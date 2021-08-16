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11 бесполезных, но залипательных сайтов

11 бесполезных, но залипательных сайтов (12 фото)

Автор:
16 августа 2021 17:08
Сообщество : Во что залипнуть на выходных
Метки: Юмор   древний рим   дэвид боуи   интернет   прокрастинация   сайты   
5519
12

Мини-игры, симулятор инвестора, сайты для создания настроения и медитации, а также вполне себе полезные сайты про Древний Рим, автомобильный дизайн и кое-что ещё.

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Метки: Юмор   древний рим   дэвид боуи   интернет   прокрастинация   сайты   
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5k
Сергей 11 часов назад
То есть сначала они запилили The Plague, что бы мы играли, а они просчитали оптимальный вирус, а теперь, когда они не знают, что с этим делать и выпускают игру с обратным сюжетом - мы должны вирус победить.
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15k
speaktr-st 3 часа назад
С каплями залип.
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denis karablev 10 часов назад
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