Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками

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Мидас - особенная кошечка, которая родилась с четырьмя ушками. Эта уникальная особенность принесла кошке популярность - сейчас в ее Инстаграме больше 100 тысяч подписчиков. Какое же чудо!
Кошечка по кличке Мидас (Midas) живет в турецкой столице Анкара. Она родилась с четырьмя ушами из-за генетической мутации - в результате у нее есть нормальные большие ушки, а рядом с ними пара маленьких. Кроме того, у кошечки деформированная челюсть - но все эти особенности не мешают ей радоваться жизни.
Хозяйка по имени Джанис когда-то спасла Мидас из приюта, а теперь кошка живет в любви и заботе. Осмотр ветеринара выявил уникальное строение ушек кошки - врач определил, что все четыре ушные раковины соединены с ушным каналом. При этом Мидас прекрасно слышит, она очень активная и милая девочка.
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Хозяйка публикует фото Мидас в Инстаграме, где она набрала уже больше 130 тысяч подписчиков. Все удивляются необычной внешности кошечки - ведь она и правда красавица, как будто прилетевшая с другой планеты! Хозяйка Мидас показывает своим примером, как здорово брать животных из приюта. Даже если у них есть особенности развития, они заслуживают самой большой любви.
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