В Дагестане парни станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и немедленно извинились

Гости им аплодировали, а потом выложили видео с танцем в соцсети. Его сначала посмотрели их друзья и родственники, потом - все, кто мог. И начался скандал с требованием с парнями разобраться.

Молодёжь-то считала, что ничего страшного там не было, а вот те, кто постарше решили, что такое поведение «не соответствует традиционному дагестанскому менталитету»

И вскоре оба товарища выложили ролики с извинениями. Что характерно, говорят почти слово в слово - что никого не хотели обидеть, всё было шуткой, а видео попало в сеть случайно.