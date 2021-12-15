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Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками

Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками (15 фото)

Автор:
15 декабря 2021 17:10
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   котята   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Мидас - особенная кошечка, которая родилась с четырьмя ушками. Эта уникальная особенность принесла кошке популярность - сейчас в ее Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков. Какое же чудо!
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Метки: домашние животные   животные   истории   котята   кошка   кошки   питомцы   фото   
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