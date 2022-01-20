Итальянский хакер прервал онлайн-заседание сенаторов в Zoom 3D-порно

Пока злоумышленника не заблокировали, он успел показать опешившим сенаторам ролик с участием персонажа из японской ролевой игры Final Fantasy VII Тифы Локхарт.
Рядовое онлайн-заседание в сенате Италии внезапно перестало походить на обычные рутинные мероприятия, когда в конференцию зашел некто Алекс Спенс, который включил порноанимацию с участием Тифы Локхарт.
И пока технические специалисты разбирались с хакерской атакой, злоумышленник на десерт загрузил еще и ролик с участием Сян Лин из Genshin Impact.
Реакция сенаторов была примерно-показательной. Сначала участники заседания старались говорить громче и не обращать внимания на конфуз, однако звуки с экрана были довольно громкие, и перекричать их не удалось. Кто-то из заседающих удивился, воскликнув «О Боже!», кто-то стал спрашивать у коллег, что же все-таки происходит.
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После того, как хакерская атака была устранена, конференция продолжилась в прежнем формате. На встрече, которую организовала партия "Движение пяти звезд", политики и лауреат Нобелевской премии Джорджио Паризи обсуждали прозрачность госуправления.
Как мог попасть некто Алекс Спенс в закрытую конференцию, предстоит выяснить итальянской полиции. Сенатор Мария Лаура Мантовани заявила, что обратилась за помощью к стражам порядка.
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