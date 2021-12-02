Где находится Дно России, и кто там живет

Здесь якобы Николай II решил отречься от престола, а местные жители любят употреблять бранные слова — других поводов для попадания в новостную повестку давно не наблюдается.

Как образовалось Дно

В российском городке Дно проживают более 7 000 человек. Раньше на месте находились две деревушки с еще более живописными названиями: Дно Большое и Донце Меньшое. Давным-давно, говорят, здесь встречались русалки и фантастические змеи, бывало землетрясение и нашествие турок. Все изменилось, когда построили железную дорогу — Дно разрасталось и стало большим селом.