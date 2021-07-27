Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца

В разговоре с «КП» Стефано рассказал о знакомстве с Мариной.

- Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга. Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины.

В Марине мне нравятся ее открытость, где-то даже прямолинейность, которые сочетаются с ранимостью и глубиной. Она бывает очень трогательная, даже наивная, при этом я вижу и понимаю, что она сильная личность, всего в жизни добившаяся сама. И вот этот набор противоположностей, который в Марине присутствует, для меня притягателен.

По словам жениха, пара собирается жить в России. Итальянец учит русский язых, хоть он ему и нелегко даётся.