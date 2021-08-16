11 бесполезных, но залипательных сайтов

Есть такая интернет игра: даётся два слова и надо как можно быстрее перейти от одного к другому при помощи только Википедии. Этот сайт ищет кратчайший путь от одной статьи в Википедии к другой, показывает, например, сколько статей отделают Пушкина от Канье Веста, Ла-Манш от Винни-Пуха или ленивца от братьев Люмьер. Слова надо вводить на английском.





