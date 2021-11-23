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Кошка с парализованными лапами каждый день благодарит хозяйку за спасение

Кошка с парализованными лапами каждый день благодарит хозяйку за спасение (17 фото)

Автор:
23 ноября 2021 17:06
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   история   кошка   кошки   питомцы   фото   
240
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Некоторые животные нуждаются в особом уходе и любви. К сожалению, таких особенных животных реже всего забирают из приютов или с улицы. Пожилой кошечке по кличке Салли с парализованными лапками очень повезло - она оказалась в добрых руках.
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Метки: домашние животные   животные   истории   история   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Ivan Час назад
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No pasaran 14 минут назад
не знаю...
Не увидел ни одной фотки, где кошка была бы радостной.
Какой-то постоянно оуевший взгляд.
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