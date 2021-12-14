Где, как и когда появилось выражение «шведский стол»?

Шведский стол – это буфетная подача пищи, при которой множество различных блюд выставляется одновременно с тем, чтобы каждый мог положить себе на тарелку столько, сколько хочет и чего хочет.
Такой способ накрывать стол появился очень давно. Когда предки современных шведов наконец-то добирались к своим родственникам в гости (а дороги, естественно, не отличались качеством), то хозяева угощали их сразу, не дожидаясь остальных гостей. И метали на стол все, что было запасено на этот случай: всевозможную соленую, копченую и жареную рыбу, овощи, яйца, мясо, сыр, фрукты и не только. Словом, все то, что в современном понимании объединяется под категорией закуски.
Затем следовало горячее – печеный картофель и мясные блюда типа котлет и фрикаделек. Угощение подавали на стол в огромных мисках, и каждый брал себе еду на свой вкус. Такой способ подачи позволял и быстро накормить оголодавших путешественников, и не мешал общению. На шведском трапеза носила название smörgåsbord, от bord (стол) и smörgås (бутерброд).
По мере того, как местные аристократы постигали гастрономическую культуру других народов и стран, стало меняться и меню. Этому способствовали и приезжающие в страну повара-иноземцы. В период примерно с XIV по XVI век такой способ подачи выступал своего рода гастрономической прелюдией. В специально оборудованной комнате для гостей накрывался стол с аперитивами и легкими закусками.
Название buffet вошло в большинство европейских языков. Утолив первый голод и проведя время за приветствием и знакомством, гости переходили в зал, где были накрыты столы для традиционной трапезы.
Постепенно буфетный принцип стал использоваться в самых разных странах в отелях, гостиницах, на вокзалах. У нас выражение «шведский стол» в языке закрепилось, скорее всего, после рассказов писателей и путешественников в период конца позапрошлого – начала прошлого века. Такой способ трапезничать распространился во всем мире.
Шведский стол и шведская кухня совершенно не равнозначны друг другу. Сохранился только принцип подачи, подразумевающий самообслуживание. Это значительно упрощает задачу, когда необходимо накормить большое количество людей, особенно с учетом ограниченного времени.
В плане затрат шведский стол выгоднее, поскольку еда готовится, что называется, оптом. Порционная подразумевает другие расходы. Плюс к этому, для разных блюд берутся одни и те же компоненты. А физиологию человека никто не отменял. И за очень редкими исключениями можно примерно рассчитать, сколько еды съест средний человек – гость, постоялец, пассажир.
В самой Швеции этот стол носит название бутербродного. А к такой сервировке шведы прибегают нечасто, в основном на праздники типа Рождества. Зато в честь таких событий шведы стараются воссоздать действительно национальную самобытную атмосферу и готовят и подают на праздничный стол сельдь, лосося, ветчину и тефтели.
А вам нравится шведский стол?
Источник:
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Удобно и нажористо.