В Дагестане вооруженные автоматами полицейские устроили потасовку

Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не вовремя подоспевшие коллеги буйных ППСников.
В Махачкале двое полицейских патрульно-постовой службы с автоматами наперевес устроили махач прямо "на рабочем месте".
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как после словесного конфликта один из доблестных стражей порядка сначала бьёт оппонента головой, а затем, после неудачной попытки пробить с ноги, поскальзывается и падет. Ситуацией тут воспользовался его "товарищ" и попытался нанести удар прикладом по голове. К счастью, полицию вызывать не потребовалось, рядом оказались их коллеги, которые растащили резких и дерзких служителей правопорядка по разным "углам ринга".
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Неизвестно, что именно не поделили "доблестные" стражи порядка, но из правоохранительных органов их уже уволили. Два охранника "Пятёрочки" готовы к службе.
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Выясняли ,круче кто?.
Выясняли ,выясняли..
Только вляпались в Г,О,В,Н,О,..
А ещё можно было текст украсить: "после падения и полученных ударов он схватил автомат и..."