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Вот это скорость: животные, которые больше любят кататься, чем ходить

Вот это скорость: животные, которые больше любят кататься, чем ходить (11 фото + 4 видео)

Автор:
20 января 2022 00:29
Сообщество : Животные
Метки: весело   дари радость   животные   скейт   трюки   удивительно   
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Несколько зверей, которые предпочли скейты четырем лапам.

Животные, которые перемещаются по определенному отрезку пути на самокате, велосипеде – для цирка вполне обычное явление. Тот же медведь на мотоцикле давно не удивляет, а вызывает лишь жалость из-за условий, в которых его содержат.

И нет, не во всех цирках отвратительные условия, но большинство людей прекрасно осознают, что любому животному будет лучше на воле. При этом они совершенно не признают аргумента, что если животное уже родилось в пределах цирка, то оно может и не адаптироваться к реальной среде.

Но это тема совершенно для другой статьи, сегодня же мы расскажем о животных, которые катаются на тех или иных транспортных средствах по собственному желанию ну или как минимум не подвергаются какому-то жесткому влиянию извне.

Например, австралиец Шейн Уиллмот научил кататься на миниатюрных досках для серфинга собственных домашних мышей.

Как утверждает мужчина, в холодное время он запрещает им кататься на серфе, чтобы мышки не простудились, и отправляет их тренироваться в самодельный скейтпарк.

При этом сам Уиллмот утверждает, что грызуны катаются с огромным удовольствием и даже выполняют небольшие элементарные трюки.

На фотографиях и видео ниже можно увидеть, что мышки, видимо, действительно счастливы.

Кстати, сюда по всему, мышки отлично держаться на волнах, потому что на нескольких кадрах действительно видно, как они подстраиваются под нее. Чудо, да и только.

Также среди любителей покататься оказался пес вокалистки московской группы Prana Натальи Варламовой. Французский бульдог по имени Норд-босс умеет ездить на скейте. Рассекает на нем, словно с ним родился.

При этом у песинга деже есть свой канал на Youtube и профиль в Instagram.



При этом это один из самых известных примеров, на деле много бульдогов, корги, пуделей успешно катаются и воспринимают доску как игрушку и средство передвижения.

У компании Samsung даже есть рекламный ролик с участием собаки-скейтбордиста.

Или еще один пример, который всплыл совсем недавно, а именно сноубордист Фил Смейдж, который выкладывает ролики на Youtube – канал, где его кот рассекает снежные просторы на сноуборде. При этом котик Тэдди прекрасно осознает, на чем он стоит, маневрирует и даже прыгает с трамплинов.

Естественно, вся движуха проходит на самодельных трассах, чтобы не создавать помех другим спортсменам на реальных склонах, но все же.

К сожалению, данная история закончилась не так хорошо, как хотелось бы. Семь месяцев назад Тэдди пропал и Смейдж из-за этого очень сильно переживает и плачет при монтировании различных видео с котом из отснятого ранее материала. Надеемся, что котик все-таки рано или поздно найдется.


Как можно узнать из данной статьи, есть множество животных, которые с удовольствием разъезжают на досках при этом ведут благодаря этому вполне спортивную жизнь. Возможно, вместо похода в цирк, лучше обучить своего питомца паре трюков?

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Метки: весело   дари радость   животные   скейт   трюки   удивительно   
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