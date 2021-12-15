Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками

Хозяйка публикует фото Мидас в Инстаграме, где она набрала уже больше 130 тысяч подписчиков. Все удивляются необычной внешности кошечки - ведь она и правда красавица, как будто прилетевшая с другой планеты! Хозяйка Мидас показывает своим примером, как здорово брать животных из приюта. Даже если у них есть особенности развития, они заслуживают самой большой любви.