В Калифорнии пассажирский поезд разнес застрявший на путях грузовик



От удара грузовик отбросило на несколько десятков метров, и как можно убедиться по видео, небитым и некрашеным ему уже не стать никогда. В кузове большегруза не было ничего ценного, там находился мусор, который разметало по всей округе. А 111 пассажиров электровоза отделались испугом и недовольством, поскольку их пришлось эвакуировать, и многие из них на много часов опоздали в пункт назначения.