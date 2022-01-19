Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии

«Ребекка Палмер вступала в сексуальные отношения с жертвой по обоюдному согласию, но, будучи отвергнутой им, начала злонамеренную кампанию, в результате которой его несколько раз арестовывали и содержали под стражей в течение значительного периода времени», — заявила представитель обвинения

Кроме того, по сообщениям обвинения, Палмер создала в социальных сетях поддельные профили друзей и отправила в полицию ложную переписку с ними, надеясь, что они будут приняты в качестве подтверждающего доказательства ее ложных утверждений.

Представитель следственного управления полиции Уилтшира заявил, что действия Палмер были «совершенно неприемлемым». «Палмер совершенно запуталась в собственной паутине лжи, - заявил он. - Устроенная ею провокация может оказать негативное влияние на других жертв сексуального насилия, которые могут решить не сообщать об этом в полицию, опасаясь, что после такого случая им не поверят».