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"Смеяться запрещается": вышли новые правила для ЗАГСов Ростовской области

"Смеяться запрещается": вышли новые правила для ЗАГСов Ростовской области (1 фото)

Автор:
20 января 2022 10:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Веселые   Ростовская область   загс   закон   интересное   свадьба   смех   фото   
529
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Свадьба - радостное событие. Наш народ обожает свадьбы, ведь всегда они проходят радостно, весело и с улыбками. Вот только жителям Ростовской области придётся сдерживать свои чувства. В ЗАГСе теперь нельзя смеяться, ходить и пить алкоголь.

Прощайте весёлые традиции! Правительство Ростовской области опубликовало постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.

В документе говорится, что молодожёны имеют право выбрать дату торжества, регистрация проводится в соответствующем зале, где должны находиться флаг и герб России.

В постановлении также есть правила поведения для гостей и будущих мужа и жены.

"При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — передаёт РИА Новости.


Также в зале запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Присутствующим нельзя ходить, есть, курить, пить спиртное, а также "переставлять предметы мебели, цветочные композиции". Видимо, им остаётся только сидеть смирно и выражать радость смиренными улыбками.

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Метки: Веселые   Ростовская область   загс   закон   интересное   свадьба   смех   фото   
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735
Chaim Kushnir Час назад
ну все... жертвы тик-тока пришли в органы управления ((( Сукаааа... посмотреть бы на мир глазами этих баранов, что издают подобное, просто одним глазком бы взглянуть, абы понять, что за йогурт у них в головушках, или что там на плечах.
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14k
Hairy. 12 минут назад
Скоро будет как в рпцшных лавочках:
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1k
Шпиц 16 минут назад
Правительство Ростовской области...
Вы кто б.л.я.д.ь. такие, кто вас выбирал?!?!
Очередные назначенцы режима, протащенные посредством фальсификации на "выборах"!
А где вообще процесс увольнения всех "выбираемых" псевдо-правительств и псевдо-депутатов?!?!
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1k
Glassy 19 минут назад
А вот и сам документ: file:///C:/Users/ivashev/Downloads/6101202201170006.pdf///C:/Users/ivashev/Downloads/6101202201170006.pdf

А теперь давайте внимательно прочитаем правила поведения в той редакции, в которой они утверждены Правительством Ростовской области, а не автором топика и поддерживающими его комментаторами.

В ни нет ничего такого, о чем можно было бы "страдать".

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4k
Владимир 23 минуты назад
кто то из правительства Ростовской области съездил в Северную Корею, перенял опыт?
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15k
Мария Коненкова Полчаса назад
Поддерживаю. Ну, всё, кроме странного пункта "ходить": это как? Чтоб войти в зал, где будет церемония, всяко придётся пройтись. А насчет остального - я всю жизнь возле загса прожила, каждый день мимо него на прогулку и обратно. Все приезжают на церемонию уже хорошо ужратые, крик, визг, гогот, россыпь мусора в виде фальшивых денег, битых бокалов и конфетти, самое безобидное - лепестки, и это изо дня в день. Не думаю что в самом помещении значимо более чинно и тихо. И поддатые гости наверняка прерывают церемонию выкриками и аплодисментами, и предметы интерьера наверняка лапают. Так что поддерживаю.
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5k
RRK Полчаса назад
Загс это прошлое и пережиток совка...
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2k
Алекс Полчаса назад
"а также "переставлять предметы мебели" - поржал
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102
Nаnе First NameLаst 38 минут назад
ЗАГС строгого режима. Походу, это намёк брачующемуся, что его ожидает
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5k
VL 44 минуты назад
Ну а сам документ-то где?
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18
Павел 47 минут назад
Скоро: всем в руках держать портрет главнокомандующего. Из зала выходить строевым шагом и с песней про родину
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4k
onebibis 58 минут назад
Нормальные правила. В ЗАГСе должна быть торжественная праздничная обстановка.
И если там будут орать, громко ржать, таскать баулы, бухать и жрать, то во что превратиться церемония бракосочетания?
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1k
Любушка 59 минут назад
Наверное, у губернатора Ростовской области неудачный брак. Сам плачет и других предостерегает!
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15k
Booka1a Час назад
всё правильно. они же женятся и думают, что сейчас будет сплошной шоколад! а так сразу понятно - не в сказку попали
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18k
babuby Час назад
Видимо правила писали сразу и для ЗАГСов, и для крематорев.
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12k
Erorist Час назад
Всегда немного завидовал людям, которые ХОТЯТ жениться или замуж выходить. Я вот за всю свою жизнь такого желания не испытывал.
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