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В Рим пришел водяной смерч

В Рим пришел водяной смерч (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 09:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Фьюмичино   водяной смерч   италия   необычно   новости   погодные явления   рим   
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Необычное погодное явление наблюдали на днях жители пригорода Рима, города Фьюмичино. В окрестностях города прошел водяной смерч. Сотни горожан засняли его на видео. Впрочем, такие водяные торнадо опасны только для лодочников и прибрежных участков, но не представляют угрозы вдали от берега, так как они разрушаются вскоре после того, как переместятся на сушу

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Фьюмичино   водяной смерч   италия   необычно   новости   погодные явления   рим   
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