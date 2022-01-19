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Тишину в «Матросской тишине» нарушил главврач больницы СИЗО

Тишину в «Матросской тишине» нарушил главврач больницы СИЗО (2 фото)

Автор:
19 января 2022 17:01
Сообщество : Криминал
Метки: ФСИН   взятка   главврач   изолятор   коррупция   матросская тишина   сизо   
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Нужный диагноз — за определенную сумму. Главного врача следственного изолятора №1 управления ФСИН по Москве задержали. Он подозревается в коррупционных действиях.
Александр Кравченко, главврач больницы, обслуживающей СИЗО «Матросская тишина», подозревается в получении взятки. Вчера он был задержан и сам, как утверждают информированные источники, находится в изоляторе.

Ранее фигурант побывал в Следственном комитете. Его допрашивали по деталям уголовных дел о взятке и злоупотреблении полномочиями. Ряд ведущих изданий страны связывают задержание Кравченко с делом Олега Коршунова. Это экс-зам директора Федеральной службы исполнения наказаний, в отношении которого возбуждено уже три уголовных дела.
В 2019 году Коршунов был осужден на 7 лет. Ему вменили в вину многомиллионные махинации с обувью в рамках госконтракта. Через год добавили еще срок в 9 лет за аналогичные действия при закупках горюче-смазочных материалов для ФСИН. Наконец, возбуждено и третье дело, оно касается хищения бюджетных средств, что были выделены на ремонт Симферопольского изолятора.

При чем тут главврач «Матросской тишины»? По предварительным данным, он вымогал деньги у Коршунова за официальное оформление диагноза, который освободил бы его от наказания по первому решению суда.

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Метки: ФСИН   взятка   главврач   изолятор   коррупция   матросская тишина   сизо   
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sivanov1079 Полчаса назад
Если цепочку сильно потянуть то останемся без депутатов и правительства, как сИроты...
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6k
Roninsamuray 13 минут назад
В насквозь, вдоль и поперёк коррумпированной стране, подобным фактом никого не удивить. Главврач был слишком уверен в своей безнаказанности, уж слишком оказался беспечным, а это наказуемо.
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кот базилий Полчаса назад
Вот не мог Коршунов это один проворачиать, сказки все это. Нашли козла отпущения.
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851
Максим Максимов Полчаса назад
"Тишину в «Матросской тишине» нарушил главврач больницы СИЗО"
ему на допросе очко "взламывали"?
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22k
Russo Turisto Полчаса назад
А где коррупция? Это взяточничество, вымогательство. Или теперь все незаконные действия коррупцией называют? Если так - то где остальная шайка-лейка кто прикрывал это всё?
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