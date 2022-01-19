Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии

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Девушка, обвинившая бывшего бойфренда в насилии после того, как он ее бросил, была приговорена к 5 годам тюремного заключения.
26-летняя Ребекка Палмер из Вутон Бассета, Уилтшир, выдвинула обвинение в изнасиловании против 22-летнего военнослужащего с военной базы в Тидуорте. Обвиняемый был задержан, однако в результате проведенного следствия выяснилось, что обвинительница встречалась и занималась сексом с обвиняемым по обоюдному согласию, а когда он бросил ее, решила отомстить, заявив на него в полицию. В результате обвиняемый и обвинитель поменялись местами: Палмер была признана виновной в совершении четырех преступлений, связанных с воспрепятствованием отправлению правосудия. Королевский суд Винчестера также признал ее виновной в пяти преступлениях, связанных со злонамеренными сообщениями, и трех преступлениях, связанных с нарушением отправления общественного правосудия. Прокурор Джоан Джакимек заявила, что Палмер отправлял «злонамеренные сообщения» жертве и его семье и «неоднократно выдвигала ложные обвинения», включая обвинения в изнасиловании.
«Ребекка Палмер вступала в сексуальные отношения с жертвой по обоюдному согласию, но, будучи отвергнутой им, начала злонамеренную кампанию, в результате которой его несколько раз арестовывали и содержали под стражей в течение значительного периода времени», — заявила представитель обвинения
Кроме того, по сообщениям обвинения, Палмер создала в социальных сетях поддельные профили друзей и отправила в полицию ложную переписку с ними, надеясь, что они будут приняты в качестве подтверждающего доказательства ее ложных утверждений.
Представитель следственного управления полиции Уилтшира заявил, что действия Палмер были «совершенно неприемлемым». «Палмер совершенно запуталась в собственной паутине лжи, - заявил он. - Устроенная ею провокация может оказать негативное влияние на других жертв сексуального насилия, которые могут решить не сообщать об этом в полицию, опасаясь, что после такого случая им не поверят».
Кроме того, по сообщениям обвинения, Палмер создала в социальных сетях поддельные профили друзей и отправила в полицию ложную переписку с ними, надеясь, что они будут приняты в качестве подтверждающего доказательства ее ложных утверждений.
Представитель следственного управления полиции Уилтшира заявил, что действия Палмер были «совершенно неприемлемым». «Палмер совершенно запуталась в собственной паутине лжи, - заявил он. - Устроенная ею провокация может оказать негативное влияние на других жертв сексуального насилия, которые могут решить не сообщать об этом в полицию, опасаясь, что после такого случая им не поверят».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: женская месть криминал ложное обвинение насилие преступление и наказание приговор суд торжество справедливости
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Правильно дали. Вот только - вспомнился даже не Стросс-Кан, вспомнился не Вайнштейн и армия ему подобных, обвинённых гламурными волчицами в овечьей шкуре. Ассанж вспомнился...
Судьи дейстительно на стороне баб, но обычно когда касается общих детей. У вас были общие дети и сколько? По всем остальным имущественным вопросам так не бывает - "она сказала... и её квартира", разве, что большая взятка судье, но это другая тема. Квартира, приобретенная в совместной жизни, обязана делится пополам, либо за счёт отчуждения другого имущества супругов, например автомобиля/дачи/гаража/мебели - тоесть по мировому согласию, опять же совместные дети, что важно где они будут проживать.
Вы об этом ничего не написали, а если вы работали и зарабатывали в семье, а жена домохозяйкой и воспитателем ваших детей, то всё равно не так как вы сказали. Что то вы не договорили.
И. если реально будет доказано, что ребёнок не от истца - алименты истец не будет платить, начиная с числа подачи заявления. Сколько бы ни продолжался суд.
Ну, а если докажут, что ребёнок от истца - платить придётся.
Правда и то, что даже при установлении факта того, что ребёнок истцу не родной, алименты, уплаченные ДО подачи заявления, взыскать обратно тоже не удастся.
И таких шурыгиных...
"и трех преступлениях, связанных с нарушением отправления общественного правосудия"
чаво чаво?
да собственно весь пост такой...
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И это тоже ..
Сколько нормальных мужиков у нас обговорили и жизни сломали такие вот "фантазерки" ..
Об это "бьются" две трети кандидатов. Не должно быть проблем с законом ни у кандидата, ни у родственников. Дед бизнесмен? А все ли налоги он уплатил 15 лет назад.
А тётеньки в армии сразу не служат, а стаж нарабатывают в помощницах, бумаги перебирают. Да и властям проще с ними. Они быстро всё понимают и не спорят.