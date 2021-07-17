9 существенных ошибок костюмеров в известных исторических фильмах

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Чтобы фильм выглядел исторически точным, в его бюджет закладываются немалые суммы на внешний антураж - декорации, реквизит и, конечно, костюмы. Но даже это не спасает от неточностей и явных ляпов!
1. Одежда синего цвета в Древнем Египте
"Десять заповедей" (1956) - это религиозный эпос о библейской истории Моисея и, как вы уже догадались, о Десяти заповедях. В фильме актриса Анна Бакстер сыграла египетскую царицу Нефертити. На этом снимке она изображена в потрясающем синем платье с синими и золотыми украшениями. Красота! Но проблема в том, что в те времена в Древнем Египте не было доступа к синему красителю. Он появился намного позже (да и то только для членов королевской семьи).
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2. Брэду Питту не мешало бы подстричься
"Легенды осени" - историческая драма с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм рассказывает о семье, жившей в пустыне Монтаны в начале 1900-х годов. Питт там большую часть времени рассекает с длинными волосами и щетиной на лице. Ему идет, конечно, но в начале 1900-х мужчины в массе своей выглядели не так, а ровно наоборот - были коротко острижены и чисто выбриты. А Брэд Питт выглядит так, будто действие фильма происходит в 1960-х.
3. Волосы Пегги Картер должны быть убраны в пучок
Хотя мы, безусловно, ценим Marvel за создание исторического произведения, они должны убедиться, что проверяют все элементы костюмов, прежде чем фильм выйдет на большой экран. В фильме "Капитан Америка: Первый мститель" (2011) Пегги Картер (которую играет Хейли Этвелл) изображена с распущенными волосами. Однако ее персонаж служит в армии США, а во время Второй мировой войны женщины-военнослужащие должны были убирать волосы, закалывая их наверх, чтобы они не касались воротника формы.
4. Женский головной убор арселе (французский чепец) обычно полностью скрывал волосы
Фильм "Еще одна из рода Болейн" (2008) рассказывает о любовном треугольнике между королем Англии Генрихом VIII (Эрик Бана), Анной Болейн (Натали Портман) и ее сестрой Мэри Болейн (Скарлетт Йоханссон). Сестры Болейн и другие члены королевского двора носят французские чепцы, которые были популярным типом головного убора в 1500-х годах. Однако, как правило, они полностью закрывали волосы женщины.
5. Куда делись чепец и "фата"?
Еще одна ошибка в костюме в том же фильме - это исчезновение главных составляющих головного убора Натали Портман. Арселе состоял из металлического каркаса-держателя, плотного чепца, куда прятались волосы, а также черной бархатной "фаты" сверху. Показывать волосы на публике для высокопоставленной женщины считалось скандальным, отсюда и такие строгие требования.
6. В Древней Трое не было зонтиков
Фильм "Троя" (2004) - пример ошибки, допущенной не костюмерами, а реквизиторами. Мы видим героев под розовым зонтом - ну да, держаться подальше от солнца важно для здоровья кожи. Однако изображенный здесь зонт был изобретен только в V веке до н. э., то есть почти через 800 лет после начала Троянской войны.
7. Тугая шнуровка на платье в "Титанике"
Все поклонники "Титаника" помнят сцену со шнуровкой корсета, когда мать Роуз объясняет ей, что их семья разорена и Роуз должна выйти замуж за богача Кэла Хокли (Билли Зейн). Во время этой сцены Роуз так туго зашнурована в корсет, что иногда она задыхается и вздрагивает, держась за спинку кровати.
Да, корсеты действительно пользовались большой популярностью, их делали разных форм, чтобы создавать разные силуэты. Но многие корсеты были совсем не тугими, не причиняли боль и не делали женщину неподвижной. Фактически, к концу 19 века врачи уже советовали отказаться от тугой шнуровки, поскольку это вредно для здоровья. Что ж, будем считать, что эта сцена была включена в фильм в качестве метафоры - она хорошо показывает, что Роуз "задыхается" среди людей, с которыми вынуждена общаться.
