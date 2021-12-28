«Дай лапу, друг»: популярные породы собак у россиян в 2021 году

Российская кинологическая федерация озвучила список популярных пород собак в этом году в нашей стране. Некоторые из них уже несколько лет продолжают удерживать пальму первенства. Но какие именно?
В 2021 году в качестве домашних питомцев чаще выбирали небольших собак. Особенно выросла популярность корги, считающихся любимцами британской королевы. Непонятно, почему именно сейчас, ведь они всегда обладали очаровательной внешностью.
Да и стоят корги весьма недешево. Вероятно, это связано не только с красотой, но и со свойственным этой породе отвагой и высоким интеллектом. Они очень чутки к хозяйскому настроению, а посему не будут докучать, если вы не в духе. Кроме того, они любят подвижные игры и прекрасно поддаются дрессировкам.
Также выросла популярность пуделей, считающимися обладателями крепкого здоровья. В этом году они впервые попали в список востребованных пород.
Но лидером уже шестой год подряд остаются немецкие шпицы.
Остальные породы, вошедшие в ТОП-10, расположились следующим образом. Второе место досталось Чихуахуа, что весьма странно, учитывая вечную озлобленность этих собак.
Дальше идет йоркширский терьер. За ним разместился тот самый обаятельный корги.
Именно небольшим собакам и достались первые 4 места, а следом идут уже внушительные породы:
Немецкая овчарка
Лабрадор ретривер
Джек рассел терьер
Среднеазиатская овчарка
Французский бульдог
И вышеупомянутый пудель.
В целом, кинологи отметили, что россияне стали чаще заводить животных-компаньонов. Вероятно, желание всегда иметь под боком верного, игривого друга обусловлено современным образом жизни.
Источник:
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Это связано исключительно с модой и спросом. А когда корги будет столько, что хоть жопой ешь, да кучи внеклубных вязок - цены будут смешными.
"Второе место досталось Чихуахуа, что весьма странно, учитывая вечную озлобленность этих собак."
Не надо смешивать отдельных невоспитанных уродцев со всей породой. Сходите на выставку, увидите абсолютно адекватных чихов...