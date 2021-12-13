25 неожиданных "пасхалок" в известных фильмах

1958
26
В Твиттере есть аккаунт Movie Details, который посвящен занятным подробностям, секретам и так называемым "пасхальным яйцам", заложенным создателями фильмов. Они не всегда бросаются в глаза при просмотре, и тем интереснее о них узнавать.
1. В "Криминальном чтиве" (1994) Миа описывает банду убийц Fox Force Five, и эти описания четко укладываются в образы киллерш из "Убить Билла" (2003) и "Убить Билла 2" (2004)
То, что говорит Мия, в точности описывает наемниц из "Отряда смертоносных гадюк": "Там была блондинка, она была лидером. Японская лиса была мастером кунг-фу, черная девушка была экспертом по уничтожению, специальностью французской лисы был секс. Моя героиня была женщиной с мечом, самой смертоносной женщиной в мире".
×
×
2. В "Лиге справедливости Зака Снайдера" (2021) можно увидеть билборд с рекламой AFSP, американcкого фонда предотвращения самоубийств. Это отсылка к дочери Зака Снайдера, которой посвящен фильм и которая покончила с собой в 2017 году
3. В фильме "Тор 2: Царство тьмы" (2013) женщина, которую Тор целует в самом конце, - это не Натали Портман. На самом деле это Эльза Патаки, жена Криса Хемсворта, в парике
4. В "Джокере" (2019), когда персонаж Хоакина Феникса смотрит в зеркало, там же можно увидеть случайно получившийся образ его заклятого врага Бэтмена
5. В "Матрице" (1999) в сцене с женщиной в красном платье большинство актеров массовки были близнецами. Братья Вачовски сделали это, чтобы создать ощущение нереалистичности происходящего
6. В "Джанго освобожденном" (2012) главный герой в финале одет в тот же костюм, в котором умер Кэлвин Кэнди
7. "В поисках Немо" (2003): имя P. Sherman - это внутренняя шутка от филиппинских аниматоров "Пиксара". Произнося английское слово fisherman (рыбак), филиппинцы обычно заменяют звук F на звук P
8. "Мулан" (1998): Мулан постоянно трогает свои волосы - этот жест аниматоры добавили, заметив его у актрисы озвучки Минг-На Вен. И наделили этой особенностью ее персонажа
9. Для съемок "Интерстеллара" Кристофер Нолан приказал посадить 500 акров кукурузы, потому что хотел получить реалистичное изображение фермы и поля, а не нарисованное на компьютере. После съемок сцены кукурузу собрали и продали
10. В фильме "Иллюзия обмана" (2013) первая встреча Атласа и МакКинни - прямая отсылка к фильму 2009 года "Добро пожаловать в Zомбилэнд"
"Извините, мы раньше не встречались?"
11. "Капитан Филлипс" (2013): женщина, которая проводит медицинский осмотр, играет не по сценарию. Она настоящий медик и ее просто попросили пойти и провести осмотр как она это делает всегда, а Том Хэнкс просто должен был вести себя соответственно
12. "Бесславные ублюдки" (2009): Ханс Ланда незаметно проверяет у людей пульс, чтобы увидеть, кто из них нервничает особенно сильно и кто, возможно, ему лжет
13. "Бэтмен возвращается" (1992): очки Селины отбрасывают на ее лицо тень, похожую на маску Женщины-кошки
15. В фильме "Симпсоны в кино" (2007) можно заметить машину скорой помощи, на которой Гомер врезался в дерево во 2 сезоне мультсериала
16. "Паразиты" (2019): сцена, в которой сын учит отца, как нужно играть. Это внутренняя шутка: Сон Кан Хо, исполнивший роль отца, считается одним из величайших корейских актеров в истории
17. "Мстители: Финал" (2019): На похоронах Тони можно заметить Харли - парня, который помогал Тони в гараже в фильме "Железный человек 3"
18. "Тупой и еще тупее" (1994): сцена, когда персонаж Джима Керри заговаривает с двумя парнями, которые просто стоят и пьют газировку, была импровизацией. А парни были обычными зеваками, даже не статистами
19. "Назад в будущее" (1985): Рекламный щит, который Марти видит в 1955 году, - точное изображение дома МакФлаев
20. "Человек-паук" (2002): Уиллем Дефо большую часть фильма в роли Нормана Озборна носит зубной протез, а вот когда превращается в Зеленого Гоблина, мы видим его настоящие зубы, не такие идеальные
21. В "Чужих" (1986) есть краткое упоминание о том, что Ламберт, персонаж первого "Чужого" (1979), была трансгендером, она сразу после рождения претерпела переход от мужчины к женщине
22. В фильме "Достать ножи" (2019) убийца ни разу не держит в руках iPhone, хотя почти все другие персонажи это делают. Это политика компании Apple, согласно которой "плохие парни" в кино не должны пользоваться их продукцией
23. В фильме "Довод" (2020) Кеннет Брана сам произнес свои реплики в обратном порядке, и режиссеру Кристоферу Нолану не пришлось их дополнительно их редактировать и переворачивать при монтаже
24. В фильме "Челюсти" (1975) телерепортера играет Питер Бенчли, автор книги, по которой снята картина
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 15 "пасхалок" Marvel, которые вы вряд ли замечали
- 26 скрытых деталей в романтических комедиях, которые мало кто заметил
- 23 актерских дуэта, которые снимались вместе не один раз
- 30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
- 15 любопытных деталей фильма "Мстители: Финал", после которых захочется его пересмотреть
29
Понравилось29
Новости партнёров