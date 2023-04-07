«Чисто по приколу»: в Пятигорске водитель решил припарковаться в стиле «прыжок с переворотом» и чуть не погиб

Как выяснилось, прав у него никогда не было.
Местный житель как следует принял на грудь и решил прокатиться. Он вместе с товарищем уселся в БМВ, как следует разогнался и влетел в стену магазина. Нетрезвый водитель получил лишь ушиб грудной клетки и спокойно вылез из авто. А вот его пассажиру повезло меньше - у него травма головы и перелом плеча.
Источник:
Источник:
Позже приехали полицейские и установили, что у гражданина нет прав и он никогда их не получал. А погонять решил «чисто по приколу, потому, что нравится». Такой вот парадокс: прав нет, а БМВ есть. Вернее, была.
Источник:
- 10 способов сохранить свое парковочное место
- Бородач на Porsche Cayenne устроил ДТП в Москве и чуть не убил женщину с 6-месячным ребёнком
- Типичный каршеринг: слабоумие, отвага и немного убойных историй
- "Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем
- Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта