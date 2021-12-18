Кот из Финляндии обожает есть огурцы

«Я никогда не считала странностью то, что он любит огурцы, потому что у нас была собака, которая тоже любила огурцы. Для меня это всегда было нормальным явлением. Только после того, как я опубликовала видео о том, как он крадёт огурец из моей сумки (поскольку я действительно нашла это забавным), я поняла, что со своей одержимостью огурцами Маури — довольно особенный кот. 90% времени мы просто отдыхаем дома. Он живёт как вполне нормальный домашний кот. Летом мы любим гулять по паркам и лесам поблизости. Мы также часто путешествуем на поезде, чтобы навестить мою семью, которая живёт в 4 часах езды на поезде.»





«Здесь, в Финляндии, Маури — небольшая знаменитость. Он несколько раз появлялся на национальном телевидении и в новостях, и иногда нас приглашают вместе с ним в местные кафе.»



