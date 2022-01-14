Калининград накрыло циклоном «Эльза»

Калининграду не сильно везет с погодой. То штормы, то ураганы - по несколько раз в год. На этот раз пришел циклон «Эльза».

Стихия крушит дома, обрывает провода и валит деревья. Хоть жителей заранее и предупредили, но все равно нашлись граждане, которые оставили авто вблизи деревьев. А зря.

Вот видео: