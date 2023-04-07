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«Чисто по приколу»: в Пятигорске водитель решил припарковаться в стиле «прыжок с переворотом» и чуть не погиб

«Чисто по приколу»: в Пятигорске водитель решил припарковаться в стиле «прыжок с переворотом» и чуть не погиб

Автор:
07 апреля 2023 15:37
Сообщество : Аварии
Метки: бмв   водитель   дтп   заправка   машина   парковка   пассажир   права   пятигорск   
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Как выяснилось, прав у него никогда не было.

Местный житель как следует принял на грудь и решил прокатиться. Он вместе с товарищем уселся в БМВ, как следует разогнался и влетел в стену магазина. Нетрезвый водитель получил лишь ушиб грудной клетки и спокойно вылез из авто. А вот его пассажиру повезло меньше - у него травма головы и перелом плеча.

Позже приехали полицейские и установили, что у гражданина нет прав и он никогда их не получал. А погонять решил «чисто по приколу, потому, что нравится». Такой вот парадокс: прав нет, а БМВ есть. Вернее, была.

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Метки: бмв   водитель   дтп   заправка   машина   парковка   пассажир   права   пятигорск   
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1  комментарий
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Shtoppi 37 минут назад
старое, доброе бмв головного мозга при отягчающих.
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