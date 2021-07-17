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9 существенных ошибок костюмеров в известных исторических фильмах

9 существенных ошибок костюмеров в известных исторических фильмах (10 фото)

Автор:
17 июля 2021 12:45
Сообщество : Кино
Метки: киношное   костюмы   ляпы   неточности   ошибки   реквизит   факты о кино   
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10
Чтобы фильм выглядел исторически точным, в его бюджет закладываются немалые суммы на внешний антураж - декорации, реквизит и, конечно, костюмы. Но даже это не спасает от неточностей и явных ляпов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: киношное   костюмы   ляпы   неточности   ошибки   реквизит   факты о кино   
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7  комментариев
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4k
Квизо Час назад
9. Обувь в фильме "Спасти рядового Райана".
В основном верно, но есть нюанс. Некоторые подразделения американской армии, базировавшиеся перед операцией "Оверлорд" в Британии, получали снаряжение со складов королевской армии. Так что чёрные ботинки у парашютистов вполне нормально.
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8k
Шамсуддин 14 минут назад
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4k
livaneth Полчаса назад
В Трое только зонтик смущает? А встреча Париса с тремя Греческими богинями описана документально точно? Вот, как сам Парис описал этот случай
" ... Передо мной стояли три богини - юная и прекрасная - Афродита, величественная и грозная - Афина, а третья, постарше с виду - гордая и стройная - Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее - презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к злой смерти на тридцать третьем году жизни.
Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы - но не захотел. Потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови, и не построив одного - двух ГУЛАГов. А без этого та дорога опять привела бы меня в Трою - столицу моей Империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с Запада. И конец был бы столь же ужасен, но погибла бы не только Троя - катившаяся с Востока по пятам за мной волна обрушилась бы на беззащитный пока Запад, отбросив цивилизацию на много веков назад.
А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь дикой пока Македонии. Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народам и вчистую быть забытым на Родине, которую прославил. И - разочарование.
Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом.
Был и еще один вариант - отказаться от суда богов, остаться собой. Через тринадцать веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на тридцать третьем году и он не сможет жить по-прежнему и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий... к бессмертию". Перед его мысленным взором появился крест, как бы перечеркивающий всю прожитую жизнь. Парис даже тряхнул головой, чтобы отогнать это видение.
"Иногда я жалел, - продолжал он свою мысленную исповедь, - что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прекрасной Елены... Удивительно нездешней была она: какая-то неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она, она досталась скотине Менелаю".
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au3 Полчаса назад
Об отсутствующих у пиратов глазах: думаю очень редкий был случай, ибо с травмой глаза в комплект скорей всего шла и травма мозга или они их аккуратно выковыривали?
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7k
Перст Указующий Час назад
а ещё Ахиллеса не существовало
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7k
Алеksей Час назад
8. Конкретно в данном фильме и у данного героя причина повязки именно в отсутствующем глазе, который прямо вписан в сюжет.
Так что мимо, не в данном случае. Умничать можно по разному.
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