30 интересных деталей и пасхалок, спрятанных в известных фильмах

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но Талия Шайр заразилась гриппом и беспокоилась о том, что заразит Сильвестра Сталлоне заболел.
Пытаюсь понять но это не просто