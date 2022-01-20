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Итальянский хакер прервал онлайн-заседание сенаторов в Zoom 3D-порно

Итальянский хакер прервал онлайн-заседание сенаторов в Zoom 3D-порно (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   zoom   италия   конференция   неожиданно   ролик   сенат   хакерская атака   
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Пока злоумышленника не заблокировали, он успел показать опешившим сенаторам ролик с участием персонажа из японской ролевой игры Final Fantasy VII Тифы Локхарт.

Рядовое онлайн-заседание в сенате Италии внезапно перестало походить на обычные рутинные мероприятия, когда в конференцию зашел некто Алекс Спенс, который включил порноанимацию с участием Тифы Локхарт.


И пока технические специалисты разбирались с хакерской атакой, злоумышленник на десерт загрузил еще и ролик с участием Сян Лин из Genshin Impact.


Реакция сенаторов была примерно-показательной. Сначала участники заседания старались говорить громче и не обращать внимания на конфуз, однако звуки с экрана были довольно громкие, и перекричать их не удалось. Кто-то из заседающих удивился, воскликнув «О Боже!», кто-то стал спрашивать у коллег, что же все-таки происходит.


Осторожно! Видео 18+


После того, как хакерская атака была устранена, конференция продолжилась в прежнем формате. На встрече, которую организовала партия "Движение пяти звезд", политики и лауреат Нобелевской премии Джорджио Паризи обсуждали прозрачность госуправления.


Как мог попасть некто Алекс Спенс в закрытую конференцию, предстоит выяснить итальянской полиции. Сенатор Мария Лаура Мантовани заявила, что обратилась за помощью к стражам порядка.

Источник:

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Метки: Ynews   zoom   италия   конференция   неожиданно   ролик   сенат   хакерская атака   
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DyadyaSasha Полчаса назад
Возмутительно. Не дали досмотреть до финала.
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7k
Сергей Ко 3 минуты назад
Парень с девушкой занимаются любовью. Неожиданно входят его родители. Мысли четырех:
Парень: "Все, застукали, говорил ей - давай в следующий раз!"
Девушка: "М-да, ну, теперь-то он точно на мне женится."
Отец: "Что ж, подрастает парень, надо купить ему мотоцикл."
Мать: "Боже мой, как она лежит - мальчику ведь неудобно!"
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