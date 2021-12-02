Где находится Дно России, и кто там живет

Расположение города в некотором смысле знаменательно — он находится в Псковской области, одном из самых депрессивных регионов России, как полагают многие.
Здесь якобы Николай II решил отречься от престола, а местные жители любят употреблять бранные слова — других поводов для попадания в новостную повестку давно не наблюдается.
Как образовалось Дно
В российском городке Дно проживают более 7 000 человек. Раньше на месте находились две деревушки с еще более живописными названиями: Дно Большое и Донце Меньшое. Давным-давно, говорят, здесь встречались русалки и фантастические змеи, бывало землетрясение и нашествие турок. Все изменилось, когда построили железную дорогу — Дно разрасталось и стало большим селом.
Почти сотня лет потребовалась, чтобы небольшое село превратилось в чуть более крупный город. Все это стало возможно благодаря железнодорожной станции, которая начала притягивать крупный поток людей. Практически весь город образован переселенцами, которые приезжали в Дно на «временную» работу. Годы шли, формировались семьи, а временный труд становился занятием всей жизни.
Однако в перспективе задерживаются там немногие. Численность людей становится все меньше, молодежь старается уехать в более крупные города, так что для целых родов место все-таки является временной остановкой. Те, кто решает остаться, либо уже прожили жизнь в этом городе, либо не имеют возможности уехать.
Чем живет Дно сегодня
О Дне в новостях говорят редко, а если и вспоминают, то по каким-то неважным или обидным поводам. Несколько лет назад на всю страну гремели публикации о том, что, по результатам исследования агентства «Интериум», городок оказался лидером по частоте брани.
Сегодня Дно, за неимением ярких событий в настоящем, вспоминает прошлое. Один из самых интересных прецедентов связан с тем, что именно на этой станции император Николай II принял решение отказаться от своего титула. Тем не менее, если разобраться в фактах, это было не совсем так, а миф является лишь красивой метафорой, которая прекрасно обыграна еще и названием города.
Город известен многочисленными голубятнями, которых, к сожалению, становится все меньше. Местные любители пернатых стремятся приобрести редкие заморские породы, но обычных тоже разводят. Специалисты постоянно принимают участие в выставках и обмениваются разными видами птиц.
Источник:
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