Итальянский хакер прервал онлайн-заседание сенаторов в Zoom 3D-порно

После того, как хакерская атака была устранена, конференция продолжилась в прежнем формате. На встрече, которую организовала партия "Движение пяти звезд", политики и лауреат Нобелевской премии Джорджио Паризи обсуждали прозрачность госуправления.

Как мог попасть некто Алекс Спенс в закрытую конференцию, предстоит выяснить итальянской полиции. Сенатор Мария Лаура Мантовани заявила, что обратилась за помощью к стражам порядка.