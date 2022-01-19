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Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии

Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии (3 фото)

Автор:
19 января 2022 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: женская месть   криминал   ложное обвинение   насилие   преступление и наказание   приговор   суд   торжество справедливости   
34350
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Девушка, обвинившая бывшего бойфренда в насилии после того, как он ее бросил, была приговорена к 5 годам тюремного заключения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женская месть   криминал   ложное обвинение   насилие   преступление и наказание   приговор   суд   торжество справедливости   
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3k
Vladimir Lysikov День назад
5 лет... а сколько дали парню, если бы "прокатило"? По мне - нужно давать столько же за ложное обвинение.
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282
sapsanbosh 3 минуты назад
Очень хотелось бы услышать о чём-нибудь подобном у нас в стране. Поскольку верят правоохранители, как правило, именно "потерпевшей". Это самая гнилая статья УК РФ.
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−28
Эдуард Сайфуллин Полчаса назад
Блин, я уж подумал, это в России у кого-то из судей мозги отросли
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27k
Е-Лена 2 часа назад
Ах ты, бедная овечка!
Правильно дали. Вот только - вспомнился даже не Стросс-Кан, вспомнился не Вайнштейн и армия ему подобных, обвинённых гламурными волчицами в овечьей шкуре. Ассанж вспомнился...
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2k
vfrcbvec 5 часов назад
ТАКОЕ БЫВАЕТ
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1k
Antarez 10 часов назад
О чего англо-саксы творят, не то что в Богоспасаемой Руси.
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4k
ScorpioN 11 часов назад
При наших судьях такое невозможно... они на стороне баб. Я 10 лет пахал, бывшая дома сидела. Купили квартиру и все... после развода квартира её... я должен собрать кучу бумаг, а она просто сказала в суде - это я купила квартиру... даже трудовую ни кто не запросил
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6k
Думай о хорошем! 12 часов назад
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43k
Ибака Грозный 13 часов назад
Казнить анально!!!
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19k
ВВС 13 часов назад
да за такое надо 10 ку давать не глядя,чтобы другие шкуры призадумались,пятерочка как то не впечатляет
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12
Александр Александров 13 часов назад
А сколько таких еще шалав пацанов на нары не обоснованно отправили ???
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983
alex 13 часов назад
мужикам судьями в Рашке не возможно стать. Это привилегия баб
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983
alex 13 часов назад
на нашу поклонскую похожа
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4k
Убийца Прохиндеев 14 часов назад
Ниже правильно написали, в России такое невозможно, особенно со сплошь бабскими судами.
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4k
Убийца Прохиндеев 14 часов назад
Только не 5 лет надо давать, а то, что грозит насильнику.
И таких шурыгиных...
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1k
TruckerOrphan 14 часов назад
У товарища в Финляндии жена заявилась в полицию, - говорит заявление хочу подать, насилие от мужа терплю сексуальное с жестокостями. Менты говорят, конечно, пишите гражданочка. Гражданочка написала, прошение подает, принимающий чин говорит: " Все по форме написано, принимаем. Последний нюанс и предупреждение - если это окажется наговором, Вам мадам уголовочка светит. Что Вы на это таки скажите?". Мадам сразу передумала заяву подавать. Затмение, говорит, гражданин начальник, накатило.
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28k
Кот Баюн 15 часов назад
"Палмер была признана виновной в совершении четырех преступлений, связанных с воспрепятствованием отправлению правосудия"

"и трех преступлениях, связанных с нарушением отправления общественного правосудия"
чаво чаво?

да собственно весь пост такой...
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859
Mixan 15 часов назад
Губы тонкие ,это первый признак мстительных женщин ..
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147
Алексей Mixan Час назад
а остальные признаки? Если можно озвучьте.
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859
Mixan 15 часов назад
Я уже обрадовался ,что у нас посадили шмару ...!
Сколько нормальных мужиков у нас обговорили и жизни сломали такие вот "фантазерки" ..
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747
styakof 15 часов назад
Неприятная особа
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4k
Михаил 15 часов назад
Я думал это в РФ... у нас такое не возможно при бабах судьях...
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