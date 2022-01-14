Калининград накрыло циклоном «Эльза»

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Падают деревья, летают мусорные баки, повреждены дома и линии электропередач. Из жителей пока никто не пострадал.
Калининграду не сильно везет с погодой. То штормы, то ураганы - по несколько раз в год. На этот раз пришел циклон «Эльза».
Стихия крушит дома, обрывает провода и валит деревья. Хоть жителей заранее и предупредили, но все равно нашлись граждане, которые оставили авто вблизи деревьев. А зря.
Вот видео:
И фото разбушевавшегося циклона:
Ветер достигал 30 метров в секунду, но люди не пострадали. Синоптики успели предупредить, и жители города благополучно переждали непогоду дома.
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Метки: Калининград ветер дома непогода повреждения стихия циклон
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