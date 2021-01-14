18 полезных и бесполезных сайтов для залипания

Чтобы вырастить дерево на этом сайте, нужно для начала указать несколько параметров: ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность обучения, средняя продолжительность обучения, ВВП на душу населения в долларах. На основании этих показателей рассчитывается индекс человеческого развития, который используется для оценки уровня жизни в той или иной стране. Потом укажите, много ли внимания страна должна уделять гендерному равенству по шкале от 0 до 10. Также надо выбрать цвет, в который будут окрашены листья дерева.

Дерево начнёт расти, и с годами, отсчитывающимися вверху экрана, на нём будут появляться листья (страны, соответствующие указанным показателям) и опадать (когда уровень жизни будет ниже указанного вами).