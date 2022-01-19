Маска стоимостью в 500 тысяч рубликов: как житель Томска потерял, а землячка вернула ему пачку денег

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Не всё потеряно: совестливая женщина нашла на улице полмиллиона рублей и отнесла их в полицию.
Жительница Томска шла себе на работу, как вдруг ей на глаза попалась увесистая пачка пятитысячных купюр. «Наверняка, розыгрыш какой-то, это, скорее всего, билеты банка приколов», — подумала она и хотела пройти мимо. Но, поколебавшись, все же остановилась: чем черт не шутит, а вдруг и впрямь настоящие? Тогда кто-то их уже ищет, и они могут попасть в руки нечестных людей.
Отработав, дама пошла в полицию. В пачке оказалось 500 000 рублей, вполне себе настоящих. Потерявший столь солидную сумму гражданин уже побывал к тому времени в полиции, написал заявление.
«Посеял» полмиллиона достаточно нелепо. Денежки снял в банкомате, сунул в карман. А потом из того же кармана стал доставать маску, и выронил дензнаки. Снег стал амортизатором падение, так что подозрительных шумов бедолага не услышал. Наверняка, пережил не лучшие моменты в жизни, обнаружив пропажу. Зато представьте, как был счастлив, когда ему, в присутствии понятых, вернули потеряшку.
Отработав, дама пошла в полицию. В пачке оказалось 500 000 рублей, вполне себе настоящих. Потерявший столь солидную сумму гражданин уже побывал к тому времени в полиции, написал заявление.
«Посеял» полмиллиона достаточно нелепо. Денежки снял в банкомате, сунул в карман. А потом из того же кармана стал доставать маску, и выронил дензнаки. Снег стал амортизатором падение, так что подозрительных шумов бедолага не услышал. Наверняка, пережил не лучшие моменты в жизни, обнаружив пропажу. Зато представьте, как был счастлив, когда ему, в присутствии понятых, вернули потеряшку.
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