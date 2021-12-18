Кот из Финляндии обожает есть огурцы

Кошка по имени Маури (Mauri) образовала особую связь с купленным в продуктовом магазине огурцом, принесённым домой его владелицей Хели (Heli).
«Ещё с тех пор, как Маури был котёнком, ему всегда было очень любопытно знать, какую еду я готовлю, и обычно он пробует немного сыра или мяса. На моём обычном сэндвиче сверху лежат ломтики огурца, так что в конечном итоге его он тоже заинтересовал, а поскольку я знаю, что огурец безопасен для кошек, поэтому я ему его время от времени немного даю. Думаю, ему нравится то, что он хрустящий, потому что иногда Маури также ещё любит хрустеть листьями такого растениями, как айсберг, но, очевидно, их он любит не так сильно, как огурцы», — рассказала женщина.
Познакомьтесь с Маури, котом, который любит огурцы.
Не так давно в этом году Маури стал вирусным, потому что, как ни странно, похоже, что ему нравится есть огурцы.
«Ещё с тех пор, как Маури был котёнком, ему всегда было очень любопытно, какую еду я готовлю, и обычно он пробует немного сыра или мяса», — говорит его владелица Хели.
«Поскольку я знаю, что огурец безопасен для кошек, поэтому я ему его время от времени немного даю. Думаю, ему нравится то, что он хрустящий.»
Чтобы узнать, отреагирует ли Маури на какой-либо другой овощ, похожий на огурец, владелица Маури попросила своего питомца попытаться найти огурец, спрятанный среди кучи кабачков.
Маури быстро нашёл свой любимый овощ — практически в мгновение ока, — когда обнюхал всё расположенное возле него.
У милого кошачьего даже есть любимая игрушка в виде огурца, и он любит её обнимать.
Хели, владелица Маури, также запустила несколько мерчей, демонстрирующих милое искусство Маури поедать огурцы.
«Я никогда не считала странностью то, что он любит огурцы, потому что у нас была собака, которая тоже любила огурцы. Для меня это всегда было нормальным явлением», — поделилась Хели.
«Я никогда не считала странностью то, что он любит огурцы, потому что у нас была собака, которая тоже любила огурцы. Для меня это всегда было нормальным явлением. Только после того, как я опубликовала видео о том, как он крадёт огурец из моей сумки (поскольку я действительно нашла это забавным), я поняла, что со своей одержимостью огурцами Маури — довольно особенный кот. 90% времени мы просто отдыхаем дома. Он живёт как вполне нормальный домашний кот. Летом мы любим гулять по паркам и лесам поблизости. Мы также часто путешествуем на поезде, чтобы навестить мою семью, которая живёт в 4 часах езды на поезде.»
«Здесь, в Финляндии, Маури — небольшая знаменитость. Он несколько раз появлялся на национальном телевидении и в новостях, и иногда нас приглашают вместе с ним в местные кафе.»
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