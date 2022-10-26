Еще в январе, когда состоялся первый аукцион, предполагаемая цена виллы "Аврора" составляла 471 миллион евро (на тот момент 539 миллионов долларов). И, несмотря на историческую и художественную ценность, никто особо не удивился тому, что на недвижимость не нашлось покупателя.



«Я был бы поражен, если бы появился покупатель. Цена слишком высока, — сказал тогда изданию The Guardian Алессандро Зуккари, профессор Университета Ла Сапиенца в Риме, который помог с оценкой. —Посмотрим, что произойдет в апреле, но я сомневаюсь в успехе — что будет делать кто-то вроде Билла Гейтса с виллой "Аврора", особенно со всеми дополнительными расходами?»