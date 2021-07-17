9 существенных ошибок костюмеров в известных исторических фильмах

Все поклонники "Титаника" помнят сцену со шнуровкой корсета, когда мать Роуз объясняет ей, что их семья разорена и Роуз должна выйти замуж за богача Кэла Хокли (Билли Зейн). Во время этой сцены Роуз так туго зашнурована в корсет, что иногда она задыхается и вздрагивает, держась за спинку кровати.



Да, корсеты действительно пользовались большой популярностью, их делали разных форм, чтобы создавать разные силуэты. Но многие корсеты были совсем не тугими, не причиняли боль и не делали женщину неподвижной. Фактически, к концу 19 века врачи уже советовали отказаться от тугой шнуровки, поскольку это вредно для здоровья. Что ж, будем считать, что эта сцена была включена в фильм в качестве метафоры - она хорошо показывает, что Роуз "задыхается" среди людей, с которыми вынуждена общаться.