В Рим пришел водяной смерч

Однако кружащиеся столбы воздуха и водяного тумана иногда могут причинить не меньше ущерба, чем торнадо. Они делятся на две категории - водяные смерчи при хорошей погоде и торнадообразные смерчи. Торнадообразные смерчи обычно приходят вместе с с сильными грозами и часто сопровождаются сильными ветрами и волнами, а также градом и молниями. А водяные смерчи в хорошую погоду обычно образуются вдоль темного плоского основания линии развивающихся облаков. К тому времени, когда воронка становится видимой, водяной смерч дозревает. Однако больших неприятностей от них обычно не ждут.