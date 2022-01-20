Вот это скорость: животные, которые больше любят кататься, чем ходить

Животные, которые перемещаются по определенному отрезку пути на самокате, велосипеде – для цирка вполне обычное явление. Тот же медведь на мотоцикле давно не удивляет, а вызывает лишь жалость из-за условий, в которых его содержат.



И нет, не во всех цирках отвратительные условия, но большинство людей прекрасно осознают, что любому животному будет лучше на воле. При этом они совершенно не признают аргумента, что если животное уже родилось в пределах цирка, то оно может и не адаптироваться к реальной среде.

Но это тема совершенно для другой статьи, сегодня же мы расскажем о животных, которые катаются на тех или иных транспортных средствах по собственному желанию ну или как минимум не подвергаются какому-то жесткому влиянию извне.



Например, австралиец Шейн Уиллмот научил кататься на миниатюрных досках для серфинга собственных домашних мышей.