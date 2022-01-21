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30 интересных деталей и пасхалок, спрятанных в известных фильмах

30 интересных деталей и пасхалок, спрятанных в известных фильмах (31 фото)

Автор:
21 января 2022 15:32
Сообщество : Кино
Метки: киношное   пасхалка   пасхалки   секреты съемок   скрытые сюжеты   факты о кино   факты о фильмах   
1371
31
Кинематографисты любят использовать мелкие детали, чтобы посылать своим зрителям секретные сообщения. Их называют "пасхальными яйцами", и найти их в фильме – большое удовольствие. Ты словно общаешься с художником на тайном языке, не привязанном к ограничениям времени и пространства. Все, что для этого нужно, — наблюдательность и немного опыта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: киношное   пасхалка   пасхалки   секреты съемок   скрытые сюжеты   факты о кино   факты о фильмах   
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323
Arti 53 минуты назад
28.
Но Талия Шайр заразилась гриппом и беспокоилась о том, что заразит Сильвестра Сталлоне заболел.
Пытаюсь понять но это не просто
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Мультголова

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