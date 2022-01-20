От голубя и крысы до львов и гориллы: животные-герои, бескорыстно спасавшие жизни людей

У животных, которых люди ежедневно истребляют, травят или выбрасывают на улицу, гораздо больше сострадания, героизма и любви. Особенно это заметно в тех историях, когда какие-нибудь бухающие родители выбрасывают своих детей, или трусливые прохожие не обращают внимания на человека, оказавшегося в беде.
Неважно, к какому виду относятся животные, домашние они или выросшие в дикой природе, хищники или млекопитающие – среди них, как показывает история, всегда хватало героев.
На днях стало известно о смерти сумчатой крысы по кличке Магава. Её не только наградили золотой медалью, но и признали настоящим героем Камбоджи. Ведь на счету грызуна 71 обнаруженная мина и 38 неразорвавшихся боеприпасов.
За 20 минут она могла обыскать поле размером с теннисный корт, а человеку с металлоискателем потребовалось бы на это минимум четыре дня. Всего Магава помогла расчистить свыше 225 тыс. кв. метром земли.
А теперь представьте, сколько жизней спасено благодаря ей. Ведь после окончания гражданской войны, длившейся с 1967 по 1975 год, в земле содержалось от 4 до 6 млн мин, на которых успело подорваться более 40 тыс. человек.
Большими заслугами в разминировании мог похвастаться герой Великой Отечественной войны пес Джульбарс, на счету которого 7 468 мин и примерно 150 снарядов. Неудивительно, что ему вручал награду на Красной площади лично Сталин.
А вот в Первую мировую войну одним из героев стал голубь Шер Ами, сохранивший жизнь 194 человек. В 1918 году французская и американская армия начала наступление, но из-за просчета свыше 500 человек оказались в окружении германских сил.
Спасти их мог только почтовый голубь. Как только он взлетел, по нему открыли огонь. В итоге раненая птица доставила сообщение по назначению, лишившись лапки и глаза.
К слову, годом позже отличился пес по кличке Танг. Благодаря ему удалось спасти 92 моряка с судна «Эти», севшего на мель. Зажав один конец каната в зубах, пес доплыл до берега в поисках помощи. Очевидцы, обнаружившие собаку, были удивлены его бескорыстной храбрости, благодаря которой удалось спасти почти сотню жизней.
Некоторые случаи, конечно, не такие масштабные, но достойны не меньшего внимания. Например, спасение 3-летнего мальчика, упавшего с 6-метровой высоты в вольер горилл в чикагском зоопарке.
Самка по имени Бинти Джуа посадила своего детеныша на спину, а младенца взяла на руки, защищая от других животных в вольере. Со всей материнской заботой она укачивала его, а позже отнесла ко входу, где отдала сотрудникам зоопарка. Современным мамашам явно есть чему поучиться!
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А вот свинья по кличке Лулу спасла свою хозяйку от сердечного приступа. Она выбегала на дорогу и ложилась перед машинами, чтобы привлечь внимание, периодически убегая назад, чтобы проверить состояние женщины. К слову, привлечь внимание ей всё-таки удалось. Направивший за ней мужчина успел своевременно вызвать врачей.
Не менее интересный случай произошёл в Канаде, где мальчик Реал Гиндон всю ночь провел на улице, потеряв родителей в результате несчастного случая. Ребенок мог умереть от переохлаждения, но оказавшись на земле, почувствовал рядом что-то теплое.
Изначально ему показалось, что это собака, однако утром выяснилось, что своим пушистым телом его согревали сразу несколько бобров.
Коты нередко отвечают своим хозяевам взаимностью. Англичанка Шарлотта Диксон приютила кота Тео, которого выхаживала, когда тот заболел гриппом. Питомец отплатил ей тем же.
Посреди ночи женщина почувствовала недомогание, но решила лечь спать обратно. Тео принялся прыгать на ней, мешая заснуть и, как позже оказалось, не зря. Она вызвала врачей, которые обнаружили у женщины тромб и сообщили, что если бы она уснула, то вероятней всего уже никогда бы больше не открыла глаза.
Нет сомнений, что дельфины одни из самых добрых животных. Именно поэтому они спасли серфингиста Тодда Эндрюса от нападения акулы. Они не только отогнали хищника, но и доставили раненого человека к берегу. На память об этой истории у него остался огромный шрам на спине.
Не менее трогательной оказалась история Эрики Поремски и её 8-месячной дочери Вивианы. Пока женщина выходила на улицу, в доме случился пожар, быстро охвативший дом. Попасть самой внутрь ей не удалось, так как заклинило дверь.
Когда в дом проникли прибывшие пожарные, женщине казалось, что ребенку конец, однако он получил лишь небольшие ожоги. Почему? Потому что собака закрыла его своим телом. А ведь она могла выбежать на улицу, но не стала бросать беспомощную девочку ценой своей жизни. Спасать питомца, к сожалению, уже было слишком поздно.
Ну и завершим парад героических животных историей из Эфиопии, произошедшей ещё в 2005 году. Ни для кого не секрет, что похищения детей в Африке случаются нередко. Так произошло и в этот раз, когда четверо мужчин пытались утащить шедшую со школы домой девочку.
Но попытка не увенчалась успехом, так как на её защиту встали трое львов. Вероятно, они восприняли её плач за мяуканье львенка, тем не менее, они оставались с ребенком до того момента, пока её не обнаружили полицейские.
Очень жаль, что сегодня многим не хватает такой бескорыстной храбрости и сострадания, каким обладают животные, независимо от их вида.
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