"Тишину в «Матросской тишине» нарушил главврач больницы СИЗО"

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Нужный диагноз — за определенную сумму. Главного врача следственного изолятора №1 управления ФСИН по Москве задержали. Он подозревается в коррупционных действиях.
Александр Кравченко, главврач больницы, обслуживающей СИЗО «Матросская тишина», подозревается в получении взятки. Вчера он был задержан и сам, как утверждают информированные источники, находится в изоляторе.
Ранее фигурант побывал в Следственном комитете. Его допрашивали по деталям уголовных дел о взятке и злоупотреблении полномочиями. Ряд ведущих изданий страны связывают задержание Кравченко с делом Олега Коршунова. Это экс-зам директора Федеральной службы исполнения наказаний, в отношении которого возбуждено уже три уголовных дела.
Ранее фигурант побывал в Следственном комитете. Его допрашивали по деталям уголовных дел о взятке и злоупотреблении полномочиями. Ряд ведущих изданий страны связывают задержание Кравченко с делом Олега Коршунова. Это экс-зам директора Федеральной службы исполнения наказаний, в отношении которого возбуждено уже три уголовных дела.
В 2019 году Коршунов был осужден на 7 лет. Ему вменили в вину многомиллионные махинации с обувью в рамках госконтракта. Через год добавили еще срок в 9 лет за аналогичные действия при закупках горюче-смазочных материалов для ФСИН. Наконец, возбуждено и третье дело, оно касается хищения бюджетных средств, что были выделены на ремонт Симферопольского изолятора.
При чем тут главврач «Матросской тишины»? По предварительным данным, он вымогал деньги у Коршунова за официальное оформление диагноза, который освободил бы его от наказания по первому решению суда.
При чем тут главврач «Матросской тишины»? По предварительным данным, он вымогал деньги у Коршунова за официальное оформление диагноза, который освободил бы его от наказания по первому решению суда.
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