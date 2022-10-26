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Вилла "Аврора", расположенная на холме в самом сердце Рима и украшенная единственной потолочной фреской, когда-либо написанной старым мастером итальянского барокко Караваджо, считается самым дорогим домом в мире. Итальянский суд еще в 2021 году постановил, что она должна быть продана с аукциона. Только цена оказалась настолько высока, что покупателя до сих пор не нашлось.
Вилла 16-го века площадью около 3000 квадратных метров находится в нескольких минутах ходьбы от знаменитой улицы Виа Венето, где расположены лучшие отели Рима, недалеко от знаменитой площади Испании и древних ворот Порта Пинчана.
Вилла — это все, что осталось от комплекса площадью 30 гектаров, принадлежащего итальянской дворянской семье Людовизи, которая дала стране многочисленных дипломатов, меценатов и даже папу римского.
Сегодня вилла "Аврора" оказалась в центре судебной тяжбы, и итальянский суд постановил, что она должна быть продана с аукциона. Только цена, установленная за недвижимость, настолько высока, что никто не заинтересован в покупке.
Вилла — это все, что осталось от комплекса площадью 30 гектаров, принадлежащего итальянской дворянской семье Людовизи, которая дала стране многочисленных дипломатов, меценатов и даже папу римского.
Сегодня вилла "Аврора" оказалась в центре судебной тяжбы, и итальянский суд постановил, что она должна быть продана с аукциона. Только цена, установленная за недвижимость, настолько высока, что никто не заинтересован в покупке.
«Для этого у вас должен быть миллиардер; миллионера недостаточно, — говорит принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи, нынешняя владелица виллы. — Нужен кто-то с большим кошельком, тот, кому все равно, придется ли тратить 10 тысяч на утечку воды или что-то в этом роде».
72-летняя принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи — третья жена принца Николо Людовизи Бонкомпаньи. После смерти Николо в 2018 году она и трое его сыновей от первого брака вовлечены в судебную тяжбу, и драгоценная вилла "Аврора" находится в ее центре. Поскольку стороны не смогли прийти к пониманию, было решено провести аукцион, а выручку разделить между ними. Но продать с аукциона самый дорогой дом в мире — непростая задача.
72-летняя принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи — третья жена принца Николо Людовизи Бонкомпаньи. После смерти Николо в 2018 году она и трое его сыновей от первого брака вовлечены в судебную тяжбу, и драгоценная вилла "Аврора" находится в ее центре. Поскольку стороны не смогли прийти к пониманию, было решено провести аукцион, а выручку разделить между ними. Но продать с аукциона самый дорогой дом в мире — непростая задача.
Еще в январе, когда состоялся первый аукцион, предполагаемая цена виллы "Аврора" составляла 471 миллион евро (на тот момент 539 миллионов долларов). И, несмотря на историческую и художественную ценность, никто особо не удивился тому, что на недвижимость не нашлось покупателя.
«Я был бы поражен, если бы появился покупатель. Цена слишком высока, — сказал тогда изданию The Guardian Алессандро Зуккари, профессор Университета Ла Сапиенца в Риме, который помог с оценкой. —Посмотрим, что произойдет в апреле, но я сомневаюсь в успехе — что будет делать кто-то вроде Билла Гейтса с виллой "Аврора", особенно со всеми дополнительными расходами?»
«Я был бы поражен, если бы появился покупатель. Цена слишком высока, — сказал тогда изданию The Guardian Алессандро Зуккари, профессор Университета Ла Сапиенца в Риме, который помог с оценкой. —Посмотрим, что произойдет в апреле, но я сомневаюсь в успехе — что будет делать кто-то вроде Билла Гейтса с виллой "Аврора", особенно со всеми дополнительными расходами?»
Настенная роспись Караваджо
Удачного расположения в самом сердце столицы Италии и исторического контекста, связанного с некоторыми из величайших мыслителей и художников Европы, недостаточно, чтобы присвоить вилле "Аврора" звание «самого дорогого дома в мире». Но это звание можно объяснить хранящимися в нем художественными сокровищами, в частности потолочной фреской кисти Караваджо. Стоимость уникальной настенной картины оценивается в 310 миллионов евро. Сообщается, что она была создана в 1597 году и обнаружена только где-то в 1960-х годах.
В апреле состоялся следующий аукцион, но вилла "Аврора" снова не ушла с молотка, даже со скидкой примерно 20% от первоначальной запрашиваемой цены. В торгах все равно никто не захотел участвовать. Теперь принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи обратилась к некоторым ведущим мировым агентствам недвижимости с просьбой найти покупателя для дома, но это оказалось сложной задачей.
Фреска Гверчино
Принцесса Бонкомпаньи-Людовизи обратилась также к итальянскому правительству с просьбой купить виллу и сохранить ее, и ее желание разделили почти 40 000 человек, подписавших петицию. Но, несмотря на сниженную цену, вилла "Аврора", скорее всего, не по карману Министерству культуры Италии.
На сегодняшний день вилла остается на рынке недвижимости и сохраняет звание «самого дорогого дома в мире».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Культурное наследие вилла вилла Аврора италия караваджо рим самый дорогой дом самый дорогой дом в мире
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