25 неожиданных "пасхалок" в известных фильмах

То, что говорит Мия, в точности описывает наемниц из "Отряда смертоносных гадюк": "Там была блондинка, она была лидером. Японская лиса была мастером кунг-фу, черная девушка была экспертом по уничтожению, специальностью французской лисы был секс. Моя героиня была женщиной с мечом, самой смертоносной женщиной в мире".