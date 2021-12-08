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Илон Маск хочет испытать на людях чипы, встраиваемые в мозг

Илон Маск хочет испытать на людях чипы, встраиваемые в мозг (3 фото)

Автор:
08 декабря 2021 15:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Илон Маск   изобретения   испытания   медицина   помощь   технологии   
904
3
Изобретатель сообщил что Neuralink уже будет готов к испытаниям в 2022 году.

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Метки: Илон Маск   изобретения   испытания   медицина   помощь   технологии   
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25  комментариев
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14k
vikklu 2 часа назад
Наивные, чип не может исправить нейроны мозга, тыща таких чипов не покроет те функции, которые один нейрон выполняет.
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43k
SinigamiRuuk 4 минуты назад
Где там обещанные чипы в вакцинах?
Отсыпьте горсть, я уе не вытягиваю всю хрень творящуюся вокруг.
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120k
arek14 5 минут назад
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4k
a_komolow 17 минут назад
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
А можно чип в бейсбольную биту встроить, а потом её плашмя ему в жопу засунуть.
А перед этим, засунуть чип с битой всей его никчёмной родне.
И показать в прямом эфире TV.
Зы;
Когда эту чудо-нацию разхерачат к хренам собачьим то уже? Задолбали
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429
阿鋒 39 минут назад
В принципе, не против! Пусть со своего чада начнёт, с дебильным именем:) даже Джеймс Ватт таким йолбодом не был - как этот «Коммерс»
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429
阿鋒 23 минуты назад
Маскодрочеры минусят?) или тик-токеры до конца не дочитали ?:)
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989
Четырёхолёсный Самовар 53 минуты назад
я б согласился, ибо в коляске за много лет устал.
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481
vmsoroka 55 минут назад
Теперь при вакцинации будет такой разговор:
Медсестра: Вам какой чип с вакциной колоть от Билла Гейтса или от Илона Маска?
Пациент: а Starlink с чипом от Илона Макса будет бесплатный?
Медсестра: в этой ревизии чипа бесплатный Starlink не предусмотрен!
Пациент: Тогда колите мне чип от Билла Гейтса.
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0
Zhivko 59 минут назад
И удастся ли его установить в член уставшего персонажа? :)
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6k
mr.Poher Час назад
С себя, надо начинать с себя!
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152
Tyefomis Час назад
Можно мне вживить парочку пожалуйста)
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2k
alex5450 2 часа назад
Здорово если получится восстанавливать функциональность, хотя бы частичную - парализованных людей.
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745
iNeGovori 2 часа назад
Где карта (пруфы) Билли?!
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8k
Позитив 2 часа назад
главное больше испытаний, потом все кто язвил в задницу себе языки засунут
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10k
Максимка 2 часа назад
"Просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно удалить".

Где-то я уже слышал про "безопасно и надёжно".
Грядёт очередная найобка.
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237
Италия Воробьёва 2 часа назад
Опоздал Мася,уже через спутник ви половину чипировали
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6k
klop 2 часа назад
На маскодрочерах пусть испытывает тут на фишках их предостаточно.
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68k
Macяня 2 часа назад
А чё сразу на людях-то? На себе пусть и испытает)))
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