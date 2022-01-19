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"Воруют румыны, а цыгане берут свое": потомки Будулая запустили новый челлендж

"Воруют румыны, а цыгане берут свое": потомки Будулая запустили новый челлендж (1 фото)

Автор:
19 января 2022 13:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Румыния   видео   воровство   полиция   флешмоб   цыгане   
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И его радостно подхватили подростки, которые на камеру промышляют старым добрым воровством. А потом свои подвиги, конечно, выкладывают в соцсети.

Румынские цыгане, как и остальные представители кочевого народца, работать не любят. Промышляют наркоторговлей, скупкой и продажей цветных металлов, грабежами и кучей других занятий. Однако любое упоминание о воровстве воспринимают в штыки. Более того, считают, что воровать может кто угодно, а они берут свое.

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Совсем недавно в соцсетях завирусился новый флешмоб, в котором цыганские подростки - кто в шутку, а кто всерьез - показывают азы навыков воровства. В карманы и за пазуху отправляются продукты, деньги, телефоны. Ролики снимаются и в богатых цыганских домах, где ромалэ делают вид, что крадут огромный телевизор, на улицах и в магазинах.


Конечно, разобрать, какие из этих преступлений - розыгрыш, а какие совершаются на самом деле, сложно, но можно. Благо, что все свои "подвиги" ромалэ и подражающие им снимают на камеру и отправляют в соцсети.


Именно на желании похвалиться погорели недавно румынские цыгане, уехавшие на незаконные заработки в Италию. Там предприимчивые золотозубые люди оформили на себя кучу пособий и жили припеваюче, если бы не любовь к позерству. Надеемся, что и ныненшний флешмоб полиция Румынии оценит по достоинству. Тут ведь даже доказательств вины искать не нужно: шерсти Тик-Ток и фиксируй воровок.

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Метки: Румыния   видео   воровство   полиция   флешмоб   цыгане   
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10k
Kostick Час назад
избито, но.
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1k
Жырный мажор 8 минут назад
С первого раза прочитал "конченого"

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26k
Vazari 9 минут назад
Внимание вопрос: Откуда у цыган "своё"? У них ведь даже своей земли нету, чтобы похоронить. Приходилось альтернативные методы практиковать.
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4k
Дмитрий 14 минут назад
В стародавние времена, в разных странах, говорят(Ей богу! Вот те крест!) был такой традиций в этих странах(разных) руку отрубать за воровство...Особого эффекта, в плане снижения воровства, не имелось, но! Зато сразу было видно что за человек!
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18k
nobody® 15 минут назад
Если не заметили факт кражи, обратят ли внимание на бегущего цыганёнка? Дуры!
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1k
Anton Chigurh 16 минут назад
интересно а геноцид цыган это хорошее дело?)
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645k
Alexey Berestenko 22 минуты назад
Бл*дт! Как они размножаются-то? Страшные аж, аж, (матное слово)!
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83
В-ий 45 минут назад
ну Будулай то вроде хороший был. это скорее потомки Филиппа К.
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12k
Александр 53 минуты назад
А какой-то лопоухий чавела увидит и подумает как легко можно обогатиться.
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16
Юрий Александр 47 минут назад
Какие нахер цыгане на фото.В таком возрасте настоящие уже своих детей в подоле таскают. Мокрощелки решили [мат] и всего то.
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2k
сеньор Леонсио 56 минут назад
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