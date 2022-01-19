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Маска стоимостью в 500 тысяч рубликов: как житель Томска потерял, а землячка вернула ему пачку денег

Маска стоимостью в 500 тысяч рубликов: как житель Томска потерял, а землячка вернула ему пачку денег (1 фото)

Автор:
19 января 2022 17:44
Сообщество : Истории
Метки: Полмиллиона   вернула   полиция   потерял   томск   честность   
1081
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Не всё потеряно: совестливая женщина нашла на улице полмиллиона рублей и отнесла их в полицию.
Жительница Томска шла себе на работу, как вдруг ей на глаза попалась увесистая пачка пятитысячных купюр. «Наверняка, розыгрыш какой-то, это, скорее всего, билеты банка приколов», — подумала она и хотела пройти мимо. Но, поколебавшись, все же остановилась: чем черт не шутит, а вдруг и впрямь настоящие? Тогда кто-то их уже ищет, и они могут попасть в руки нечестных людей.

Отработав, дама пошла в полицию. В пачке оказалось 500 000 рублей, вполне себе настоящих. Потерявший столь солидную сумму гражданин уже побывал к тому времени в полиции, написал заявление.

«Посеял» полмиллиона достаточно нелепо. Денежки снял в банкомате, сунул в карман. А потом из того же кармана стал доставать маску, и выронил дензнаки. Снег стал амортизатором падение, так что подозрительных шумов бедолага не услышал. Наверняка, пережил не лучшие моменты в жизни, обнаружив пропажу. Зато представьте, как был счастлив, когда ему, в присутствии понятых, вернули потеряшку.

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Метки: Полмиллиона   вернула   полиция   потерял   томск   честность   
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17  комментариев
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1k
Viktor Час назад
За один раз снял 500 штук в банкомате ?
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kot123ru Viktor Час назад
Зря минусы,мне кажеться это фото вполне прилагаемо к этому посту.
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6k
RIZ deadening 24 минуты назад
У меня всегда один вопрос, как можно так безалаберно относится к таким деньгам и вообще к деньгам ????
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Echo 51 минуту назад
проценты её не насчитали ?
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10k
Andrei 52 минуты назад
И давно банкоматы деньги пачками выдают?
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393
Шурман Час назад
Пол ляма в банкомате ????? я даже в Европе должен заказывать бабки в банке все что выше 2.500 евро и кстати спросят нахрена , друг снимал 200 штук ему предложили полицейскую охрану за отдельную плату от банка до места он согласился !
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3k
Dmitry_61rus Час назад
Что то гон какой то про сумму. Даже в банке предварительно нужно заявку делать.
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809
SHAGREEN Час назад
Ага. А еще у него рука тряслась от прививки!
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15k
Booka1a Час назад
у меня только один вопрос - её для статьи фотографировали внутри режимного объекта или пока снаружи?
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299
Youtube's Best Channel Час назад
Пользуйте мой комментарий как счётчик "я б себе оставил(а)"
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