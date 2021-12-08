Илон Маск хочет испытать на людях чипы, встраиваемые в мозг

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Изобретатель сообщил что Neuralink уже будет готов к испытаниям в 2022 году.
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX вновь рассказал о своих планах. Его компания Neuralink - изобрела имплант-чип, который встраивается непосредственно в мозг. Его испытания успешно прошли на животных (обезьяны и свиньи) и теперь настала очередь людей.
"Neuralink хорошо работает на обезьянах. На самом деле, мы проводим очень много испытаний. Просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно удалить".
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Если парализованный человек сможет хотя-бы сгибать/разгибать отнявшуюся атрофирующуюся ногу, то это уже прорыв.
Отсыпьте горсть, я уе не вытягиваю всю хрень творящуюся вокруг.
А перед этим, засунуть чип с битой всей его никчёмной родне.
И показать в прямом эфире TV.
Зы;
Когда эту чудо-нацию разхерачат к хренам собачьим то уже? Задолбали
Медсестра: Вам какой чип с вакциной колоть от Билла Гейтса или от Илона Маска?
Пациент: а Starlink с чипом от Илона Макса будет бесплатный?
Медсестра: в этой ревизии чипа бесплатный Starlink не предусмотрен!
Пациент: Тогда колите мне чип от Билла Гейтса.
Где-то я уже слышал про "безопасно и надёжно".
Грядёт очередная найобка.