Юмор по-научному

Ученые – люди специфические, со своими особенностями. К примеру, Норберта Винера, который по праву носит звание отца кибернетики и искусственного разума, отличала просто патологическая забывчивость. И если в своей области все было блестяще, то все, что касалось быта, было для Винера чем-то запредельным.

О нем рассказывали такую байку: после переезда супруга ученого, зная о такой особенности мужа, записала в его блокноте новый адрес. На работе Норберта посетила очередная идея, он перевернул страницу и начал делать на обороте записи. Поняв, что рассуждения ошибочны, вырвал ее и выбросил в мусорную корзину.

Вечером он на автомате отправился по старому адресу. Убедившись, что квартира необитаема, ученый вышел на улицу, увидел девочку и спросил у нее, не помнит ли она его, и не в курсе ли случайно, куда переехала его семья из этого дома. На что получил незамедлительный ответ: «Конечно, папочка. Мама так и думала, что ты забудешь, поэтому послала меня сюда».