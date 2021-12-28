«Дай лапу, друг»: популярные породы собак у россиян в 2021 году

Да и стоят корги весьма недешево. Вероятно, это связано не только с красотой, но и со свойственным этой породе отвагой и высоким интеллектом. Они очень чутки к хозяйскому настроению, а посему не будут докучать, если вы не в духе. Кроме того, они любят подвижные игры и прекрасно поддаются дрессировкам.