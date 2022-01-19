"Тишину в «Матросской тишине» нарушил главврач больницы СИЗО"

В 2019 году Коршунов был осужден на 7 лет. Ему вменили в вину многомиллионные махинации с обувью в рамках госконтракта. Через год добавили еще срок в 9 лет за аналогичные действия при закупках горюче-смазочных материалов для ФСИН. Наконец, возбуждено и третье дело, оно касается хищения бюджетных средств, что были выделены на ремонт Симферопольского изолятора.



При чем тут главврач «Матросской тишины»? По предварительным данным, он вымогал деньги у Коршунова за официальное оформление диагноза, который освободил бы его от наказания по первому решению суда.