Не комильфо: итальянских полицейских возмутили розовые маски

«Мы просим принять незамедлительные меры и обеспечить возможность для полиции выполнять свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или черного), который соответствует униформе полиции региона. На основании присяги, которую дают правоохранители и в период растущего отвращения к полиции, необходимо проявлять трезвость, уважение в данном вопросе и соблюдать нормы приличия», — сообщил председатель профсоюза Стефано Паолини.

Итальянское издание Corriere della Sera сообщила также, что маски для лица были также отправлены сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.