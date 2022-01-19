"Воруют румыны, а цыгане берут свое": потомки Будулая запустили новый челлендж

Румынские цыгане, как и остальные представители кочевого народца, работать не любят. Промышляют наркоторговлей, скупкой и продажей цветных металлов, грабежами и кучей других занятий. Однако любое упоминание о воровстве воспринимают в штыки. Более того, считают, что воровать может кто угодно, а они берут свое.

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Совсем недавно в соцсетях завирусился новый флешмоб, в котором цыганские подростки - кто в шутку, а кто всерьез - показывают азы навыков воровства. В карманы и за пазуху отправляются продукты, деньги, телефоны. Ролики снимаются и в богатых цыганских домах, где ромалэ делают вид, что крадут огромный телевизор, на улицах и в магазинах.



