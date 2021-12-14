Где, как и когда появилось выражение «шведский стол»?

Затем следовало горячее – печеный картофель и мясные блюда типа котлет и фрикаделек. Угощение подавали на стол в огромных мисках, и каждый брал себе еду на свой вкус. Такой способ подачи позволял и быстро накормить оголодавших путешественников, и не мешал общению. На шведском трапеза носила название smörgåsbord, от bord (стол) и smörgås (бутерброд).

По мере того, как местные аристократы постигали гастрономическую культуру других народов и стран, стало меняться и меню. Этому способствовали и приезжающие в страну повара-иноземцы. В период примерно с XIV по XVI век такой способ подачи выступал своего рода гастрономической прелюдией. В специально оборудованной комнате для гостей накрывался стол с аперитивами и легкими закусками.