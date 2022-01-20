"Смеяться запрещается": вышли новые правила для ЗАГСов Ростовской области

Прощайте весёлые традиции! Правительство Ростовской области опубликовало постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.

В документе говорится, что молодожёны имеют право выбрать дату торжества, регистрация проводится в соответствующем зале, где должны находиться флаг и герб России.

В постановлении также есть правила поведения для гостей и будущих мужа и жены.

"При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — передаёт РИА Новости.

Также в зале запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Присутствующим нельзя ходить, есть, курить, пить спиртное, а также "переставлять предметы мебели, цветочные композиции". Видимо, им остаётся только сидеть смирно и выражать радость смиренными улыбками.

