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В Дагестане вооруженные автоматами полицейские устроили потасовку

В Дагестане вооруженные автоматами полицейские устроили потасовку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дагестан   драка   полицейские   увольнение   
787
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Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не вовремя подоспевшие коллеги буйных ППСников.

В Махачкале двое полицейских патрульно-постовой службы с автоматами наперевес устроили махач прямо "на рабочем месте".


На записи с камеры видеонаблюдения видно, как после словесного конфликта один из доблестных стражей порядка сначала бьёт оппонента головой, а затем, после неудачной попытки пробить с ноги, поскальзывается и падет. Ситуацией тут воспользовался его "товарищ" и попытался нанести удар прикладом по голове. К счастью, полицию вызывать не потребовалось, рядом оказались их коллеги, которые растащили резких и дерзких служителей правопорядка по разным "углам ринга".

Неизвестно, что именно не поделили "доблестные" стражи порядка, но из правоохранительных органов их уже уволили. Два охранника "Пятёрочки" готовы к службе.

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Метки: видео   дагестан   драка   полицейские   увольнение   
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12  комментариев
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5k
Duckk 54 минуты назад
Зачем растащили? Пусть стреляют в друг друга, они ж у себя на родине.
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8k
DumDum 6 минут назад
А почему просто уволили? Так-то каждый из них совершил нападение на полицейского при исполнении...
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277
Александр 9 минут назад
Две макаки с автоматом..
Выясняли ,круче кто?.
Выясняли ,выясняли..
Только вляпались в Г,О,В,Н,О,..
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20k
kamanch 23 минуты назад
Не понимаю, как в биатлоне можно занять второе место, если у тебя за спиной винтовка.
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68k
Нанук Паналык Полчаса назад
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18k
nobody® 38 минут назад
Правильно, что не стали уточнять национальность. У полиции нет национальности!
А ещё можно было текст украсить: "после падения и полученных ударов он схватил автомат и..."
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11k
Кыся 43 минуты назад
Кажется, в Дагестане все-таки есть какой-то неизвестный вирус. Поражает мозг сразу при рождении. Вызывает дебилизм и агрессию. Но действует очень избирательно - только на лиц без национальности. Наличие бороды вызывает усиление симптомов и требует немедленной изоляции в зараженном регионе или в тюрьме. При поимке зараженного борода часто испаряется, а объект впадает в детство и бессвязно лепечет что-то про извинения.
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100
Yago 46 минут назад
извинятся будут не?
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−12
Жид 47 минут назад
Не поделили очелло ослика
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12k
Хью́берт 51 минуту назад
Бабу не поделили, что ещё.
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845
Максим Максимов 54 минуты назад
не поделили просроченый банан, который выкинул грузчик "Пятёрочки"
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