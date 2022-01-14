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Калининград накрыло циклоном «Эльза»

Калининград накрыло циклоном «Эльза» (6 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2022 14:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   ветер   дома   непогода   повреждения   стихия   циклон   
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Падают деревья, летают мусорные баки, повреждены дома и линии электропередач. Из жителей пока никто не пострадал.

Калининграду не сильно везет с погодой. То штормы, то ураганы - по несколько раз в год. На этот раз пришел циклон «Эльза».

Стихия крушит дома, обрывает провода и валит деревья. Хоть жителей заранее и предупредили, но все равно нашлись граждане, которые оставили авто вблизи деревьев. А зря.

Вот видео:

И фото разбушевавшегося циклона:

Ветер достигал 30 метров в секунду, но люди не пострадали. Синоптики успели предупредить, и жители города благополучно переждали непогоду дома.

Источник:

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Метки: Калининград   ветер   дома   непогода   повреждения   стихия   циклон   
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4  комментария
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Ivan 2 часа назад
Задувало неплохо. Недалеко лоджию сдуло, панорамную...
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Pioner76 58 минут назад
Ну мы с Калининградом соседи и у нас в Литве тоже подобное случилось. Ветер очень большой.
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Anton Chigurh Час назад
пипеец....
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Ватаку Накомоде Час назад
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