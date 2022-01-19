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Юмор по-научному

Юмор по-научному (5 фото)

Автор:
19 января 2022 15:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Юмор   женщина   забывчивость   особенность   перевод   ученый   физика   шутка   
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Великие и гениальные умы – это тоже люди. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе и юмор, несмотря на то, что в среде ученых он довольно специфический. Впрочем, как и в других узкоспециализированных областях.

Слово «ученый» у большинства людей невольно ассоциируется с каким-то нелепого вида щупленьким человеком, в очках, потрепанном халате, безумным блеском в глазах, обширной лысиной или растрепанной шевелюрой в стиле Эйнштейна.


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Представительниц прекрасной половины – академиков, профессоров, докторов наук в таких областях как физика, химия, математика крайне мало. Даже в наши дни, а десятилетия назад женщина в науке была явлением из ряда вон выходящим.


Лиза Мейтнер стала первой в Австрии женщиной-физиком, получившей ученую степень. Именно в ее честь получил название элемент периодической таблицы Менделеева под номером 109 – мейтнерий. Лунный и кратер на Венере тоже названы в ее честь. Как и астероид, а также Институт ядерных исследований имени Гана и Мейтнер. Как знать, возможно, не случись Вторая мировая, Лиза стала бы создателем атомной бомбы.

Тогда, в 20-х годах, когда научная карьера Мейтнер еще только начиналась, никто даже не мог подумать, что женщина сможет добиться столь впечатляющих результатов и таких высот. И диссертация «Проблемы космической физики» показалась журналисту, готовившему заметку для газеты, настолько нереальной и абсурдной, что он, не мудрствуя лукаво, заменил ее название на «Проблемы косметической физики». Случись это в наши времена – эпоху продвинутого феминизма, несчастному автору был бы заказан путь в СМИ.


Ученые – люди специфические, со своими особенностями. К примеру, Норберта Винера, который по праву носит звание отца кибернетики и искусственного разума, отличала просто патологическая забывчивость. И если в своей области все было блестяще, то все, что касалось быта, было для Винера чем-то запредельным.

О нем рассказывали такую байку: после переезда супруга ученого, зная о такой особенности мужа, записала в его блокноте новый адрес. На работе Норберта посетила очередная идея, он перевернул страницу и начал делать на обороте записи. Поняв, что рассуждения ошибочны, вырвал ее и выбросил в мусорную корзину.

Вечером он на автомате отправился по старому адресу. Убедившись, что квартира необитаема, ученый вышел на улицу, увидел девочку и спросил у нее, не помнит ли она его, и не в курсе ли случайно, куда переехала его семья из этого дома. На что получил незамедлительный ответ: «Конечно, папочка. Мама так и думала, что ты забудешь, поэтому послала меня сюда».


Во время выступления в Институте Физических Проблем Академии Наук СССР в 1961 году Нильсу Бору задали вопрос – как удалось создать школу физиков такого уровня? Тот отшутился, что удача улыбнулась ему, поскольку он никогда не боялся признаться собственным ученикам в том, что он дурак.

Переводчик Е. М. Лившиц то ли сознательно, то ли специально несколько исказил ответ, озвучив его следующим образом «по-видимому, потому, что я никогда не стеснялся заявить своим ученикам, что они дураки...» В аудитории возникла немая пауза. Потом собравшиеся начали шушукаться и суетиться, поскольку многие из присутствующих знали язык и правильно уловили смысл ответа. Переводчик попросил Бора повторить ответ, извинился и озвучил правильный перевод.

Присутствующий в зале академик Петр Леонидович Капица подчеркнул, что это была не оговорка, а ключевое отличие школы Бора от школы Ландау, к которой принадлежал сам Лившиц.

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Метки: Юмор   женщина   забывчивость   особенность   перевод   ученый   физика   шутка   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Назвать в честь женщины кратер на Венере? Ну, знаете ли...
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33k
Nefrion 3 минуты назад
Ссылка coub.com
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iCyanide 8 минут назад
"то ли сознательно, то ли специально" - то тухнет, то гаснет?
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lafonten Полчаса назад
Учёные на своей волне, обыватели на своей...
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1k
Дмитрий 48 минут назад
Какого ещё Борна?!
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13k
jungar Час назад
И диссертация «Проблемы космической физики» показалась журналисту, готовившему заметку для газеты, настолько нереальной и абсурдной, что он, не мудрствуя лукаво, заменил ее название на «Проблемы косметической физики».

эээ....
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