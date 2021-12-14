FISHKINET
Сообщество RealFishki 103 поста • 11 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Где, как и когда появилось выражение «шведский стол»?

Где, как и когда появилось выражение «шведский стол»? (7 фото)

Автор:
14 декабря 2021 13:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Буфет   блюдо   выражение   еда   подача   появление   удобство   шведский стол   
862
7

Шведский стол – это буфетная подача пищи, при которой множество различных блюд выставляется одновременно с тем, чтобы каждый мог положить себе на тарелку столько, сколько хочет и чего хочет.

Такой способ накрывать стол появился очень давно. Когда предки современных шведов наконец-то добирались к своим родственникам в гости (а дороги, естественно, не отличались качеством), то хозяева угощали их сразу, не дожидаясь остальных гостей. И метали на стол все, что было запасено на этот случай: всевозможную соленую, копченую и жареную рыбу, овощи, яйца, мясо, сыр, фрукты и не только. Словом, все то, что в современном понимании объединяется под категорией закуски.


×
×

Затем следовало горячее – печеный картофель и мясные блюда типа котлет и фрикаделек. Угощение подавали на стол в огромных мисках, и каждый брал себе еду на свой вкус. Такой способ подачи позволял и быстро накормить оголодавших путешественников, и не мешал общению. На шведском трапеза носила название smörgåsbord, от bord (стол) и smörgås (бутерброд).

По мере того, как местные аристократы постигали гастрономическую культуру других народов и стран, стало меняться и меню. Этому способствовали и приезжающие в страну повара-иноземцы. В период примерно с XIV по XVI век такой способ подачи выступал своего рода гастрономической прелюдией. В специально оборудованной комнате для гостей накрывался стол с аперитивами и легкими закусками.


Название buffet вошло в большинство европейских языков. Утолив первый голод и проведя время за приветствием и знакомством, гости переходили в зал, где были накрыты столы для традиционной трапезы.


Постепенно буфетный принцип стал использоваться в самых разных странах в отелях, гостиницах, на вокзалах. У нас выражение «шведский стол» в языке закрепилось, скорее всего, после рассказов писателей и путешественников в период конца позапрошлого – начала прошлого века. Такой способ трапезничать распространился во всем мире.


Шведский стол и шведская кухня совершенно не равнозначны друг другу. Сохранился только принцип подачи, подразумевающий самообслуживание. Это значительно упрощает задачу, когда необходимо накормить большое количество людей, особенно с учетом ограниченного времени.


В плане затрат шведский стол выгоднее, поскольку еда готовится, что называется, оптом. Порционная подразумевает другие расходы. Плюс к этому, для разных блюд берутся одни и те же компоненты. А физиологию человека никто не отменял. И за очень редкими исключениями можно примерно рассчитать, сколько еды съест средний человек – гость, постоялец, пассажир.


В самой Швеции этот стол носит название бутербродного. А к такой сервировке шведы прибегают нечасто, в основном на праздники типа Рождества. Зато в честь таких событий шведы стараются воссоздать действительно национальную самобытную атмосферу и готовят и подают на праздничный стол сельдь, лосося, ветчину и тефтели.

А вам нравится шведский стол?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Буфет   блюдо   выражение   еда   подача   появление   удобство   шведский стол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Атомный Крот 2 часа назад
Таки-да. Очень даже нравится.
Удобно и нажористо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 2 часа назад
Нет конечно. Идея отличная, но вот всегда смущает, как столом пользуются. Чихают, лезут с руками. Антисанитария. Традиционная подача все таки снижает количество контактов с моей едой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото) Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото) Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки Фотографии еды, от которой у каждого потекут слюнки Как индейка стала традиционным рождественским блюдом Как индейка стала традиционным рождественским блюдом 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах Проверенные, вкусные, простые: ТОП-рецепты, которыми поделились их авторы Проверенные, вкусные, простые: ТОП-рецепты, которыми поделились их авторы Владелец ресторана выгнал всех блогеров и стримеров из своего заведения Владелец ресторана выгнал всех блогеров и стримеров из своего заведения
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6075



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
109
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Пост для тех кому примерно 40
5
357
Пост для тех кому примерно 40
Набирающие популярность в сообществах
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
0
9
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
Айл бе бэк: Минэнерго ратует за возвращение пива на заправки
0
33
Айл бе бэк: Минэнерго ратует за возвращение пива на заправки
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#люди#подборка#смешные#Ynews#комментарии#полиция#авто аварии
#фото#картинки#факты#СССР#приколы#дтп#аварии#сарказм#задержание#автомир
#интересно#история#ватермарк#Разное#позитив#кино#автомобили#в мире#сатира#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться