30 гениальных продуктов и примеров умного дизайна, которые могут упростить жизнь

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Мир постоянно меняется и развивается, а с ним и технологии, которые делают нашу жизнь проще. Вот несколько примеров инновационных продуктов, которые помогают нам уверенно шагать в будущее.
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2. Студент создал дорожное покрытие из переработанных автомобильных шин, которое самовосстанавливается, когда идет дождь.
4. Infinity Burial Suit — погребальный костюм, сделанный из грибов, который помогает телу быстрее разложиться.
8. Студент изобрел солнечные панели для окон, сделанные из гнилых овощей, которые перерабатывают солнечный свет в устойчивую энергию.
11. Кодовый замок, который выдает числа в случайном порядке, чтобы нельзя было угадать код по движениям руки
12. Студент изобрел самоочищающуюся дверную ручку, которая накапливает необходимую для этого кинетическую энергию от движения двери
17. С этой турбиной, которая может поймать ветер с любого направления, любой может генерировать электроэнергию
24. Школьные парты, которые превращаются в укрытие на случай стихийных бедствий, таких как землетрясения
25.. Голографические планшеты, на которых можно демонстрировать 3D-модели в режиме реального времени
Часы, которые питаются от гравитации. В них нет батареек или заводной пружины, их всего лишь нужно раз в день ставить обратно на верхнюю точку
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Отвертка с гибким валом -пользовался на заводе в начале 90.
А так приколол п 15 где в качестве некой отвратной субстанции которую может очистить фильтр выступила кола. Действительно, редкостное вредное для здоровья говно .