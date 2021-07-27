Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца

Звезда «Камеди вуман» 49-летняя Марина Федункив тайно обручилась с итальянским бизнесменом, младше её на 13 лет. Стефано Маджи рассказал о подробностях знакомства с актрисой, и отметил, что для молодых этот брак стал первым в их жизни.
В разговоре с «КП» Стефано рассказал о знакомстве с Мариной.
- Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга. Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины.
В Марине мне нравятся ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной. Она бывает очень трогательная, даже наивная, при этом я вижу и понимаю, что она сильная личность, всего в жизни добившаяся сама. И вот этот набор противоположностей, который в Марине присутствует, для меня притягателен.
По словам жениха, пара собирается жить в России. Итальянец учит русский язых, хоть он ему и нелегко даётся.
"Стефано сейчас живет в Москве. И как раз в пандемию мы с ним очень сблизились. У меня с началом коронавируса отменились некоторые проекты, освободилось больше времени на общение. И я разглядела его галантность, воспитанность, ту заботу, которой он меня окружил. На каждую встречу носил цветы, представляете? Я себя почувствовала такой прямо девочкой-девочкой, вот уже не думала, что такое вообще когда-то испытаю", - рассказала Марина.
В разговоре актриса отметила, что разница в возрасте совсем не ощущается.
"Когда мы начали встречаться, я прямо-таки почувствовала, что расцвела, помолодела, сбросила вес, стала выглядеть лучше. Мы, кстати, наши отношения не афишировали, и про них многие знакомые не знали", - разоткровенничалась Федункив.
Кроме этого Марина отметила, что всё ещё может стать мамой, приведя в пример Пугачёву.
- Мы не обсуждали этот вопрос детально, но я бы не отказывалась от этой мысли. «Ой, ну куда старая-то полезла, какие дети» - сейчас многие наверняка подумали. А я считаю, что мир меняется, современные возможности сильно отличаются от тех, которые были лет 15 - 20 назад. И примеров счастливого родительства людей, у которых дети появились в более зрелом возрасте, немало в нашей стране и за ее пределами. Да что далеко ходить, отличный пример - Алла Пугачева. Посмотрите, какие чудесные талантливые дети. И обратите внимание, как шикарно выглядит Алла, как цветет. Так что я ничего не исключаю. В том числе и усыновления.
Надо заметить, что ни Марина и Стефано не публиковали фотографии в Instagram. Они планируют пышную свадьбу, в августе, в день юбилея артистки, когда ей исполнится 50 лет.
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Какая блевотина.. Минус.
А насчет брака - свадьбы еще не было. Итальянцы дооооооолго запрягают. Им разводиться только с разрешения самого Папы можно, вот и тянут. Одна знакомая знакомой работала в Италии в кафе. Однажды к ним пришел их постоянный клиент, нарядный, и заказал праздничный ужин. Они (персонал) спросили, какой повод? А он, такой гордый - 25 лет как я встречаюсь с моей невестой! 25 лет! Встречается! Бедная тетка уже состарилась, ожидая, а он все не делает предложения...
Знай - это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет"