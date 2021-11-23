Кошка с парализованными лапами каждый день благодарит хозяйку за спасение

Хозяйка каждый день помогает питомице ходить в туалет и следит за тем, чтобы она комфортно передвигалась по квартире. У Салли есть хвостик русалки, который хозяйка ей периодически надевает - так у нее появилось прозвище "Русалка". По словам хозяйки, кошка совсем не против такого образа, и свой хвостик она любит, потому что он согревает ее лапки.