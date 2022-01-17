Не комильфо: итальянских полицейских возмутили розовые маски

В Италии профсоюз полицейских обратился в правительство с требованием пересмотреть изменения в униформу сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что сотрудников полиции хотели обязать носить защитные маски-респираторы розового цвета, которые не подходили к темной униформе.
Розовые маски - этот "позор итальянской полиции", были доставлены в отделения внутренних дел Болоньи, Павии, Венеции, Варезе, Феррару и Сиракузы, - сообщает The Guardian. Однако, следящие за модой полицейские буквально взбуновались, заявив, что "эксцентричный цвет" масок плохо сочетается с их униформой. После вскрытия коробок многие офицеры даже отказались надевать средства защиты "легкомысленной расцветки" на лицо.
«Мы просим принять незамедлительные меры и обеспечить возможность для полиции выполнять свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или черного), который соответствует униформе полиции региона. На основании присяги, которую дают правоохранители и в период растущего отвращения к полиции, необходимо проявлять трезвость, уважение в данном вопросе и соблюдать нормы приличия», — сообщил председатель профсоюза Стефано Паолини.
Итальянское издание Corriere della Sera сообщила также, что маски для лица были также отправлены сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.
Источник:
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Да ладно))
Сгорел сарай - гори и хата.
Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Пропала бурёнка, пропадай и верёвка.
Кожу сняли, так не по шерсти тужить.
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!)))