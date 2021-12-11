В Рим пришел водяной смерч

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Необычное погодное явление наблюдали на днях жители пригорода Рима, города Фьюмичино. В окрестностях города прошел водяной смерч. Сотни горожан засняли его на видео. Впрочем, такие водяные торнадо опасны только для лодочников и прибрежных участков, но не представляют угрозы вдали от берега, так как они разрушаются вскоре после того, как переместятся на сушу
Массивный водяной смерч появился на днях у берегов Италии. Необычное погодное явление, напоминающее торнадо, пришло с Тирренского моря недалеко от города Фьюмичино, расположенного неподалеку от Рима.
Водяные смерчи развиваются над массами воды, собирая пар и унося его к небу, а затем перенося по воздуху на приличные расстояния.
Такие небольшие водные торнадо чаще всего встречаются в конце лета и осенью. Они могут быть опасны для яхтсменов и прибрежных участков, но не представляют угрозы вдали от суши, поскольку они обрушиваются вскоре после того, как переместятся на берег.
Однако кружащиеся столбы воздуха и водяного тумана иногда могут причинить не меньше ущерба, чем торнадо. Они делятся на две категории - водяные смерчи при хорошей погоде и торнадообразные смерчи. Торнадообразные смерчи обычно приходят вместе с с сильными грозами и часто сопровождаются сильными ветрами и волнами, а также градом и молниями. А водяные смерчи в хорошую погоду обычно образуются вдоль темного плоского основания линии развивающихся облаков. К тому времени, когда воронка становится видимой, водяной смерч дозревает. Однако больших неприятностей от них обычно не ждут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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