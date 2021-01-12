FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1609 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Как лень нам строить и жить помогает

Как лень нам строить и жить помогает (9 фото)

Автор:
12 января 2021 19:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: байки   изобретения   интернет   истории   лень   прогресс   факты   
1584
9
Истории с Reddit о том, что лень - двигатель прогресса.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: байки   изобретения   интернет   истории   лень   прогресс   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
citrus1 Полчаса назад
В 20 лет на работе: «Я все знаю! Я спец... разойдитесь, все сейчас сделаю!»
В 40 лет: «Нафиг надо... вон спецов сколько! Пусть делают...»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
don_alberto 2 минуты назад
История с пустыми коробками и конвейером очень похожа на тризовские байки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир 10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов Они новее, чем вы думаете Они новее, чем вы думаете Как выглядели самые первые вещи, предметы и технологии, когда их только изобрели Как выглядели самые первые вещи, предметы и технологии, когда их только изобрели Как выглядели самые первые модели изобретений Как выглядели самые первые модели изобретений
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

178691



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
10
631
10 пунктов которые в США хуже, чем в России
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
5
33
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
8
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#история#приколы#дети#авария дня#позитив#прикольные#сарказм.
#фото#факты#сша#интересное#в мире#кино#автомобили#Трамп#Разное#забавно
#прикол#животные#дтп#аварии#картинки#подборка#комментарии#автомир#природа#зима

На что жалуетесь?

Вернуться