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25 неожиданных "пасхалок" в известных фильмах

25 неожиданных "пасхалок" в известных фильмах (26 фото)

Автор:
13 декабря 2021 15:09
Сообщество : Кино
Метки: киношное   маленькие секреты   неожиданный смысл   пасхалки   секреты фильмов   фильмы   это интересно   
1958
26
В Твиттере есть аккаунт Movie Details, который посвящен занятным подробностям, секретам и так называемым "пасхальным яйцам", заложенным создателями фильмов. Они не всегда бросаются в глаза при просмотре, и тем интереснее о них узнавать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: киношное   маленькие секреты   неожиданный смысл   пасхалки   секреты фильмов   фильмы   это интересно   
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2  комментария
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7k
Мариус Час назад
Похоже, автору не особо известно, что такое пасхалки...
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Максим 3 часа назад
Комментарий к фото
Все правильно сделал. не хватало ещё с портман взасос)
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