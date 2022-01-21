30 интересных деталей и пасхалок, спрятанных в известных фильмах

В фильме "Чарли и шоколадная фабрика" (2005) показано, что отец Вилли Вонки собирал газетные вырезки обо всем, что касалось сына. Тим Бертон включил этот момент в картину, взяв его из собственной жизни: в 2002 году он поехал навестить свою умирающую мать. Несмотря на то, что их отношения были не очень хорошими, у нее на стене в рамках висели постеры всех его фильмов.