую коробку с пастой, и, если вес был меньше требуемого, линия останавливалась, и работник убирал пустую коробку. Начальству идея понравилась, так и было решено сделать. Система со взвешиванием работала исправно, пустые коробки больше не поступали в магазины.
Директор компании по производству пасты захотел лично увидеть работу изобретения инженеров, приехал на завод и увидел большой вентилятор, направленный в сторону конвейера. "Зачем этот громадный вентилятор? - спросил начальник, - здесь разве очень жарко?" Ему объяснили, что рабочим надоело из-за каждой пустой коробки останавливать линию, вытаскивать коробку и потом запускать конвейер заново, поэтому они придумали поставить вентилятор, который сдувает все пустые коробки.
Директор компании по производству пасты захотел лично увидеть работу изобретения инженеров, приехал на завод и увидел большой вентилятор, направленный в сторону конвейера. "Зачем этот громадный вентилятор? - спросил начальник, - здесь разве очень жарко?" Ему объяснили, что рабочим надоело из-за каждой пустой коробки останавливать линию, вытаскивать коробку и потом запускать конвейер заново, поэтому они придумали поставить вентилятор, который сдувает все пустые коробки.
- Когда Карл Фридрих Гаусс, великий немецкий математик и физик, учился в школе, на уроке математики учитель дал всему классу задание: сложить все числа от 1 до 100 (1+2+3+4 и так далее). Обычно это занимало класс как минимум на полчаса и давало возможность учителю передохнуть. Семилетний Гаусс быстро получил правильный ответ (5050), когда другие ученики только разобрались с заданием. Учитель спросил Гаусса, как он получил правильный ответ. Он ответил, что сложил 1 и 100 и получил 101. Потом сложил 2 и 99 и получил 101. Если к 3 прибавить 98, то тоже получится 101 и так далее. Он понял, что все 50 пар чисел при сложении дают 101. Так он умножил 50 на 101 и получил 5050.
- А нам учитель по математике всегда говорил, что лень - это активный поиск способов делать как можно меньше работы. Он считал, что в математике всё можно упростить, только нужен математик, который будет настолько ленив, чтобы это сделать.
- А нам учитель по математике всегда говорил, что лень - это активный поиск способов делать как можно меньше работы. Он считал, что в математике всё можно упростить, только нужен математик, который будет настолько ленив, чтобы это сделать.
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