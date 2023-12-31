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В Дагестане парни станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и немедленно извинились

В Дагестане парни станцевали шуточную лезгинку на свадьбе и немедленно извинились

Автор:
31 декабря 2023 17:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   извинения   лезгинка   свадьба   танец   
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Молодым людям пришлось объяснять, что они никого не хотели обидеть.

Несколько дней назад дагестанские блогеры как следует отожгли на местной свадьбе. Они исполнили шуточную лезгинку под разные песни и мелодии. В конце один из них так разошёлся, что запрыгнул на руки товарищу.

Гости им аплодировали, а потом выложили видео с танцем в соцсети. Его сначала посмотрели их друзья и родственники, потом - все, кто мог. И начался скандал с требованием с парнями разобраться.

Молодёжь-то считала, что ничего страшного там не было, а вот те, кто постарше решили, что такое поведение «не соответствует традиционному дагестанскому менталитету»

И вскоре оба товарища выложили ролики с извинениями. Что характерно, говорят почти слово в слово - что никого не хотели обидеть, всё было шуткой, а видео попало в сеть случайно.

Больше вопросов к ним вроде бы не было.

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Метки: Видео   Дагестан   извинения   лезгинка   свадьба   танец   
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7  комментариев
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27k
ПаганецЪ 58 минут назад
Лучше бы извинялись за лезгинку на площадях городов. А это... Какое-то упоротое "бесогонство".
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20k
Shtoppi 9 минут назад
<<Что характерно, говорят почти слово в слово - что никого не хотели обидеть, всё было шуткой, а видео попало в сеть случайно.>>
-------
что характерно, такое бывает на всех видео которые записывают всякие кувыркнутые, где читают заранее написанный текст, а за кадром кто стоит с тесаком, чтобы в случае чего голову отрезать на всеобщее обозрение.
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4k
OLDer 16 минут назад
Афтор где ты там увидел лезгинку?
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65
Заяц на Крыльце Полчаса назад
Настала эра извинений.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Давным-давно, когда свадьбы были без голубей, лимузинов и драк за букеты, и гуляли по два-три дня, мужики на второй день частенько танцевали "Танец маленьких лебедей" в семейных трусах.
По ходу, если кто-то сейчас захочет сыграть свадьбу в стиле "деревенское ретро", тоже придётся извиняться, ведь в каких только персонажей не наряжались, и что только не творили! "Невесту" обычно играл огромный волосатый мужик с марлей на башке, а "жениха" - тощая пигалица с нарисованными усами и ещё куча всяких двусмысленных персонажей.
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