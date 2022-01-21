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30 гениальных продуктов и примеров умного дизайна, которые могут упростить жизнь

30 гениальных продуктов и примеров умного дизайна, которые могут упростить жизнь (31 фото)

Автор:
21 января 2022 19:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: изобретения   полезные вещи   технологии   умный дизайн   
301
31

Мир постоянно меняется и развивается, а с ним и технологии, которые делают нашу жизнь проще. Вот несколько примеров инновационных продуктов, которые помогают нам уверенно шагать в будущее.

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Метки: изобретения   полезные вещи   технологии   умный дизайн   
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5  комментариев
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5k
Виталий Касандров 14 минут назад
Как всегда много всякой фигни.
Отвертка с гибким валом -пользовался на заводе в начале 90.
А так приколол п 15 где в качестве некой отвратной субстанции которую может очистить фильтр выступила кола. Действительно, редкостное вредное для здоровья говно .
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7k
JeanLuk 11 минут назад
Комментарий к фото
Самому такие сделать можно, только вот зачем?
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3k
Colonel61 14 минут назад
два зонта в дверях авто- Шкода Кодиак.
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2k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
"Infinity Burial Suit погребальный костюм, сделанный из грибов, который помогает телу быстрее разложиться." Пацаны спрашивают, где забирать
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sedoisever Полчаса назад
Мда... Помидорный робот реально может упростить жизнь. Отдельному придурку...
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