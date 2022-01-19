В Дагестане вооруженные автоматами полицейские устроили потасовку

В Махачкале двое полицейских патрульно-постовой службы с автоматами наперевес устроили махач прямо "на рабочем месте".





На записи с камеры видеонаблюдения видно, как после словесного конфликта один из доблестных стражей порядка сначала бьёт оппонента головой, а затем, после неудачной попытки пробить с ноги, поскальзывается и падет. Ситуацией тут воспользовался его "товарищ" и попытался нанести удар прикладом по голове. К счастью, полицию вызывать не потребовалось, рядом оказались их коллеги, которые растащили резких и дерзких служителей правопорядка по разным "углам ринга".