Кошка с парализованными лапами каждый день благодарит хозяйку за спасение

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Некоторые животные нуждаются в особом уходе и любви. К сожалению, таких особенных животных реже всего забирают из приютов или с улицы. Пожилой кошечке по кличке Салли с парализованными лапками очень повезло - она оказалась в добрых руках.
Кошечке по кличке Салли (Sally) восемь лет, и она счастливо живет со своей хозяйкой в Сантьяго, Чили. Хозяйка Джейнез нашла ее в парке - та лежала на траве и едва шевелила лапками, и девушка решила ей помочь. Она отвезла кошку к ветеринарам, которые определили, что в ее шее застряла пуля, из-за чего ее задние лапы оказались парализованы.
Врачи сказали, что кошечка не сможет ходить. Но ее спасительница не сдалась - она решила забрать Салли к себе и подарить лучшую жизнь. Она научила кошку использовать специальную конструкцию с колесами, чтобы она могла передвигаться, и создала аккаунт Салли в Инстаграме, где она каждый день публикует фото красавицы.
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Хозяйка каждый день помогает питомице ходить в туалет и следит за тем, чтобы она комфортно передвигалась по квартире. У Салли есть хвостик русалки, который хозяйка ей периодически надевает - так у нее появилось прозвище "Русалка". По словам хозяйки, кошка совсем не против такого образа, и свой хвостик она любит, потому что он согревает ее лапки.
Несмотря на свои особенности, Салли - чудесная и жизнерадостная кошечка. В ее Инстаграме хозяйка доказывает всем, что каждое животное заслуживает любви, даже если имеет особенности развития. Взгляните на красавицу Салли:
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Не увидел ни одной фотки, где кошка была бы радостной.
Какой-то постоянно оуевший взгляд.