"Смеяться запрещается": вышли новые правила для ЗАГСов Ростовской области

Свадьба - радостное событие. Наш народ обожает свадьбы, ведь всегда они проходят радостно, весело и с улыбками. Вот только жителям Ростовской области придётся сдерживать свои чувства. В ЗАГСе теперь нельзя смеяться, ходить и пить алкоголь.
Прощайте весёлые традиции! Правительство Ростовской области опубликовало постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.
В документе говорится, что молодожёны имеют право выбрать дату торжества, регистрация проводится в соответствующем зале, где должны находиться флаг и герб России.
В постановлении также есть правила поведения для гостей и будущих мужа и жены.
"При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — передаёт РИА Новости.
Также в зале запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Присутствующим нельзя ходить, есть, курить, пить спиртное, а также "переставлять предметы мебели, цветочные композиции". Видимо, им остаётся только сидеть смирно и выражать радость смиренными улыбками.
Источник:
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Вы кто б.л.я.д.ь. такие, кто вас выбирал?!?!
Очередные назначенцы режима, протащенные посредством фальсификации на "выборах"!
А где вообще процесс увольнения всех "выбираемых" псевдо-правительств и псевдо-депутатов?!?!
А теперь давайте внимательно прочитаем правила поведения в той редакции, в которой они утверждены Правительством Ростовской области, а не автором топика и поддерживающими его комментаторами.
В ни нет ничего такого, о чем можно было бы "страдать".
И если там будут орать, громко ржать, таскать баулы, бухать и жрать, то во что превратиться церемония бракосочетания?
А походу вы не понимаете разницу между громким смехом в купе с разговором по телефону и радостные лица.
Ну и куда же без манипуляций: "Если вас обижает чужая радость-сочуствую."
Предлагаю сочувствовать себе, т.к. ваши методы ведения далогов давно всем известны и не вызывают положенного в вашем понимании восторга. Так же всем известна не способность быстро разрабатывать новые методички для ведения диалогов в другом ключе. Так что вы беспросветно устарели.