Да, корсеты действительно пользовались большой популярностью, их делали разных форм, чтобы создавать разные силуэты. Но многие корсеты были совсем не тугими, не причиняли боль и не делали женщину неподвижной. Фактически, к концу 19 века врачи уже советовали отказаться от тугой шнуровки, поскольку это вредно для здоровья. Что ж, будем считать, что эта сцена была включена в фильм в качестве метафоры - она хорошо показывает, что Роуз "задыхается" среди людей, с которыми вынуждена общаться.
8. Пираты и повязки на глаз
Повязки на глаза и пираты стали синонимами друг друга, и франшиза "Пираты Карибского моря", безусловно, использовала этот факт на всю катушку. Рэджетти (Маккензи Крук) во всех пяти фильмах "Пираты Карибского моря" носил повязку, чтобы прикрыть отсутствующий глаз.
Однако на самом деле повязка на глазу пирата - это история совсем не про отсутствующий глаз. Пираты могли носить повязку, даже если бы у них были оба глаза, потому что это помогало им приспособиться к постоянно меняющемуся свету. Им часто приходилось переходить от солнечного света наверху к темноте в трюме. Вместо того, чтобы ждать, пока глаза приспособятся к изменению света, некоторые пираты носили повязки на глазу, чтобы поддерживать свое "ночное зрение".
Однако на самом деле повязка на глазу пирата - это история совсем не про отсутствующий глаз. Пираты могли носить повязку, даже если бы у них были оба глаза, потому что это помогало им приспособиться к постоянно меняющемуся свету. Им часто приходилось переходить от солнечного света наверху к темноте в трюме. Вместо того, чтобы ждать, пока глаза приспособятся к изменению света, некоторые пираты носили повязки на глазу, чтобы поддерживать свое "ночное зрение".
9. Обувь в фильме "Спасти рядового Райана"
Хороший фильм, но режиссер Стивен Спилберг на отследил ошибку с солдатскими ботинками. Во время Второй мировой войны американские солдаты носили преимущественно коричневые ботинки. В этом фильме можно увидеть солдат в черных и коричневых ботинках. Это историческая неточность, поскольку черные армейские ботинки начали производить только в 1950-х годах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В основном верно, но есть нюанс. Некоторые подразделения американской армии, базировавшиеся перед операцией "Оверлорд" в Британии, получали снаряжение со складов королевской армии. Так что чёрные ботинки у парашютистов вполне нормально.
" ... Передо мной стояли три богини - юная и прекрасная - Афродита, величественная и грозная - Афина, а третья, постарше с виду - гордая и стройная - Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее - презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к злой смерти на тридцать третьем году жизни.
Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы - но не захотел. Потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови, и не построив одного - двух ГУЛАГов. А без этого та дорога опять привела бы меня в Трою - столицу моей Империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с Запада. И конец был бы столь же ужасен, но погибла бы не только Троя - катившаяся с Востока по пятам за мной волна обрушилась бы на беззащитный пока Запад, отбросив цивилизацию на много веков назад.
А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь дикой пока Македонии. Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народам и вчистую быть забытым на Родине, которую прославил. И - разочарование.
Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом.
Был и еще один вариант - отказаться от суда богов, остаться собой. Через тринадцать веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на тридцать третьем году и он не сможет жить по-прежнему и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий... к бессмертию". Перед его мысленным взором появился крест, как бы перечеркивающий всю прожитую жизнь. Парис даже тряхнул головой, чтобы отогнать это видение.
"Иногда я жалел, - продолжал он свою мысленную исповедь, - что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прекрасной Елены... Удивительно нездешней была она: какая-то неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она, она досталась скотине Менелаю".
Так что мимо, не в данном случае. Умничать можно по разному.