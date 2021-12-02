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Где находится Дно России, и кто там живет

Где находится Дно России, и кто там живет (4 фото)

Автор:
02 декабря 2021 09:26
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   город   дно   интересно   познавательно   путешествия   фото   
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Расположение города в некотором смысле знаменательно — он находится в Псковской области, одном из самых депрессивных регионов России, как полагают многие.

Здесь якобы Николай II решил отречься от престола, а местные жители любят употреблять бранные слова — других поводов для попадания в новостную повестку давно не наблюдается.


Как образовалось Дно

В российском городке Дно проживают более 7 000 человек. Раньше на месте находились две деревушки с еще более живописными названиями: Дно Большое и Донце Меньшое. Давным-давно, говорят, здесь встречались русалки и фантастические змеи, бывало землетрясение и нашествие турок. Все изменилось, когда построили железную дорогу — Дно разрасталось и стало большим селом.

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Почти сотня лет потребовалась, чтобы небольшое село превратилось в чуть более крупный город. Все это стало возможно благодаря железнодорожной станции, которая начала притягивать крупный поток людей. Практически весь город образован переселенцами, которые приезжали в Дно на «временную» работу. Годы шли, формировались семьи, а временный труд становился занятием всей жизни.

Однако в перспективе задерживаются там немногие. Численность людей становится все меньше, молодежь старается уехать в более крупные города, так что для целых родов место все-таки является временной остановкой. Те, кто решает остаться, либо уже прожили жизнь в этом городе, либо не имеют возможности уехать.

Чем живет Дно сегодня

О Дне в новостях говорят редко, а если и вспоминают, то по каким-то неважным или обидным поводам. Несколько лет назад на всю страну гремели публикации о том, что, по результатам исследования агентства «Интериум», городок оказался лидером по частоте брани.

Сегодня Дно, за неимением ярких событий в настоящем, вспоминает прошлое. Один из самых интересных прецедентов связан с тем, что именно на этой станции император Николай II принял решение отказаться от своего титула. Тем не менее, если разобраться в фактах, это было не совсем так, а миф является лишь красивой метафорой, которая прекрасно обыграна еще и названием города.

Город известен многочисленными голубятнями, которых, к сожалению, становится все меньше. Местные любители пернатых стремятся приобрести редкие заморские породы, но обычных тоже разводят. Специалисты постоянно принимают участие в выставках и обмениваются разными видами птиц.


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Метки: Россия   город   дно   интересно   познавательно   путешествия   фото   
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dimitr 45 минут назад
"...он находится в Псковской области, одном из самых депрессивных регионов России, как полагают многие."

...и не ошибаются.
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ride Минуту назад
Статистика зарплат в Дно
Средняя зарплата в месяц 26 348
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