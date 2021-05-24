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25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд

25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд (22 фото + 4 гиф)

Автор:
24 мая 2021 18:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гифки   испанский стыд   кринж   неловкая ситуация   
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Знакома ситуация, когда тянешься поцеловать человека, а он протягивает тебе руку для рукопожатия? Вот подборка таких случаев, а также просто странных и неловких моментов специально для тех, кто любит почувствовать испанский стыд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   гифки   испанский стыд   кринж   неловкая ситуация   
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