18 полезных и бесполезных сайтов для залипания

Пишем музыку, стреляем в попугаев, путешествуем по дантовскому Аду, разглядываем карты, то есть убиваем время как только можем.
Чтобы попасть на сайты, о которых рассказывается в посте, щёлкните на выделенные синим заголовки каждого блока.
1. Смотрим на листопад
Просто бесконечный листопад в залитом солнцем осеннем лесу.
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2. Следим за временем
Каждую секунду сверху падает точное время. Если нажать на левую кнопку мыши, цифры начнут оставлять след.
3. Создаём словесные облака
Загружайте любой текст и узнайте частоту появления слов в тексте: чем крупнее слово, тем чаще оно встречается.
4. Ходим по морю
Просто 3D-корабль плывёт по цифровой воде. Управляйте судном при помощи стрелочек на клавиатуре. Можно выбрать 7 вариантов фона: ночь, утро, день, облачность, закат, звёздный, апокалипсис.
5. Узнаём ВВП стран
Интерактивная карта, при помощи которой можно узнать численность населения стран мира, ВВП и узнать, в какие страны нужна или не нужна виза гражданам выбранной страны.
6. Выращиваем дерево
Чтобы вырастить дерево на этом сайте, нужно для начала указать несколько параметров: ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность обучения, средняя продолжительность обучения, ВВП на душу населения в долларах. На основании этих показателей рассчитывается индекс человеческого развития, который используется для оценки уровня жизни в той или иной стране. Потом укажите, много ли внимания страна должна уделять гендерному равенству по шкале от 0 до 10. Также надо выбрать цвет, в который будут окрашены листья дерева.
Дерево начнёт расти, и с годами, отсчитывающимися вверху экрана, на нём будут появляться листья (страны, соответствующие указанным показателям) и опадать (когда уровень жизни будет ниже указанного вами).
Дерево начнёт расти, и с годами, отсчитывающимися вверху экрана, на нём будут появляться листья (страны, соответствующие указанным показателям) и опадать (когда уровень жизни будет ниже указанного вами).
7. Стреляем по попугаям
Браузерная игра, в которой нужно отстреливать попугаев. За попадание в попугая начисляются очки, за попадание по фламинго очки снимаются.
8. Смотрим на огонь
Справа можно выставить нужные параметры "горения": интенсивность, цвет, направление ветра и пр.
9. Путешествуем по Аркадии
Гипнотизируюшее и почти бесконечное виртуальное путешествие по красочной Аркадии.
10. Проводим эксперименты со светом
Выбирайте источник света, его интенсивность, указывайте расположение источника относительно разного рода линз или призмы и смотрите, как свет ведёт себя.
11. Любуемся медузой
Нажимайте на квадратики слева, чтобы изменить цвет медузы и применить к ней различные эффекты.
12. Смотрим на экономический ландшафт
1 точка - это экспорт того или иного товара на 100 млн долларов. Точки окрашены в разные цвета, обозначающие разные категории товаров. Нажимайте на страны, на цвета и смотрите, кто чем торгует.
13. Стучим костяшками
В левом верхнем углу можно выбрать цвет костяшек, расставляйте домино правой кнопкой мыши.
14. Покоряем горные вершины
3D- модели 14 горных вершин выше 8 км.
15. Рисуем музыку
Это цифровое пианино превращает ваше каракули в мелодию.
16. Создаём бит
В разделе Specials есть предустановленные ритмы, посмотрите, что они из себя представляют, и начните собирать свои музыкальные пиццы.
17. Пишем музыку в три клика
Выбирайте один или несколько квадратиков в синей, зелёной и красной зоне квадрата и слушайте, что у вас получилось.
18. Путешествуем по Аду
Интерактивная карта Ада из "Божественной комедии" Данте. К сожалению, сайт только на итальянском и на английском, но можно воспользоваться автоматическим переводом.
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