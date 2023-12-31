В Дагестане парни станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и немедленно извинились

Молодым людям пришлось объяснять, что они никого не хотели обидеть.
Несколько дней назад дагестанские блогеры как следует отожгли на местной свадьбе. Они исполнили шуточную лезгинку под разные песни и мелодии. В конце один из них так разошёлся, что запрыгнул на руки товарищу.
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Гости им аплодировали, а потом выложили видео с танцем в соцсети. Его сначала посмотрели их друзья и родственники, потом - все, кто мог. И начался скандал с требованием с парнями разобраться.
Молодёжь-то считала, что ничего страшного там не было, а вот те, кто постарше решили, что такое поведение «не соответствует традиционному дагестанскому менталитету»
И вскоре оба товарища выложили ролики с извинениями. Что характерно, говорят почти слово в слово - что никого не хотели обидеть, всё было шуткой, а видео попало в сеть случайно.
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Больше вопросов к ним вроде бы не было.
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что характерно, такое бывает на всех видео которые записывают всякие кувыркнутые, где читают заранее написанный текст, а за кадром кто стоит с тесаком, чтобы в случае чего голову отрезать на всеобщее обозрение.
По ходу, если кто-то сейчас захочет сыграть свадьбу в стиле "деревенское ретро", тоже придётся извиняться, ведь в каких только персонажей не наряжались, и что только не творили! "Невесту" обычно играл огромный волосатый мужик с марлей на башке, а "жениха" - тощая пигалица с нарисованными усами и ещё куча всяких двусмысленных персонажей.