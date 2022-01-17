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Не комильфо: итальянских полицейских возмутили розовые маски

Не комильфо: итальянских полицейских возмутили розовые маски (2 фото)

Автор:
17 января 2022 22:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: италия   маски   мода   пандемия   полиция   розовые маски   
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В Италии профсоюз полицейских обратился в правительство с требованием пересмотреть изменения в униформу сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что сотрудников полиции хотели обязать носить защитные маски-респираторы розового цвета, которые не подходили к темной униформе.

Розовые маски - этот "позор итальянской полиции", были доставлены в отделения внутренних дел Болоньи, Павии, Венеции, Варезе, Феррару и Сиракузы, - сообщает The Guardian. Однако, следящие за модой полицейские буквально взбуновались, заявив, что "эксцентричный цвет" масок плохо сочетается с их униформой. После вскрытия коробок многие офицеры даже отказались надевать средства защиты "легкомысленной расцветки" на лицо.


«Мы просим принять незамедлительные меры и обеспечить возможность для полиции выполнять свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или черного), который соответствует униформе полиции региона. На основании присяги, которую дают правоохранители и в период растущего отвращения к полиции, необходимо проявлять трезвость, уважение в данном вопросе и соблюдать нормы приличия», — сообщил председатель профсоюза Стефано Паолини.

Итальянское издание Corriere della Sera сообщила также, что маски для лица были также отправлены сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.

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Метки: италия   маски   мода   пандемия   полиция   розовые маски   
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6  комментариев
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2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Полицейские вообще не должны бояться ни пуль ни вирусов, а они цвет масок обсуждают. А цвет казенного нижнего белья у них подходит к цвету глаз?
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9k
Клёст 36 минут назад
)Это при таком то падении нравов, и разгуле в Европе содомии и толерантности стесняться розовых масок?
Да ладно))
Сгорел сарай - гори и хата.
Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Пропала бурёнка, пропадай и верёвка.
Кожу сняли, так не по шерсти тужить.
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!)))
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5k
Сергей Час назад
Итальянцы прекрасны. В разгул безумия они продолжают думать внешнем виде.
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26k
Григорий 2 часа назад
Как куни во время месячных сделали.
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1k
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Хорошо еще, что не выдали радужные маски.
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