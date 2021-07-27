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Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца

Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца (3 фото)

Автор:
27 июля 2021 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Марина Федункив   загс   интересное   помолвка   счастья молодым   фото   шоу бизнес   
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Звезда «Камеди вуман» 49-летняя Марина Федункив тайно обручилась с итальянским бизнесменом, младше её на 13 лет. Стефано Маджи рассказал о подробностях знакомства с актрисой, и отметил, что для молодых этот брак стал первым в их жизни.

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Метки: ynews   Марина Федункив   загс   интересное   помолвка   счастья молодым   фото   шоу бизнес   
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31  комментарий
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17k
babuby 2 часа назад
Ага. То для неё это третий брак, то первый в жизни. Определитесь уже.
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11k
Великий Кормчий 8 секунд назад
Да уж, дела у итальянца видимо не очень...
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0
Semen4yk 4 минуты назад
Fiat 124 - трушный итальянец, йопта
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30k
Volga_34 10 минут назад
Этт-чо.? Личность, влияющая на события в России?!?
Какая блевотина.. Минус.
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6k
Elena Ki 10 минут назад
Что за дурацкая фамилия? Федункова она. Как Картункова, только Федун.

А насчет брака - свадьбы еще не было. Итальянцы дооооооолго запрягают. Им разводиться только с разрешения самого Папы можно, вот и тянут. Одна знакомая знакомой работала в Италии в кафе. Однажды к ним пришел их постоянный клиент, нарядный, и заказал праздничный ужин. Они (персонал) спросили, какой повод? А он, такой гордый - 25 лет как я встречаюсь с моей невестой! 25 лет! Встречается! Бедная тетка уже состарилась, ожидая, а он все не делает предложения...
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527
суссик Полчаса назад
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1k
DHC 37 минут назад
Прочитав заголовок, не входя в пост, мозг сам нарисовал этого иностранца ))
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24k
Vazari 40 минут назад
"Звезда «Камеди вуман»"-звучит, как молдавский компьютер)
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5k
Александр Иванов 44 минуты назад
Кому то эта коровища нужна ещё?
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6k
КОСТЯН 47 минут назад
И нахрен ему эта мордатая бабка сдалась??? Младшая сестра Догилевой блин
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6k
Летучий Мыш 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Ruk 51 минуту назад
в Италии то бабы совсем страшные
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1k
zu4ara 51 минуту назад
Раскрутит её на бабки и кинет , рожа хитрая у него.
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725
сеньор Леонсио Час назад
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24k
Дмитрий Час назад
Совет да любовь. Счастье молодым.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну и хорошо ...
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973
Not Found! 2 часа назад
"Знай - это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет
Знай - это любовь, сердце не прячь, Амур не промажет"

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2k
Frank Borman 2 часа назад
.
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Ваще пох
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11k
Вася 2 часа назад
рад конечно за Марину.. всё одна да одна была, но чото подсказывает, что женишок долго не продержится.. тьфу тьфу тьфу..
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0
Габит Романкулов 2 часа назад
Жаль что не за Гарика Харламова. Гармонично смотрелись бы
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