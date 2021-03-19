В Калифорнии пассажирский поезд разнес застрявший на путях грузовик

Получилась весьма эффектная авария. И вдвойне хорошо, что никто в ней не пострадал.
В калифорнийском городе Окленд скоростной пассажирский поезд протаранил застрявший на железнодорожных путях грузовик. После столкновения грузовой автомобиль взорвался, а его кабину срезало начисто.
Как рассказал 73-летний водитель большегруза Хавьер Сориа, колесо автомобиля застряло в яме на переезде. Они вместе с напарником покинули салон и знаками попытались остановить приближающийся электровоз. Как оказалось, тщетно. Он начал останавливаться только после столкновения.
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От удара грузовик отбросило на несколько десятков метров, и как можно убедиться по видео, небитым и некрашеным ему уже не стать никогда. В кузове большегруза не было ничего ценного, там находился мусор, который разметало по всей округе. А 111 пассажиров электровоза отделались испугом и недовольством, поскольку их пришлось эвакуировать, и многие из них на много часов опоздали в пункт назначения.
My coworker saw an Amtrak train hit a truck stuck on the tracks. He took this video just after the collision. pic.twitter.com/G5Crc8eVRM— DSH (@ZyxSync) March 18, 2021
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А Синица сдался? А Зеленский А тысячи сидящих за репост? А, куйло?
Просто меня они тронуть не могут
Говно они, ФСБ и кадырка - свиная дырка Вот это всем и показываю уж который год Я здесь уже 7 год, чтобы избавить вас от страха говорить и поднимать глаза Только и всего
призываю:
Восточной Пруссии провести референдум о независимости и возвращении Кенигсберга в состав Германии
Призываю белорусов убивать русских наёмников узурпатора Лукашенко и перенести боевые действия на территорию противника, уничтожать объекты инфраструктуры, посевы, скот, ЛЭП, убивать старост, полицаев и гестаповцев на территории России. Беларусь будет свободной!
А!
Во!
Крым это Украина. Призываю ООН ввести войска в Крым и вернуть его Украине! Русских оккупантов арестовать и осудить международным трибуналом.
Официально называю Россию оккупированную и захваченную режимом Путина страной агрессором!
Призываю свергнуть преступный режим Путина.
Смерть жуликам и ворам, смерть коррупции. Убивайте коррупционеров и их прихвостней!
Они не должны жить
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ
В РОССИИ ЗА МЕНЬШЕЕ 5 ЛЕТ РЕАЛЬНОГО СРОКА ДАЮТ. А МНЕ ОТСАСЫВАЮТ УЖ СКОЛЬКО ЛЕТ
ФСБ ШАЛАВЫ!
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