От голубя и крысы до львов и гориллы: животные-герои, бескорыстно спасавшие жизни людей

Неважно, к какому виду относятся животные, домашние они или выросшие в дикой природе, хищники или млекопитающие – среди них, как показывает история, всегда хватало героев.

На днях стало известно о смерти сумчатой крысы по кличке Магава. Её не только наградили золотой медалью, но и признали настоящим героем Камбоджи. Ведь на счету грызуна 71 обнаруженная мина и 38 неразорвавшихся боеприпасов.