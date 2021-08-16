11 бесполезных, но залипательных сайтов

Мини-игры, симулятор инвестора, сайты для создания настроения и медитации, а также вполне себе полезные сайты про Древний Рим, автомобильный дизайн и кое-что ещё.
Чтобы перейти на указанные ниже сайты, нажимайте на синие подзаголовки.
1. Возглавьте страну в пандемию
Игрок может выбрать низкий уровень сложности (Германия, Канада), средний (Великобритания, Австралия, США) и тяжёлый (Россия, Франция, Италия, Испания, Турция, Индонезия). Сайт на английском, однако встроенный в бразуер переводчик нормально справляется с адаптацией текста. Каждый ход игроку надо будет принимать решения о закрытии границ, школ, разработке вакцины и пр. Игра закончится, когда будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, или же вирус победит.
2. Останьтесь после уроков в Спрингфилде
Это симулятор доски, на которой пишет Барт в заставке каждой серии "Симпсонов". Можно напечатать что угодно, выбрать размер шрифта и расстояние между строками. Правда, специальный шрифт доступен только для надписей на английском. На этом же сайте есть возможность оставить сообщение на заставке "Футурамы", в классе "Южного парка", в меню "Закусочной Боба" и в газете, которую держит Стэн Смит из "Американского папаши".
3. Торгуйте ненастоящими акциями
Сайт называется Paper Hand - бумажная рука. Так называют инвесторов, которые продают акции в период падения, вместо того чтобы набраться терпения и дождаться, когда цена на акции снова пойдёт вверх. На этом сайте цены на акции настоящие, а сами акции ненастоящие. Вам даётся $10000 на покупку. Вместо того чтобы рисковать реальными деньгами, попробуйте себя в симуляторе инвестора.
4. Поищите связи в Википедии
Есть такая интернет игра: даётся два слова и надо как можно быстрее перейти от одного к другому при помощи только Википедии. Этот сайт ищет кратчайший путь от одной статьи в Википедии к другой, показывает, например, сколько статей отделают Пушкина от Канье Веста, Ла-Манш от Винни-Пуха или ленивца от братьев Люмьер. Слова надо вводить на английском.
Устанавливаете место отправление, пункт назначения, выбираете время года, в которое будет происходить путешествие, транспорт (пешком, лошадь, осёл, бык и т.д.) и получаете маршрут, его длительность и стоимость поездки. Сайт на английском, но автоматический переводчик всё вам переведёт.
6. Расслабтесь
Выбирайте один из трёх звуковых фонов: кафе в Техасе, Париже и тихий шум ресторана. Добавляйте к ним другие звуковые эффекты (звук океана, ветра, музыка и др.).
7. Медитируйте
Этот сайт предлагает постигнуть дзен при помощи трёх "игр", требующих терпения и концентрации: водить мышкой по спирали, нажимать на выключатели, дробить круги.
8. Продолжайте медитировать
Ещё один бесполезный сайт для создания атмосферы.
Укажите свой возраст (или любой возраст от 1 до 69), чтобы узнать, что делал в этом возрасте британский музыкант Дэвид Боуи.
10. Проследите путешествие одной капли
Кликните мышкой в любое место на карте США. Представим, что в это место упала капля дождя. Сайт покажет вам, где эта капля окажется в конце своего путешествия.
Временная шкала начинается 1947 годом и заканчивается 1999-м. Представлены 7 итальянских фирм по созданию автомобильных кузовов и больше сотни легендарных автомобилей.
Источник:
- В этот раз маркетологи точно перестарались
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