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В Калифорнии пассажирский поезд разнес застрявший на путях грузовик

В Калифорнии пассажирский поезд разнес застрявший на путях грузовик (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 15:44
Сообщество : Аварии
Метки: взрыв   грузовик   калифорния   пассажиры   переезд   поезд   
1031
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Получилась весьма эффектная авария. И вдвойне хорошо, что никто в ней не пострадал.

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Метки: взрыв   грузовик   калифорния   пассажиры   переезд   поезд   
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8  комментариев
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Поезд удачно так остановился, прямо рядом с горящим грузовиком.
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9k
wild cat 49 минут назад
трамваи тоже дебилов не любят

Ссылка www.youtube.com
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−12
Князь Курбский Час назад
Я вообще не пишу. Я просто копи пасте Цель - показать бессилие Пыньки, кадырки, ФСБ и прочей мрази
А Синица сдался? А Зеленский А тысячи сидящих за репост? А, куйло?
Просто меня они тронуть не могут
Говно они, ФСБ и кадырка - свиная дырка Вот это всем и показываю уж который год Я здесь уже 7 год, чтобы избавить вас от страха говорить и поднимать глаза Только и всего
призываю:
Восточной Пруссии провести референдум о независимости и возвращении Кенигсберга в состав Германии
Призываю белорусов убивать русских наёмников узурпатора Лукашенко и перенести боевые действия на территорию противника, уничтожать объекты инфраструктуры, посевы, скот, ЛЭП, убивать старост, полицаев и гестаповцев на территории России. Беларусь будет свободной!
А!
Во!
Крым это Украина. Призываю ООН ввести войска в Крым и вернуть его Украине! Русских оккупантов арестовать и осудить международным трибуналом.
Официально называю Россию оккупированную и захваченную режимом Путина страной агрессором!
Призываю свергнуть преступный режим Путина.
Смерть жуликам и ворам, смерть коррупции. Убивайте коррупционеров и их прихвостней!
Они не должны жить

Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ

В РОССИИ ЗА МЕНЬШЕЕ 5 ЛЕТ РЕАЛЬНОГО СРОКА ДАЮТ. А МНЕ ОТСАСЫВАЮТ УЖ СКОЛЬКО ЛЕТ
ФСБ ШАЛАВЫ!

2
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Яма на переезде? В благословенной Омерике? Не может быть, там всё идеально, начиная с демократии. Ну, это Путин за старое взялся, за диверсии. Не иначе. В Украине все склады боеприпасов взорвал, делать нечего, вот и пошаливает.
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39k
Элек Мек Борис Карабанов 2 часа назад
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1k
Палыч Борис Карабанов Час назад
чО там у пендосов?
Ссылка youtu.be
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1k
Палыч Борис Карабанов Час назад
Ссылка youtu.be
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14k
vikklu Борис Карабанов 18 минут назад
Это Окланд, детка, та ещё дыра.
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