12 необычных сайтов для залипания

Когда вам нечем заняться, вы заходите на "Фишки". Когда вам нечем заняться на "Фишках", вы заходите в этот пост.
Чтобы попасть на сайты, о которых рассказывается в посте, щёлкните на выделенные синим заголовки каждого блока.
1. Побеждаем сказочных чудищ
Проведите русского богатыря по уровням, сделанным в стиле русской вышивки. По пути богатырю встретятся персонажи славянской мифологии, а главным испытание для него станет коварное Чудо-Юдо. Игра незамысловатая, управление не самое удобное, зато красиво.
×
2. Играем в шашки
Просто игра в шашки с компьютером, ничего необычного. Жаль, что нельзя сыграть в поддавки или в казацкие шашки.
3. Управляем лазером
Игра-головоломка. При помощи системы зеркал луч лазера надо провести от источника к цели. Зеркала двигайте мышкой - вниз и вверх.
4. Катаем шары
Кликните мышкой на тёмный фон, чтобы появились новые шары. Перемещайте окно браузера, чтобы встряхнуть шары. Зажмите кнопку мыши, чтобы шары появлялись непрерывно. Нажмите на экран дважды, чтобы начать заново и сменить цвет шаров.
5. Гуляем по собору
Трёхмерная копия лионского собора Иоанна Крестителя. Гуляйте по собору при помощи стрелок на клавиатуре, при помощи мыши меняйте положение источника света. Слева в меню можно менять различные параметры света.
6. Смотрим в окна
На этом сайте вы можете загрузить вид и из своего окна.
7. Рисуем граффити
На этом сайте можно побродить по "заброшке" в режиме прогулки и в режиме граффити рисовать на стенах.
9. Рисуем в психоделической рисовалке
Меняйте настройки разложения краски и получайте психоделические рисунки.
10. Играем на ханге
Барабан ханг разработан в Швейцарии в 2000 году на основе карибского барабана. На сайте есть несколько хангов, клавиши управления указаны справа вверху от изображения барабана.
11. Звеним колокольчиками
Работает только на телефоне. Трясите телефоном и подыгрывайте известным мелодиям. Можно подключить несколько друзей и звенеть вместе.
12. Расслабляемся
Просто нажимайте на экран и наслаждайтесь расслабляющей музыкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 полезных и бесполезных сайтов для залипания
- Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания
- Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён
- 33 сайта, которые стоит посетить, когда вам скучно
- 13 любопытных сайтов для залипания
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...